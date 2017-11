Milák és Kenderesi Európa első két helyére úszott

Nem okozott csalódást a százhalombattai rövidpályás országos bajnokság legjobban várt száma: a férfi 200 pillangó első két helyét megszerző Milák Kristóf és Kenderesi Tamás az európai ranglista élére tempózott. A másik slágerszámban, férfi 100 gyorson a nyári váltóbronz főhősei osztoztak az érmeken, közülük ezúttal Kozma Dominik volt a leggyorsabb.

A decemberi koppenhágai Európa-bajnokság előtt jól fest a 200 pillangó európai ranglistája: péntek estétől Milák Kristóf vezeti Kenderesi Tamás előtt, a két úszó elképesztő párviadala után a 17 éves vb-ezüstérmes ért előbb a falhoz – gyakorlatilag végig vezetett -, az olimpiai bronzérmes óriásit hajrázott, de nem tudta utolérni riválisát. A hátsérülése után az intenzív edzéseket, azaz a nagyobb terhelést még ezután kapó Cseh László becsülettel küzdött, végül negyedik lett (Tekauer Márk végzett harmadikként) az ob tán legnagyobb érdeklődéssel várt viadalában, amely előtt a 8-as pályán induló Bernek Péter szolidan annyit mondott: „Ezt szívesebben nézném kívülről."

A résztvevők közül egyébként szinte mindenki elfoglalta magát a viadal előtt, Milák és Cseh váltókat és egyéni számokat úszott, azaz nyilván még látványosabb lett volna a parádé, ha mindenki kizárólag erre a távra koncentrál.

A másik szuperverseny a férfi 100 gyors fináléja volt, ahol végül a Duna Arénában vb-bronzérmet szerző férfi gyorsváltó itt is induló tagjai végeztek a dobogón. Kozma Dominik óriási csatában öt századmásodperccel gyorsabbnak bizonyult Németh Nándornál, mögöttük Holoda Péter érkezett a harmadik helyre.

A férfiaknál az 1500 elsősége a 400-on idén junior Európa-bajnok Kalmár Ákos, illetve a nyíltvizi Európa-kupa győztes Rasovszky Kristóf között dőlt el – Kalmár a végén ellépett riválisától, és egészen jó idővel győzött.

Duplázott Szilágyi Csaba, aki a 100 után az 50 mell aranyát is behúzta.

A hölgyeknél Késely Ajna új korosztályos csúccsal győzött 400 gyorson – és csupán tizedekkel gyengébb idővel, amint amennyivel Kapás Boglárka néhány órával korábban bronzot szerzett a pekingi Világkupán.

Joó Sára ötven háton remekelt, míg Jakabos Zsuzsanna száz vegyesen nyert újabb bajnoki címet.

A váltókban szokás szerint a győriek voltak a legjobbak, ezúttal is 3/3-mal zártak, így 9/8-nál tartanak. Gyárfás Bence és Takács Krisztián gyakorlatilag öt perc alatt volt részese két győzelemnek, hiszen a 4x50 férfi vegyesváltó, majd a mixed 4x50-es gyorsváltó közvetlenül egymás után következett; az első után ők maradtak a parton, hogy aztán Gyurinovics Fannival és Jakabos Zsuzsannával is nyerjenek egy aranyat. Utóbbiak pedig Kovács Rékával és Márka Adrienn-nel a nap végén nem pusztán nyertek, de megjavították a női 4x100 gyors országos rekordját.

A 3. nap bajnokai:

Férfiak

100m gyors: Kozma Dominik (BVSC-Zugló) 47.69

1500m gyors: Kalmár Ákos (Baja) 14:49.91

50m mell: Szilágyi Csaba (Hódmezővásárhelyi Senior UVC) 27.04

200m pillangó: Milák Kristóf (Érd) 1:52.02

4x50m vegyesváltó: Győri Úszó SE 1:36.55

(Szentes Bence, Gyárfás Bence, Takács Krisztián, Lobanovszkij Maxim)

Nők

400m gyors: Késely Ajna (Kőbánya SC) 4:03.62

100m vegyes: Jakabos Zsuzsanna (Győr) 1:00.00

50m hát: Joó Sára (Érd) 28.10

4x100m gyorsváltó: Győri Úszó SE 3:42.54 – új országos csúcs (Gyurinovics Fanni, Kovács Réka, Márka Adrienn, Jakabos Zsuzsanna)

Mixed

4x50m gyorsváltó: Győri Úszó SE 1:34.62

(Gyárfás Bence, Takács Krisztián, Gyurinovics Fanni, Jakabos Zsuzsanna)

„Most az ötven-százat nyomom egyelőre, a kétszázat még nem érzem, mondjuk ezzel a testtel ez a százas aranyérem is csoda. Viszont az időnek örülök, mert az ezzel a súlyfelesleggel, meg a másfél hét kihagyással, ami az ob előtt volt, teljesen rendben van. Sajnos, amikor leállok, rögtön felugranak a kilók, nálam ez mindig ilyen – most majd nem fogok ekkora szünetet tartani karácsonykor, ez a tanulság. Illetve lemondtuk a Világkupát, nem megyek, inkább edzek négy hetet, hogy az Eb-re összeálljon minden. A gyulladás már elmúlt az alkaromból hálistennek, most a célbaérésnél a hüvelykujjam ment ki, remeg eléggé, de nem kell ehhez orvos, bedobok két aszpirint, aztán holnap hajrá" - mondta Kozma Dominik

„Rendben van ez az idő, bár ennél is jobbat akartam, de van még mit javítani az úszáson. Nyilván más lenne, ha nem nézelődnék közben folyamatosan, ehhez viszont hozzászoktam kiskorom óta, tudjátok hogy van, muszáj tájékozottnak lenni... A mai egyébként sokkal jobban esett, mint a száz pillangó, az nagyon nagy szenvedés volt, ez most jól ment. Az Eb-ről szombaton döntök: nyilván imádok versenyezni, jó kiállni a világ elé, de iszonyatosan fárasztó volt a nyár" - nyilatkozott a szövetségnek Milák Kristóf.

„Kezd összeállni minden, teljesen rendben volt ez a mai úszás. Szépen haladunk, tény, az utolsó forduló már nem volt az igazi, arra most még erőm sem maradt rendesen. Decemberben azért más lesz" - mondta úszásáról Kenderesi Tamás.