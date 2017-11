Fucsovics Márton Indiában kezdi a 2018-as szezont

Az újévkor rajtoló indiai tornán kezdi meg a 2018-as szezont Fucsovics Márton, a jelenlegi első számú magyar teniszező.

Az idei évet a világranglista 85. helyén záró játékos keddi sajtótájékoztatóján fontosnak tartotta, hogy a februári, budapesti challenger-verseny kivételével - amelyen idén döntőt vívott - helyezésének köszönhetően jövőre már az ATP-tornák főtábláján fog szerepelni. Az indiai Púna után az Australian Open, majd a belgiumi Davis Kupa-párharc szerepel a menetrendjében, aztán Budapest után Dubaj és az amerikai keménypályás versenyek következnek.

Most azonban először is elmegyek egy hétre nyaralni, már nagyon régóta várok erre. Aztán három-négy hét kemény felkészülés jön" - árulta el a közeljövőről a 25 éves teniszező, aki idei legnagyobb sikerének az oroszok ellen megnyert szeptemberi DK-párharcot - melynek révén a magyarok 1996 után visszakerültek a világcsoportba -, illetve a top 100-ba való bekerülést tartja. A legfájóbb emlékek közül a US Open első fordulójában a francia Nicolas Mahut-tól elszenvedett ötszettes vereséget említette meg.

Köszönet az edzőnek

Fucsovics Márton köszönetet mondott edzőjének, Sávolt Attilának, családjának és a magyar szövetségnek, amely - mint fogalmazott - akkor is kiállt mellette, amikor a 250. helyen állt, és már-már a visszavonuláson gondolkodott. Megemlítette, hogy a keresett pénzdíjának egy részét "visszaforgatja" a sportágba, és a juniorok felkészülését kívánja segíteni.Sávolt Attila - aki az előző top 100-as magyar férfi játékos volt - a közös munka kezdetéről szólva felelevenítette, hogy öt év után költözött haza Amerikából 2015 végén, és ha nem Fucsovics keresi meg őt, akkor nem vállalta volna a megbízatást.

"Voltak komoly csörtéink az elején, Marcinak többek között új volt, hogy napi négy-ötórás kemény edzéseket tartottunk. Az elmúlt egy évből három időszakot emelnék ki: amikor egy éve Stan Wawrinkánál edzettünk, és a nagyjából tíz lejátszott szettjükből Marci hetet-nyolcat megnyert. Aztán nagy lökést adott neki, hogy áprilisban felépült csaknem tíz hónapos térdsérüléséből, végül pedig sokat jelentett a stuttgarti korai búcsút követő megbeszélésünk, melynek révén túljutott bizonyos mentális problémákon" - sorolta a tréner, aki a 2018-as célként azt jelölte meg, hogy a közös munka folytatásaként megszilárduljon tanítványának top 100-as pozíciója.

"Az én szememben az ő pályafutása csak most kezdődik, amúgy is van még 8-10 éve a legjobbak között" - tette hozzá Sávolt Attila, aki élete legnagyobb élményének nevezte, hogy Fucsovicsot csaknem visszatapsolták, amikor óriási csatában kikapott az ATP-rangsorban negyedik Marin Cilictől a bázeli negyeddöntőben.

Szűcs Lajos, az MTSZ elnöke közölte, nem gondolták volna, hogy az elvégzett több éves munka éppen az idén "jön ki", de hittek benne.