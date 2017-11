Decemberben eldől, hogy az oroszok indulhatnak-e a téli olimpián

Következő, lausanne-i végrehajtó bizottsági ülésének első napján, december 5-én határoz majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) arról, hogy orosz sportolók indulhatnak-e a phjongcshangi téli olimpián.

A NOB pénteken jelentette be a döntés időpontját, egyúttal közölte, hogy Thomas Bach elnök aznap 19.30-kor sajtótájékoztatót tart.

Az olimpiai testület két vizsgálóbizottságot is felállított korábban, és ezek jelentéseit várja. Az egyik - amelyet Denis Oswald vezet - csaknem harminc olyan orosz sportolót ellenőrzött, akinek a pozitív mintáját - a vád szerint - tisztára cserélték ki a moszkvai doppingellenőrző laborban. A másik azon orosz szervek működését tekintette át, amelyekről azt feltételezik, hogy részesei voltak a központilag irányított doppingrendszernek.

Az Oswald-féle bizottság tevékenysége nyomán a közelmúltban hat sífutót örökre eltiltottak az olimpiai részvételtől.

Az oroszok és a nemzetközi szervezetek, elsősorban a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) közötti viszony a napokban a korábbinál is feszültebbé vált. A WADA ugyanis csütörtökön jelentette be, hogy meglátása szerint az oroszországi doppingellenes intézkedések továbbra sem megfelelőek, így változatlanul kérdéses, hogy az ország sportolói ott lehetnek-e a februári, phjongcshangi téli olimpián. Egyúttal közölte, a RUSADA továbbra is a "nem megfelelő" státuszban marad.

Minderre a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov úgy reagált, hogy a WADA közlése "sportszerűtlen", és nem értenek egyet vele. Hozzátette: változatlanul visszautasítanak minden olyan vádat, amely szerint államilag támogatott doppingolás folyik az országban.

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség által megbízott kanadai jogászprofesszor, Richard McLaren vezette független vizsgálóbizottság az oroszok államilag támogatott, rendszerszintű doppingolását feltáró tavaly decemberi jelentése szerint az orosz doppingellenőrző szervek 2011 és 2015 között 30 sportágban mintegy 1000 sportoló vizsgálati mintáját manipulálták, illetve pozitív teszteredményeit titkolták el.