Három parasportolóval veszünk részt a téli paralimpián

A 2014-es szocsi játékokkal ellentétben 2018-ban Magyarország is küld csapatot a téli paralimpiai játékokra. A phjongcshangi játékokon Balogh Zsolt vak síelő alpesi síben - Bocsi Bence guide-dal -, valamint Lőrincz Krisztina ülő sífutásban és biatlonban indul a száz nap múlva kezdődő, 23. téli olimpiai játékokon - hangzott el a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Koreai Kulturális Központ együttműködésének aláírásakor.

A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Szabó László szerint az olimpiai és paralimpiai mozgalom a 80-as évek óta több, mint sport: a játékok a kultúra terjesztéséről is szólnak. Egy nyári és téli olimpia is nemzetek kulturális találkozása, és amikor a Koreai Kulturális Központtal aláírjuk ezt a megállapodást, akkor ezt igazoljuk. Sportolóink, parasportolóink elsősorban sportsikerekért utaznak, de azért is, hogy építsenek valami jövőbe mutatót. Egy olimpia kivételes alkalom a kulturális kapcsolatok építésére."

Szabó László elmondta azt is, a közös megállapodás annak is a szimbóluma, hogy egy magyar sport, egy magyar sportmozgalom van. "Ezért közös az olimpikonok és paralimpikonok formaruhája, közös az eskütétel. Ezzel is azt bizonyítjuk, hogy mi magyarok mindig közösen lépünk fel hazánk, nemzetünk érdekében, az élet bármely szegmenséből jövünk is."

A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Kulcsár Krisztián fontosnak tartja, hogy 1988 után három évtizeddel ismét visszajut az olimpiai láng Ázsiába. "A mostani aláírás szolgálja a magyar olimpiai csapat sikeres szereplését, az olimpiai eszme népszerűsítését, a paralimpiai eszme népszerűsítését, de elsősorban Dél-Korea megismertetését. Az olimpiai kvalifikáció hamarosan finisbe ér, 17-20 kvalifikációs hellyel számolunk és ambíciózusan várjuk a játékok kezdetét" - mondta az együttműködés aláírásakor Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke.

A megállapodást Kulcsár Krisztián és Szabó László mellett Kim Jae Hwan, a Koreai Köztársaság Nagykövetsége magyarországi kulurális attaséja, a Koreai Kulturális Központ igazgatója írta alá.

A téli olimpiai játékok 2018. február 6-tól 25-ig, a paralimpiai játékok pedig 2018. március 9-től 18-ig tartanak.