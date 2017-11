Orosz doppingbotrány: Mutko a NOB és a WADA felelősségét firtatja

Vitalij Mutko orosz miniszterelnök-helyettes kifogásolta, hogy miközben Oroszországot okolják a 2014-es szocsi téli olimpia doppingeseteiért, aközben senki sem veti fel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és az antidopping-szervezetek, így mindenek előtt a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) felelősségét.

Mutko csütörtöki nyilatkozatában visszautasította, hogy egyoldalúan csak őket illessék vádakkal, mivel "Oroszország ártatlan, s nem viselheti a felelősséget azért, ami történt".

Azután nyilatkozott így újságíróknak, hogy tíz orosz olimpikont - hat sífutót és négy szkeletonost - örökre eltiltott az olimpiai részvételtől a NOB a doppingellenes szabályoknak a szocsi játékokon történt megszegése miatt.

A WADA megkérdezhette volna alkalmazottait, akik az illetékes doppinglaborban dolgoztak az olimpia idején, hogy ők vajon mit csináltak ott? Aludtak?" - tette fel a kérdést a miniszterelnök-helyettes.

Reagálása nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy következő, lausanne-i végrehajtó bizottsági ülésének első napján, december 5-én határoz majd a NOB arról, indulhatnak-e orosz sportolók februárban a phjongcshangi téli olimpián. A NOB múlt hét péntekén jelentette be a döntés időpontját, egyúttal közölve, hogy Thomas Bach elnök aznap 19.30-kor sajtótájékoztatót tart.

Az ötkarikás testület két vizsgálóbizottságot is felállított korábban, és ezek jelentéseit várja. Az egyik csaknem harminc olyan orosz sportolót ellenőrzött, akinek a pozitív mintáját a vád szerint tisztára cserélték ki a moszkvai doppingellenőrző laborban. A másik azon orosz szervek működését tekintette át, amelyekről azt feltételezik, hogy részesei voltak a központilag irányított doppingrendszernek.

Az oroszok és a nemzetközi szervezetek, elsősorban a WADA közötti viszony a közelmúltban a korábbinál is feszültebbé vált. A WADA egy hete jelentette be, hogy meglátása szerint az oroszországi doppingellenes intézkedések továbbra sem megfelelőek, így változatlanul kérdéses, hogy az ország sportolói ott lehetnek-e a 2018-as téli olimpián. Egyúttal közölte, a RUSADA, az orosz doppingellenes ügynökség továbbra is a "nem megfelelő" státuszban marad. Minderre a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov úgy reagált, hogy a WADA közlésével nem értenek egyet, s változatlanul visszautasítanak minden olyan vádat, amely szerint államilag támogatott doppingolás folyik az országban.