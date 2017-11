Parkerék szerint Joshuáék sóherek, elmaradhat a nagy csata

David Higgins, a Joseph Parker karrierét igazgató Duco Events ügyvezetője szerint egyáltalán nem biztos, hogy 2018-ban összejön a WBO bajnok új-zélandi bunyós, illetve a nehézsúly IBF/WBA címeit őrző Anthony Joshua összecsapása.

Higgins szerint Eddie Hearn, Joshua promótere nagyon gyenge ajánlatot tett nekik, amit természetesen nem tudnak elfogadni.

Jelenlegi álláspontunk szerint 2018-ban nem lesz meccs. Borzasztóan gyenge ajánlatot kaptunk. Sokkal több pénzt kínálnak nekünk a világ másik országaiban. Amit Eddie Hearn ajánlott, annál eddig még a városok és kormányzatok is többet fizettek nekünk."

"Joshua mindent megpróbál beszedni, a jegybevételt, a pay-per-view, a szponzori pénzeket, és nekünk még annyit sem akar fizetni, mint amennyi támogatást a várostól kap rá. Hatvan negyvenes leosztásnál semmiképpen nem akarunk kedvezőtlenebb feltételeket." – számolt be a profiboksz.hu.