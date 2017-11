Hosszú Katinka férje káromkodva ordított felesége nevelőedzőjével

A hétvégén Baján, azaz Hosszú Katinka szülővárosában rendezték meg a 15. Halászlé Kupa úszóversenyt, amelyen Shane Tusup botrányosan viselkedett. Az amerikai edző abba a Pass Ferencbe szállt bele, aki felesége nevelőedzője volt.

Pass Ferenc úszóedző saját Facebook-oldalán osztotta meg a történteket.

Az edző ezt írta:

"Hogy mi jár a fejemben? Hm... hát azt konkrétan nem írnám le, de azért megpróbálom disztingváltan.

26 éve vagyok úszóedző, sok éve versenybíró, és hacsak a Halászlé kupákat számolom 15 éve szervezek versenyeket. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy sikerrel. Voltak problémáim versenyzőkkel, követtem el hibákat, bár jelen esetben amiért most billentyűzetet ragadtam semmilyent sem, volt konfliktusom edzőkkel és nézőkkel. Azt gondolom minden vélt, vagy valós sérelmet kulturáltan és normális emberi hangnemben kezelni tudtam kollégáimmal karöltve.

Az, ami ma történt, viszont túl megy minden határon.A versenyünk legutolsó futamában, a vegyes váltóknál öt csapat ugrott medencébe. A rajtjelre 4 csapat elindult, az Iron Aquatics versenyzője valamilyen oknál fogva nem reagált a hangra, és 2-3 másodperc elteltével indult el. A csapat világhírű vezetőedzője ezt követően kivetkőzve önmagából, minden erkölcsi gátat áthágva, ismételten tanúbizonyságot tett magas intelligenciájáról. Mindkét középső ujját a magasba tartva, "thank you..." majd később "fuck you mr Pass" felkiáltásokkal kommentálta végig a futamot. Akik látták döbbenten nézték shane tusup (elnézést kérek Nemecsek Ernőtől) magánszámát.

Sajnálom, hogy ezt többeknek végig kellett nézni. Az Iron csapata továbbra is szívesen látott vendég nálunk, a vezetőedzőjükre ez nem vonatkozik" - írta Pass Ferenc.

Amennyiben Hosszú Katinka klubja a történetkre reagálni szeretne, annak természetesen helyt adunk.