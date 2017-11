Rafael Nadal befejezte, nem játszik tovább

Hiába hárított a 2. játszmában négy meccslabdát Rafael Nadal a belga David Goffin ellen, egyértelmű volt, hogy ez nem az a Nadal, aki 2017-ben 77 mérkőzéséből 67-et megnyert és tíz döntőből hatban serleggel ünnepelhetett. Később kiderült, már korábban eldöntötte, hogy akár győz, akár veszít, ez az utolsó alkalom, hogy 2017-ben pályára lépett. Vereséggel búcsúzott a szezontól a 16-szoros Grand Slam-bajnok, mert Goffin, 2 óra 37 perc alatt 7:6, 6:7, 6:4-re jobbnak bizonyult nála.

Vasárnap még az ATP 2017-es világelsőjeként ünnepelték Londonban Rafael Nadalt. Hétfő este, az ATP Finals, papíron legkönnyebb mérkőzése várt rá, a csoportkör első fordulójának zárásaként. Korábban kétszer találkozott David Goffinnel, de a belga még játszmát sem tudott nyerni ellene. Az igazi bizonytalanságot Nadal térde jelentette. Az volt a kérdés, hogy javult-e annyit, ami elég akár öt mérkőzés lejátszásához.

A mérkőzéssel nincs sok értelme részletesen foglalkozni. Az első szettben kétszer jött vissza brékhátrányból a spanyol, de a rövidítésben megint szokatlanul sok volt a ki nem kényszerített hiba, a bizonytalanság. A játéka csak pillanatokra emlékeztetett arra a Nadalra, akit New Yorkban, Pekingben, Sanghajban láthattak a szurkolók az elmúlt hónapokban. Passzívan, röviden teniszezett, csak akkor villant meg, amikor igazán nagy bajban volt. A játék képe a 2. játszmában sem változott, Goffin, előbb 5:3-nál adogathatott a győzelemért, majd Nadal szervájánál jutott 40:0-hoz. A mallorcai ekkor teniszezett a legjobban és a tie-break ezúttal az övé lett, de a valódi fordulat elmaradt. Gyorsan duplabrék-hátrányba került (1:4), és innen már nem volt visszaút.

Rafael Nadal, az interjúszobában, már az első kérdésre válaszolva bejelentette a szomorú hírt. „Kiszálltam.

A szezonomnak vége. Mindent megtettem, amit meg kellett tennem azért, hogy kész legyek a versenyre. Elkötelezett vagyok az esemény mellett, de magammal szemben is. Egyszerűen nem állok készen arra, hogy játsszam. Sokat küzdöttem a meccs alatt, talán arra is gondolva, hogy ez lehet az idény utolsó mérkőzése. Ez nem az én döntésem. Ez a fájdalomról szól. Egyszerűen nem maradt elég energiám a teniszre. Komolyan mondom, mindent megpróbáltam. Már az is csodának számított, hogy ilyen szoros meccset tudtam játszani. Ennek így semmi értelme – kezdte az értékelést a ranglista vezetője, aki 13-szor kvalifikálta magát a szezonzáróra, de korábban ötször nem indult el sérülés miatt.

Más lett volna, ha nem az ATP Finalsről van szó és a szezon közepén járunk. De ez egy nagyon fontos esemény, amiről már eddig is túl sokszor hiányoztam. Nem panaszkodhatom. Nagyon szerencsésnek érzem magam mindazért, ami velem történik. Ilyen a karrierem. Talán én vagyok a top játékosok közül az, aki a legtöbbet bajlódott sérülésekkel. Ezek több problémát okoztak, mint bárki másnak. Mindig ugyan az a kihívás, de már hozzászoktam ehhez. Tudom, hogy mit kell tennem és készen állok rá. Az a jó, hogy nincs semmi új ebben. Megfelelő pihenés, majd megfelelő munka kell, amit már többször végigcsináltunk. Reméljük, hogy a kezelés most is eredményes lesz és sikerül a következő szezon elejére felkészülni, rendbe jönni"- magyarázta Rafael Nadal, aki az érzéseiről is beszélt.

„Ezt a döntést nem öt perce hoztam meg. Már a meccs alatt tudtam. Az eredménytől függetlenül biztos voltam benne, hogy kiszállok.

Egyáltalán nem élveztem a játékot a pályán. Nem volt öröm így teniszezni. Egy ilyen nagyszerű szezon után nincs szükségem arra, hogy még két napot a pályán töltsek ezzel a borzalmas érzéssel. Természetesen csalódott vagyok, de nem fogok sírni. Értékelem azt, ami 2017-ben történt velem. Köszönöm az életnek ezt a felejthetetlen idényt. Keményen fogok dolgozni azért, hogy újabb lehetőségeket teremtsek magamnak, hogy ott tudjak maradni az élen és versenyben legyek a legfontosabb serlegekért"- búcsúzott mindenkitől Rafael Nadal.

Rafael Nadal visszalépésével teljesen nyílt a verseny a Pete Sampras csoportban. Szerdán egy másik spanyol, Pablo Carreno Busta lép a világelső helyére és mérkőzik meg Dominic Thiemmel. A két hétfői győztes, Grigor Dimitrov és a jövő hét végén a Davis-kupa döntőben is főszerephez jutó, David Goffin a csoportelsőségért párbajozik. Előtte, a kedd rangadóját Roger Federer és Alexander Zverev játssza.