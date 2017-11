Szintet lép a Tour de Hongrie, akár a legjobbak is jöhetnek

Bekerült a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) 2018-as versenynaptárába a Tour de Hongrie, méghozzá az eddiginél magasabb, 2.1-es kategóriával, ami azért érdekes, mert hazánkban még sohasem rendeztek ilyen magas besorolású profi viadalt. 2018. augusztus 14. és 19. között akár a világ legjobbjai is rajthoz állhatnak a magyar körversenyen.

„A magasabb kategória még több követelményt támaszt elénk, minden erőnkkel azért dolgozunk, hogy 2018-ban megmutassuk, méltóak vagyunk egy ilyen rangos esemény megrendezésére. Szeretnénk, hogy erről az egész világon tudomást szerezzenek, így nemcsak a hazai élő televíziós közvetítés, hanem az Eurosport programjában való szereplés is a legfontosabb célok között szerepel. Abban is bízunk, hogy már jövőre sikerül egy-egy igazi világsztárt a magyar versenyre csábítani" – fogalmazott Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie szervezőbizottságának elnöke.

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség 2.1-es kategóriája új szabályokat is hoz magával, többek között a csapatok részvételét illetően is.

„Az UCI négy kategóriába sorolja a többnapos országúti kerékpárversenyeket. A 2.1-es kategória fölött már csak a 2.HC- és WorldTour-versenyek szerepelnek. A kategóriák között a mezőny összetétele, a pénzdíjak nagysága, a megszerezhető ranglistapontok mértéke jelenti a leglényegesebb különbséget. A csapatok meghívását illetően például kapuk nyílnak ki és záródnak is be előttünk. Immár lehetőségünk lesz meghívni olyan csapatokat is, akiket a legnagyobb kerékpárversenyeken, a Tour de France-on, a Giro d'Italián vagy a Vueltán láthatunk. A korábbi években is nagyon komoly volt a nemzetközi érdeklődés a verseny iránt, többszörös túljelentkezést tapasztalhattunk a külföldi csapatok részéről, a kategória emelésével ez tovább fokozódhat" – mondta Szilasi László, a csapatok meghívásáért is felelős versenyigazgató.

A versenyigazgató kitért rá, hogy a nemzetközi versenynaptárba kiválóan illeszkedik az augusztusi időpont, amely a nyár végén kezdődő Vueltára és a megújuló Német Körversenyre készülő sztároknak is jól jöhet.

„A 2.1-es kategória szabályzata alapján legalább UCI kontinentális bejegyzésű csapatok és nemzeti válogatottak vehetnek részt ilyen szintű viadalon. Jelenleg két magyar csapat UCI-bejegyzése van folyamatban, az ő részvételük garantált lehet és természetesen a válogatottat is szívesen látjuk, amennyiben a Magyar Kerékpáros Szövetség szorgalmazza a részvételét. Ezen kívül biztosan meghívjuk majd azokat a külföldi csapatokat, amelyekben szerepel magyar versenyző, négy-öt ilyen csapatra számítunk" – tette hozzá Szilasi László.

A Tour de Hongrie-n mintegy 38 ezer eurós, azaz 11,5 millió forintos pénzdíj és összesen 547 ranglistapont talál gazdára – mindkét érték több mint duplája az ideinek. A jövő évi, sporttörténelmi Tour de Hongrie útvonalát néhány hét múlva mutatják be a nagyközönségnek.