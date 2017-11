Federer továbbra is nyerő szériában

Nem okozott szenzációt a Londonra utolsóként kvalifikált Jack Sock az ATP Finals első napján. A Boris Becker csoport nyitányán Roger Federer 1 óra 31 perc alatt, 6:4, 7:6-ra győzte le az amerikait. Ez volt a svájci 53. megnyert meccse a szezonzáró történetében.

Roger Federer nem lebecsülve ellenfeleit, de a szokásosnál is nagyobb önbizalommal teniszezik olyan riválisok ellen, akiknél már többször jobbnak bizonyult. Jack Sock ebbe a kategóriába tartozik: három eddigi meccsükön még játszmát sem nyert. A svájci pontosan tudja, mire számíthat és ragadozóként várja a pillanatot, amikor lecsaphat. Ezúttal már az első labdamenet előtt megérezte a lehetőséget. A rutin. A bázeli nyerte a sorsolást, de fogadást választott. Valószínűleg nem azért, mert nem bízott magában, a szervájában. Arra játszott, hogy az újonc Jack Sock élete első meccsét játssza az O2 Arénában, az ATP Finals elit mezőnyében, és sebezhető lehet az elején, könnyebb elvenni az adogatását. Bejött a számítása, egyből brékelt, ami el is döntötte a szettet, mert a 25 éves amerikai még fogadóelőnyig sem jutott.

A második játszma izgalmasabban alakult. Sock ugyan 6:6-ig ötször is egy pontra állt attól, hogy lebrékelje őt Federer, de valahogy túlélte a nehéz pillanatokat. A kimaradt helyzetek miatt csak azért nem kellett különösebben aggódnia a svájcinak, mert adogatóként alig vesztett pontot - a 2. szettben összesen kettőt. Persze, a rövidítés soha nem életbiztosítás, különösen, ha az ellenfél úgy szervál, mint Jack Sock. Más kérdés, hogy itt már megint előjön a tapasztalat, a bajnok-mentalitás. Federer 4:2-re vezetett a rövidítésben, innen jött vissza az amerikai, de 4:4-nél, egy kettőshibával kivégezte magát, mert Federer már nem hibázott.

Roger Federer, 2017-ben, 37 évesen, mindössze négy mérkőzést nem tudott megnyerni az 54-ből, ebből kettőre, akár azt is mondhatnánk, hogy szóra sem érdemes. A melbourne-i diadala után egy hónappal, Dubajban érte váratlan vereség. Az ATP 500-as verseny 2. fordulójában, a világranglistán 116. Jevgenyij Donszkojtól kapott ki, három meccslabdáról (6:3, 6:7, 6:7.) Stuttgartban, majd jó két hónap kihagyást követően vesztett, az első meccsén, régi barátja, Tommy Haas ellen. Az első szettet még 6:2-re hozta, aztán 4:6, 6:7 lett. A másik kettő már érdekesebb történet, bár azokra is van magyarázat. Alexander Zverevtől úgy kapott ki Montrealban a döntőben, hogy igazából gyakorolni ment a kanadai ATP 1000-es versenyre, alig készült rá a Wimbledon utáni pihenőben. Ráadásul már ott probléma volt a hátával, ami aztán meghatározta a következő hetek teljesítményét. Nem beszélt róla, próbálta titkolni, de amikor a US Open negyeddöntőjében nem bírt Juan Martin del Potróval, akkor utalt rá, hogy egészségileg, fizikálisan nem volt száz százalékos. Nos, azóta viszont győzött Sanghajban és Bázelben is, így már hét serleget gyűjtött az idén. Egy londoni sikerrel újabb rekordokat döntene. Egyrészt 2007-ben nyert legutóbb 8 versenyt egy szezonban, valamint ez lehetne a 7. diadala az ATP Finals történetében, mellyel kettőre növelhetné előnyét Novak Djokovic, Pete Sampras és Ivan Lendl előtt az örökranglistán. A csoport rangadóját kedden játssza Federer, méghozzá az Alexander Zverev - Marin Cilic párharc győztesével.