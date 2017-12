Munkaidőben HR-szakember, utána paralimpikon

Nincsenek túl sokan, akik nyári és téli paralimpián is részt vehetnek sportolóként, Lőrincz Krisztinának azonban ez sikerült. A 2016-os riói paralimpián evezésben képviselte Magyarországot, 2018-ban Phjongcsangban pedig ülő sífutásban és biatlonban is indul. Felkészülését a munkájához igazítja, civilben ugyanis HR-szakemberként dolgozik.

Elég húzós időszak ez most nekem, hétfőn, szerdán és pénteken síroller edzésem van, kedden és csütörtökön lövészet, havonta egy hosszú hétvégén pedig edzőtábor, ott össze is rakjuk a biatlont. Napi hat-hét órát dolgozom részmunkaidőben, általában korán reggel vagy munka után megyek edzeni" - Lőrincz Krisztina a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottságs a Koreai Kulturális Központ együttműködésének aláírásakor mesélt felkészüléséről az Origónak.

A feszes menetrend ellenére nem érzi magát fáradtnak, hétvégente igyekszik pihenni. "Szükségem van heti két napra, ami nem az edzésről szól. Emellett sportpszichológussal is készülök, mert nagyon izgulós vagyok. Alpesi síben ez komoly hátrányt jelentett, úgyhogy most ennek a leküzdésén dolgozunk. Amikor bent állok a rajtban, és bemondják, hogy Hungary, akkor már mindegy, akkor csak a feladatra összpontosítok."

Lőrincz Krisztina sífutásban rövid- és középtávon, vagyis 2,5 és 5 km-en, biatlonban szintén rövid- és középtávon, 6 és 10 km-en indul a március 9-én kezdődő téli paralimpián Phjongcshangban. Izgatottan várja a játékokat, de - mint mondja december elején - nem forog minden gondolata a paralimpia körül. "Úgy állok hozzá, mint a lövészethez: mindig csak az aktuális célra koncentrálok, felesleges előrerohanni."