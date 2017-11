Kósa Lajos: "A legvérmesebb reményekkel megyünk az olimpiára"

A magyar rövidpályás gyorskorcsolya válogatott a legvérmesebb reményekkel utazik majd a februári, phjongcshangi téli olimpiára Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöke szerint.

"Történelmi tettet hajtott végre a csapat azzal, hogy megszerezte a maximális tíz kvótát. Felzárkóztunk a világelithez, köszönöm ezt az élményt a versenyzőknek" - mondta a keddi sajtótájékoztatón a sportvezető, hozzátéve, hogy a legjobb ötkarikás szereplésre készülnek.

Kósa Lajos arról is beszámolt, hogy jövő kedden hirdetnek eredményt a Nemzeti Korcsolyázó Központ tervpályázatára. Elmondása alapján a tervek szerint 2021-re megvalósuló létesítmény egy nagypályás gyorskorcsolyapálya mellett négy rövidpályásat is magában foglal majd, illetve együttműködést terveznek a Magyar Curling Szövetséggel, melynek nyomán két curlingpálya is helyet kapna a komplexumban.Vékássy Bálint, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára a rövidpályás gyorskorcsolya tisztaságát emelte ki. Ezzel arra utalt, hogy a férfi váltó úgy jutott ki az olimpiára, hogy a világkupa-sorozat utolsó, szöuli állomásán a nagy riválisok nem engedték a legjobb háromba a kazah csapatot, pedig ha így tettek volna, a vb-bronzérmes magyar stafétát távol tarthatták volna a játékoktól.

Eddig hat magyar érem született a téli játékokon, legutóbb 1980-ban egy ezüst. Ennek 38 éve lesz Phjongcshangban, ami a leghosszabb éremmentes időszak - mondta Vékássy, aki ugyanakkor nem akart terhet rakni a sportolókra, s kifejtette: a MOB számára tökéletesen megfelel az a célkitűzés, amit maguk a versenyzők támasztanak magukkal szemben.

Orendi Mihály, a MOKSZ ügyvezetője szerint a Liu fivérek a mostani vk-sorozatban lettek igazi világklasszisok, olyan mentalitással versenyeznek, hogy mindenkit meg akarnak verni.

Ennek köszönhetően összesen hét érmet nyertek, s mind a négy állomáson volt dobogós helyezésük. Liu Shaolin Sándor ötször, öccse, Liu Shaoang kétszer állt dobogóra, előbbi két aranyat és három ezüstöt, míg utóbbi két bronzot gyűjtött. Liu Shaolin ráadásul vk-győztes lett 1000 méteren.

Orendi a férfi váltót illetően úgy vélekedett, hogy végig kell gondolni, mit rontott el, mert sokkal többre képes a csapat annál, minthogy mások döntsék el a sorsukat.

"A januári, drezdai Eb-vel kapcsolatban előrehaladott konzultáció zajlik arról, hogy a tervezett olimpiai csapatból kik induljanak. A tartalékok és juniorok is szerephez jutnak majd, azaz nem a legerősebb csapat lesz kint" - mondta Bánhidi Ákos, a rövidpályás szakág csapatmenedzsere, aki az MTI kérdésére elárulta, az olimpia egyéni indulóiról csak Phjongcshangban születik döntés, ahova január 27-én indulnak majd.Engi Klára, a pontozásos szakág igazgatója szintén az MTI kérdésére közölte, műkorcsolyában a januári Eb alapján döntenek arról, hogy melyik magyar versenyző szerepeljen a dél-koreai játékokon. Amennyiben a kvótát a márciusi vb-n megszerző Tóth Ivett jól teljesít, akkor ő indulhat, ha viszont nagyon szoros lesz a verseny közte és Medgyesi Fruzsina között, akkor a kontinensviadal után lesz még egy válogatóversenyük.

A MOKSZ december 4. és 10. között idén is megrendezi a hagyományos Mikulás Kupát, ennek keretében továbbra is együttműködik a MikulásGyárral, amely elsősorban tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, játékokat, édességet vár adományként a rászorulók számára. A versenyen műkorcsolyában a teljes magyar élmezőny rajthoz áll, azaz Tóth Ivett is, akinek ez lesz az első fellépése augusztusi sérülését követően.