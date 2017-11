Hosszú Katinka 253 aranynál tart a Világkupában

Hosszú Katinka már 253 aranynál tart a Világkupában, Földházi országos csúcsot úszott – az Iron Aquatics Pro Team ázsiai túrájának értékelése!

7 arany, 1 ezüst, 3 bronz Hosszú Katinka mérlege az idei Világkupa-sorozat utolsó három állomásán Pekingben, Tokióban és Szingapúrban. A tokiói verseny második napján ráadásul különleges mérföldkőhöz is érkezett Katinka, a 100 méteres vegyesúszásban elért győzelme egyben a 250-dik(!) Világkupa-aranyát jelentette. A FINA idei szabályváltozásának köszönhetően – miszerint egy viadalon egy versenyző maximum négy számban indulhat – a sokoldalúságáról és terhelhetőségéről híres Iron Lady hatodszor nem tudta elhódítani az összetett Világ Kupa-elsőséget, a svéd Sarah Sjöström mögött második lett. Szégyenkezésre azonban egyáltalán nincs oka, sőt! A 2017-es Világkupa-sorozat nyolc állomásán Hosszú Katinka összesen 27 arany-, 4 ezüst- és 4 bronzérmet gyűjtött, világcsúcsot döntött, és csupán egyetlen alkalommal nem állhatott fel a dobogóra.

„Nem volt egyszerű végigversenyeznem az idei Világkupa-sorozatot úgy, hogy éreztem, az új szabályok megkötötték a kezemet – mondta Katinka a vk-szezon lezárultával. – Továbbra is imádok versenyezni, úszni, és annak ellenére, hogy limitáltak voltak a lehetőségeim, azért élveztem. Ugyanakkor furcsa érzés is volt, mert azt hittem, hogy a négy számmal sokkal könnyebb lesz, de hiányzott az adrenalin, a kihívás, amit korábban megszoktam. Remélem, jövőre már nem ilyen szabályok lesznek. Felkészülésnek természetesen nagyszerű volt ez a sorozat, rengeteget tanultam, és most minden erőnkkel az előttünk álló rövidpályás Európa-bajnokságra készülünk."

„Talán furcsán hangzik, mert amennyire frusztráló volt Katinkának ez az egész Világkupa-sorozat azáltal, hogy a miatta létrehozott szabályváltozások megkötötték a kezét és gyakorlatilag tálcán nyújtották a Világkpa-győzelmet egy másik úszónak, épp erre volt most szüksége – értékelte az idei Világkupát Shane Tusup, Katinka edzője és férje. – Nyerni mindig csodás, és megmérettetni magad egy csúcson lévő versenyzővel, hozzátesz a fejlődéshez, ugyanakkor a legjobb tapasztalat néha a legnehezebb is. Pontosan erre volt szükségünk, hogy meg kelljen küzdeni a folyamatos támadásokkal, mégis felállsz a rajtkőre, a legjobb teljesítményt nyújtod, újra és újra ostromlod a világcsúcsokat. Nagyon más volt ez, mint a korábbi mentális kihívások, amikkel korábban találkoztunk, tanultunk és építkezhetünk belőle a jövőben. Tanulás szempontjából fantasztikus tapasztalat volt megélni, hogy tudod, mindent jól csinálsz, az eredmény mégsem olyan, amilyennek szeretnéd. És amikor a dolgok egyszerűen nem igazságosak. Ez a Világkupa-etap sokat ad Katika pályafutásához, megacélozza lelkileg, hogy még erősebb, még veszélyesebb legyen, valahányszor feláll a rajtkőre."

Az ázsiai túrán egyébként nem csak érte szoríthattunk, hiszen először képviseltette magát Világkupa-versenyen a teljes Iron Aquatics Pro Team. A Shane Tusup vezetőedző irányította fiatal csapat tagjai, Dudás Dániel, Földházi Dávid, Kendi Csaba Kund, Lazar Zlatic és Nyilas Kornél amellett, hogy belekóstolhattak egy ilyen rangos sorozat hangulatába és értékes tapasztalatokat szerezhettek, eredményesen is szerepeltek. Földházi és Dudás összesen kilencszer harcolta ki a döntőben való részvétel jogát, de a többiek is sorra döntötték meg az egyéni csúcsaikat, Földházi a saját országos csúcsát is 100 vegyesen, a legjobb helyezést szintén Földházi érte el, Pekingben lett negyedik 200 háton.

„Talán klisének hangzik, de éppen erre volt szüksége most mindannyiunknak, Katinkának, nekem, sőt, az egész Iron Aquatics Pro Teamnek is, amit a Világkupa-sorozat harmadik etapja adott nekünk. – összegezte a tapasztalatokat Shane. – A legfiatalabbjaink számára tökéletes volt ez arra, hogy kinyíljon a szemük, megtapasztalják, milyen a világ legjobbjaival versenyezni, milyen a nemzetközi úszóversenyek hangulata, és hogy rájöjjenek, igenis képesek megküzdeni azokkal a nagynevekkel, akiket korábban csak a tévében láttak."

„Először voltam Világkupa-versenyen ekkora csapattal, mondhatom, egy percig se unatkoztam a két hét alatt – mesélte a rövidpályás Európa-bajnokságra készülő Földházi Dávid, aki Szingapúrban 53,00-s idejével 8 századdal megdöntötte a saját, három éve fennálló országos csúcsát 100 méter vegyesen. – Nagyon-nagyon sokat tanultam, és alig várom, hogy felhasználjam a tapasztalatokat az Európa-bajnokságon."

"Dávid folytatta a menetelést előre azon az úton, amelyet kitűztünk, továbblépett a nagyszerű második szakaszhoz képest, és láttam rajta azt a fejlődést, amely ahhoz szükséges, hogy a decemberi rövidpályás Európa-bajnokságon igazán remek teljesítményt nyújthasson – tette hozzá Shane Tusup. – A számtalan egyéni legjobb ideje, illetve a 100 méteres vegyesúszásban elért hihetetlen országos csúcsa szinte megdöbbentő a szezon ezen szakaszában, de bizonyítja, hogy megvan benne a bajnoki mentalitás és hogy őrületes munkát végez."

Az Iron Aquaticsnél edzőként is dolgozó Lazar Zlatic is óriási élményként élte meg az ázsiai túrát: „Nagyszerű érzés, hogy a világ valaha volt legjobb úszónőjével dolgozom nap, mint nap, de érdekes volt megfigyelni a többieket is, mert ez tovább tágítja a sportággal kapcsolatos ismereteimet."

A szintén Eb-résztvevő Dudás Dánielt is magával ragadta a hangulat: „Nagyon motiváló volt azokkal a versenyzőkkel úszni, akiket egy-két éve még a televízióban néztem a világversenyek döntőjében."

A Világkupában most debütáló Kendi Csaba számára motiváló és tanulságos is volt egyben a sportág legjobbjaival való találkozás, a legtöbbet mégis a saját tapasztalataiból tanulta: „Ez egy egészen más világ, ami lehet jó és rossz hatással is egy versenyzőre. Nekem sikerült megtapasztalnom mindkettőt. Először a rosszat, ami abban nyilvánult meg, hogy megijedtem a nagynevektől. Ám a verseny folyamán ezt sikerült leküzdenem, és az előnyömre fordítanom. Ezt tartom a legértékesebb tapasztalatnak. Emellett nagyon meg vagyok elégedve az eredményeimmel is, hiszen minden versenyszámban egyéni csúcsot úsztam."

Az Iron Aquatics Pro Team legfiatalabb tagja, a mindössze 17 éves Nyilas Kornél is először indult Világkupa-versenyen: „A vártnál is többet tanultam a nagyobbnál-nagyobb nevektől. Ráadásul ebben a csapatban sohasem lehet unatkozni, igazán felejthetetlen élmény volt, amit ezúton is köszönök edzőmnek, Shane-nek és Katinkának."

Folytatás hamarosan, hiszen a december 13-17. között megrendezésre kerülő dániai rövidpályás Európa-bajnokságon három versenyzőt (Hosszú Katinka, Földházi Dávid és Dudás Dániel) delegál a magyar válogatottba az Iron Aquatics.