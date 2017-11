Bacskai: Jöjjön csak sorban, akinek jönnie kell

Bacskai Balázs még csak júniusban debütált a profik között, de Salgótarjánban már a harmadik profi meccsére készül. Ezúttal egy afrikai bokszoló jelenti számára a kihívást, és biztos benne, mikor vége lesz a gálának, már 3-0-s mérleggel várja a következő összecsapást.

2017. június 10-én Bacskai Balázs mindjárt egy, a magyar profiboksz történelemkönyvébe kívánkozó sikerrel kezdte meg hivatásos karrierjét: Harcsa Norbert legyőzésével megszerezte ugyanis a középsúlyú magyar bajnoki övet.

Szeptember eleje már újra a szorítóban találta. Várpalotán egy tanzániai bunyós, Saleha Mkalekwa lett volna az ellenfele, de az afrikai sportoló vízumproblémák miatt nem hagyhatta el hazáját. Így egy egészen jó bunyós, az olasz-grúz Lasha Gurguliani ellen lépett szorítóba.

Salgótarjánban aztán már nem volt akadálya a Mkalekwa elleni bunyónak – egészen az utolsó napokig, amikor kiderült, hogy megint mással kell majd szembenéznie Benjinek a szorítóban. Az új ellenfél, pedig Joseph Sinkala szintén tanzániai, azaz Benji végre kipróbálhatja magát egy, az európaitól eltérő stílusú bokszoló ellen is. Minél változatosabb stílusú ellenfelekkel tudok mérkőzni, annál többet profitálhatok” – mondta Benji a www.felixpromotion.com oldalon megjelent felvezetőben, és ebben teljesen igaza van.

„Ma edzek utoljára – mondta hallhatóan megkönnyebbülve Bacskai Balázs szerda délután az Origónak. – Hogy pontosan mi lesz a program, azt majd Öcsi bácsi (Szántó Imre, a válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Benji jelenlegi edzője – a szerk.) eldönti. Annyi biztos, hogy az utolsó napokban már csak könnyített munkát végzünk. A keddi edzés is csak szűk másfél óra volt, amiben volt iskolázás, zsákolás, de annyira azért intenzív volt a foglalkozás, hogy kicsit megemelkedjen a pulzusom.

A komolyabb munka a csütörtöki mérlegelésre is jól jön, a maradék súlyfelesleg („nem sok plusz van rajtam, aggodalomra semmi ok" – mondja) ledobásában is segít. Igaz, most nem kell túl sokat fogyasztani: középsúlyba kell bemérni, ahol ezúttal elég 74 kilót hozni (címmérkőzésre 72,5 kg-ot kell mutasson a mérleg).”

„A várpalotai mérkőzésre készülve éreztük, hogy a nagyváltósúly, ahol egy felhozómeccsre is 71 kilóra kell lemenni, nem az én pályám. Megsínylettem a fogyasztást, és Öcsi bácsi is érzékelte, hogy az edzésmunka rovására megy a dolog. Ha egy címmeccsen 69,9 kilóra kellene fogyasztanom, félő lenne, hogy az ötödik, hatodik menetre elfogynék.”

Így aztán Benji és Öcsi bácsi felkerekedett, és megkeresték a Sportkórházban Kovács Pétert, aki teljesítmény-diagnosztikai és biomechanikai méréseket végez. Alaposan bemérték a sportoló teljesítményzónáit, munkapulzusát, és végül közösen úgy döntöttek, hogy a középsúly lesz az, ahol a Bacskai ki tudja hozni magából a legjobbját.

Erre először Salgótarjánban lesz lehetősége, ahol Joseph Sinkala lesz az ellenfele. „Igen, megint nem Mkalekwa, de ez legyen a legnagyobb probléma. Jó lett volna egy fordított alapállású bunyóssal mérkőzni, de csapattársamnak Egedi „Ewing” Renatónak (a friss WBO-Ifjusági bajnok – a szerk.) jutott most ez a feladat, remélhetőleg megoldja. Láttunk néhány felvételt Sinkaláról, például a Pintye Szabolcs elleni meccséről, ami a legérdekesebb, hogy elég alacsony ebben a súlyban, viszont nagyon „sűrű”.

De különösebben nem foglalkozunk vele, az a fontos, hogy tudjam hozni a saját bunyómat, rá tudjuk erőltetni a stílusomat, és a végén győztesen jöjjek ki a ringből.”

