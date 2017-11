A Felix Promotion salgótarjáni gáláján Szellő Imre megőrizte veretlenségét, amivel második alkalommal is megvédte a WBO cirkálósúyú nemzetközi bajnoki címét. A félnehézsúly magyar bajnokának, Baranyi Richárdnak viszont ugyanez nem sikerült, kikapott Kis Mátétól. Bacskai Balázs és Egedi Renátó is pontozással verte tanzániai ellenfelét.

Talán még a szokásosnál is nagyobb hangulat fogadta a salgótarjáni sportcsarnokba érkező ökölvívókat: a Felix Promotion által kínált meccslista ezúttal is lázba hozta a bokszrajongókat, és újra telt házas gálát lehetett rendezni.

Az első igazán nagy összecsapás a félnehézsúly magyar bajnoki címéért kiírt Baranyi Richárd–Kis Máté csata volt. A mindkét bokszolót menedzselő Rácz Félix nem titkolta a mérkőzés előtt: a fiúk számára vízválasztó lehet a mai este. Az eddig kiemelten menedzselt Baranyi nyáron az első menetben K.O.-vereséget szenvedett Londonban Anthony Yarde ellen, ami a WBO Európa-bajnoki övébe került, Kis Máté pedig maga kérte, hogy megmérkőzhessen a súlycsoport hazai legjobbjával.

A meccset a közönség által óriási buzdításban részesített Kis kezdte aktívabban, nem csak többet ütött, de többet is talált. Baranyi mintha kicsit indiszponált lett volna, a szegedi bunyósban sokkal több volt a tűz, és annak ellenére, hogy neki ez a 22., míg Kisnek a 12. mérkőzése, utóbbi tűnt magabiztosabbnak.

A 10 menetre kiírt meccs forgatókönyve a továbbiakban sem változott, Kis a Baranyi által "tapadós"-nak nevezett stílusában ment előre, és igyekezett folyamatosan nyomás alatt tartani a feltartóztató ütéseiben bízó Baranyit. A címvédő a negyedik menet végén tudta először igazán keményen eltalálni kihívóját. Végig érezni lehetett, hogy inkább Kis Máté akarata érvényesül a ringben, aki a 8. menet elején egy kőkemény testütéssel padlóra is küldte Baranyit, aki csak jóval a számolás után tudott újra levegőhöz jutni.

"Ez egy hatalmas lépés a karrieremben - mondta boldogan Kis Máté a találkozó után a gálát közvetítő M4 Sport riporterének. - Ez volt az első címmérkőzésem, de remélem, hogy Rácz Félix segíteni fog, hogy még feljebb juthassak. Most jöhet egy hosszabb pihenés, utána majd megbeszéljük a hogyan továbbot" - mondta Kis, aki nem győzte megköszönni a Szegedről érkező szurkolótábora biztatását.

Kemény tanzániaiak

Ezúttal nem időrendben haladva, a gála végére ugrunk. Ahol előbb a középsúlyú magyar bajnok, Bacskai Balázs lépett ringbe harmadik profi meccsén, méghozzá a tanzániai Joseph Sinkala ellen. Az afrikai bunyós szokatlanul alacsony a súlycsoportban, de nagyon sűrű, és ütésálló - ez utóbbi már az első menetben derült ki, amikor Benji eltalálta egy kemény kombinációval.

Egyszer-kétszer jött előre Sinkala is, de Bacskait nem tudta zavarba hozni, hiába ment előre, Benji rendre elvette a kedvét a nagy rohamoktól. Nem is lehetett kérdéses, hogy a többet találó és jobban bokszoló magyar bajnok egyhangú pontozással nyerjen.

Ugyanígy tett a WBO friss ifjúsági Európa-bajnoka, Egedi Renátó is, aki szintén egy tanzániai bunyóssal mérkőzőtt meg. Ewing szinte lekopírozta Bacskai mutatványát, és ugyancsak hat menet után, ugyancsak egyhangú pontozással győzte le Salehe Mkalekwát.

Újra jött a vihar

A Baranyi-Kis mérkőzés után következő Szellő Imre–Robert Hall Jr. mérkőzés volt az est fénypontja. A tét a WBO cirkálósúlyú nemzetközi bajnoki öve volt, és az, hogy mindkét bunyós megőrizze veretlenségét. Szellő a meccs előtt az Origónak elmondta, nem sok felvételt láttak az amerikairól, de ez nem zavarja őket, mert pontosan tudják, hogy mit szeretnének megvalósítani a ringben.

A gála előtt rendkívül magabiztosnak tűnő amerikai önbizalma gyorsan megcsappant, mert ő is felmérte, hogy Szellőben komoly ellenfélre találta. A címvédő keményen el is kapta az első menet utolsó másodperceiben. Szellő irányított, igyekezett sarokba szorítani az amerikait, akit megintcsak a menet végén kínált meg egy kőkemény jobbossal.

A harmadik menetben is megvolt a tiszta ütés, nem is egy, inkább kettő, Hall Jr. pedig semmit nem mutatott abból, amit a WBC amerikai bajnokától joggal várhatna az ember. Nem volt látványos a meccs, de egy címmeccsnél nem is az a fontos, hogy sziporkázzanak a boxolók, sokkal inkább, hogy tiszta, jól látható ütéseket vigyenek bene - és Szellő pontosan ezt tette végig. A hetedik menet végén csak a gong mentette meg az amerikait, a nyolcadik menet után pedig már biztos, hogy volt csak egy K.O.-val nyerhet Hall.

De a kiütés nem tőle jött, hanem Szellőtől, aki a kilencedik menet közepén előbb megrogyasztotta, onnan pedig már nem volt számára visszaút - a ceglédi bunyós egy sorozattal lezárta a címvédést.