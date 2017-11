Roger Federer remekelt, már csoportelső Londonban

A 19-szeres Grand Slam-bajnok Roger Federer jutott elsőként az elődöntőbe az ATP Finals londoni elitmezőnyéből. A 37 éves svájci kedd este 2 óra 12 perces csatában 7:6, 5:7, 6:1-re győzte le a 20 éves Alexander Zverevet, akitől 2017-ben kétszer is kikapott. Nem lenne meglepetés, ha a svájci és a német vasárnap a döntőben újra találkozna, de ehhez először Zverevnek még meg kell állítania az amerikai Jack Sockot.

„Jól működött az idei szezonban, hogy általában szabadon játszottam. A fontos pillanatokban igyekeztem mosolyogni magamban és arra gondolni, hogy minden rendben van" – kezdte a meccs elemzését Roger Fedrer, aki próbálta elmagyarázni, miért is volt annyira nehéz legyőzni Zverevet.

„A harmadik játszmában 5:1-nél kicsit frusztrált lettem, mert néhányszor nem a megfelelő ütést, megoldást választottam. Beszéltem magamban és azt kérdeztem, egyáltalán mitől idegeskedem. Egyetlen játékra vagyok az elődöntőtől. Zéró okom van rá, hogy felhúzzam magam. Fontos, hogy időnként emlékeztessük magunkat, minden rendben. Jó lett volna ezúttal is kicsit szabadabban teniszezni. Nagyon sokszor kényszerültem védekezésre, hogy játékban tartsam a labdát, ami azért nem gyakran történt velem az idén. Inkább én szoktam az agresszív lenni, aki nyomás alatt tartja az ellenfelét. Annyira védekeztem, hogy elfeledkeztem a normál, támadó teniszemről. Örülök, hogy meg tudtam mutatni, ha kell, akkor képes vagyok egészen mélyre ásni és végig erős maradni mentálisan. A harmadik szettben kezdtem jobban játszani, de nagyon nehéz csata volt az elejétől a végéig"- értékelte az összecsapást Federer, aki azt is elárulta, hogy most jobban tudta olvasni a fiatal német tenyeresét, mint augusztusban, Montréalban.

Igaz, akkor mások voltak a körülmények, melegben és szabadban játszottak, ráadásul ott húzta meg a hátát. Ezúttal sokkal hatékonyabb fegyvere volt a fonák nyesés.

Az első játszma alakult a legizgalmasabban. Federer 0:40-ről hozta az első adogatását, de a folytatásban nem engedte újabb fogadóelőnyhöz jutni Zverevet, akinek 6:5-nél kellett két szettlabdát hárítania. A rövidítésben 4:0-ra vezetett a német, innen fordított 5:4-re a svájci, majd jutott játszmalabdához Zverev.

Bárki előnybe kerülhetett volna, de a mentális ütközetet Federer bírta jobban, és ahogy ez ilyenkor lenni szokott, a folytatásban egyből lerohanta a még megrendült ellenfelet. Egyből brékelt, de a német felállt a padlóról és 3:2-re már ő vezetett, hogy az 5:6-nál, a játszmában maradásért szerváló Federert már ne engedje vissza 0:40-ről.

Gondolhatnánk, hogy egy ilyen helyzetben kijön, ki a frissebb, fiatalabb 16 évvel. Zverev jól is kezdte a döntő játszmát, de aztán 1:0 után már gémet sem tudott fogni, beindult a Federer-henger, körülbelül úgy, mint Nadal ellen januárban, az Australian Open döntőjében 1:3-ról, az ötödik játszmában.

Az O2 Arénát megint megtöltő szurkolók mindent megkaptak, amiért ma megéri akár több száz fontot is kifizetni egy jegyért. Láttak pazar teniszt, drámai fordulatokat, a csillogó, varázsló Roger Federert és azt az ifjú gladiátort, aki néhány év múlva akár a svájci örökébe léphet.

Egyelőre ott tartunk, hogy vasárnap, a londoni fináléban még lehet egy gyors visszavágó.