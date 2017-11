Hosszú Katinka betartotta az ígéretét, nagy bejelentést tett

*Link a bioban* Nagyon vártam már, hogy eljöjjön ez a nap, és elhozhassam nektek a meglepetést, amit ígértem. Láttam, hogy sokan tippeltetek, és volt, aki eltalálta a helyes megfejtést. További részletek az ironstore.hu-n, de érdemes továbbra is figyelni! #HWAPO #IronNation#IronLady #IronAquatics

A post shared by Iron Lady (@hosszukatinka) on Nov 24, 2017 at 10:42pm PST