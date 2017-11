Milák pillangón verte Cseh Lászlót, Bernek a világranglista élén

A világranglista élére úszott Bernek Péter 400 vegyesen a százhalombattai rövidpályás országos bajnokság második napján, Milák Kristóf pedig egészen különleges duplát teljesített: előbb öt századdal megelőzte Cseh Lászlót 100 pillangón, majd 50 háton is győzött. Késely Ajna Európa harmadik legjobb idejével nyerte a női 800 gyorsot, a győri 4x100-as férfi gyorsváltó pedig országos csúcsot teljesített.

Bernek Péter az első napi, két egyéni és egy váltó arany után csütörtökön 400 vegyesen parádézott. A BVSC versenyzője 4:01.62-vel nyert, amivel utcahosszal első a világranglistán (az Európa-bajnok német Heintz eddig 4:04.49-cel vezette a rangsort).

Szintén nemzetközi összevetésben is remek idővel győzött Késely Ajna 800 gyorson: ő az európai rangsor harmadik helyére jött fel, más kérdés, hogy az idei kőkemény terhelés okán pihenőt kap a koppenhágai Eb-re a nyári junior kontinensviadalon hatszor is első, majd a felnőtt vb-n döntős, és aztán a junior világbajnokságon is aranyérmes ifjú klasszis.

Milák Kristóf szenzációs versenyben nyerte az ob egyik slágerszámát: 100 pillangón ugyan végig Cseh László volt egy picivel előrébb, ám a fal épp úgy jött ki neki, hogy kénytelen volt rácsúszni, ezalatt a négyszeres junior világbajnok – és nála 15 évvel fiatalabb – Milák még tett egy tempót, így öt századmásodperccel előbb érintette meg a panelt.

Negyedóra múlva pedig némi meglepetésre az ötven hátat is behúzta a magyar úszósport egyik legnagyobb reménysége: igaz, anno hátúszóként indult, azaz számára ez nem volt akkora szám, ráadásul saját bevallása szerint elkezdett a vegyesre gyúrni.

A férfiaknál 100 mellen a hódmezővásárhelyiek friss szerbiai igazolása, a magyar útlevéllel is rendelkező Szilágyi Csaba diadalmaskodott. A hölgyeknél az Ukrajnában, egy nemzetközi csapat tagjaként készülő Szilágyi Liliána nyert 200 pillangón, a hosszabb kihagyás után egyelőre keményebb terhelésből jövő Burián Katalin 100 háton, illetve az országos bajnokságok egyik legrégebbi résztvevője, Bordás Beatrix 50 pillangón nem talált legyőzőre.

Női száz gyorson kicsit önmagát is meglepte az aranyéremmel Jakabos Zsuzsanna, aki a nap elején és végén is tagja volt egy győztes váltónak, merthogy ebben a műfajban a győriek ismét taroltak. Most háromból hármat nyertek – a férfi 4x100-as csapat ráadásul országos csúccsal –, az első nap háromból kettőt, ami mutatja, meglehetősen minőségi csapat forrta ki magát a Kisalföldön Petrov Iván irányításával.

A 2. nap bajnokai

Férfiak

400m vegyes: Bernek Péter (BVSC-Zugló) 4:01.62

50m hát: Milák Kristóf (Érd) 23.85

100m pillangó: Milák Kristóf (Érd) 51.64

100m mell: Szilágyi Csaba (Hódmezővásárhely) 58.67

4x100m gyors: Győri Úszó SE 3:13.64 – új országos csúcs (Gyárfás Bence, Mészáros Márk, Takács Krisztián, Lobanovszkij Maxim)

Nők

100m gyors: Jakabos Zsuzsanna (Győri Úszó SE) 54.03

800m gyors: Késely Ajna (Kőbánya SC) 8:21.25

100m hát: Burián Katalin (Eger) 59.74

50m pillangó: Bordás Beatrix (Hullám '91) 26.23

200m pillangó: Szilágyi Liliána (BHSE) 2:07.63

4x200m gyorsváltó: Győri Úszó SE 8:04.24 (Márka Adrienn, Gyurinovics Fanni, Kovács Réka, Jakabos Zsuzsanna)

4x50m vegyesváltó: Győri Úszó SE 1:52.28 (Dobos Dorottya, Sebestyén Dalma, Jakabos Zsuzsanna, Gyurinovics Fanni)

„Mondhatom, eléggé rendben vagyok fizikálisan és mentálisan is, nagyon jól érzem magam a bőrömben. Örülök, hogy ilyen időt tudtam úszni, az Eb-n mindenképp négy percen belül szeretnék jönni. Most még jön egy kis világkupázás, edzés jelleggel, remélem, így sikerül igazán formába lendülni Koppenhágára – bár még nem tudom, milyen számokat vállalok a négyszáz gyors és a vegyes mellett, mert a legjobb távok eléggé összeesnek sajnos" - mondta Bernek Péter.

„Alapvetően hátúszóként indultam, aztán jött Selmeci Attila bá', akkor álltunk rá a pillangóra, azaz benne volt, hogy ez így sikerülhet. Egyébként is visszaálltam kicsit a hátra, hogy tudjak lazsálni edzéseken, az nem olyan kemény, mint a pille... Abból egy kicsit sok volt már a nyáron, most egy kicsit a vegyest nyomom. Örülök a győzelemnek, de az idő elég gyenge, én meg hozzászoktam a jobb eredményekhez. Volt két hét szünetem, de nem álltam még bele úgy a munkába egyelőre – meglátom, az Európa-bajnokságnak lesz-e értelme, rám bízták a döntést" - mondta Milák Kristóf.

„Turi Gyuri bá' azt kérte, jó lenne, ha megdönteném a korosztályos csúcsot, de azt magam sem gondoltam volna, hogy ennyivel sikerül. Csak októberben kezdtem újra úszni, jó érzés, hogy ehhez képest a hosszabb távon is sikerült ilyen időt jönnöm. Felszabadultnak érzem magam, az Eb-t kihagyhatom, mert az már tényleg nagyon sok lenne, és ezt a bajnokságot sem kell annyira véresen komolyan venni, mint egy olimpiát, így ez az eredmény tényleg nagyon boldoggá tesz" - mondta Késely Ajna.