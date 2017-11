Az orosz sportminiszter érintett lehetett a szocsi doppingbotrányban

Vitalij Mutko orosz ifjúsági és sportminiszter személyesen is érintett lehetett a 2014-es szocsi téli olimpián történt doppingesetek ügyében. Erre utalhatnak a moszkvai doppinglabor korábbi vezetőjének naplójából kiszivárgott részletek.

A két éve amerikai védőőrizetben élő Grigorij Rodcsenko naplójából most előkerült részletek némileg új megvilágításba helyezik a sportminiszter, Vitalij Mutko szerepét, valamint újabb bizonyítékkal szolgálnak afelől, hogy államilag irányított formában történt a oroszországi téli olimpián résztvevő sportolók ellátása tiltott teljesítményfokozókkal. Rodcsenko többször is feljegyezte naplójába a Mutkóval folytatott tárgyalásokat, és részletesen ki is bontja az ott elhangzottakat - írja a Guardian.

A New York Times apró részleteket is közöl a naplóból, például azt a 2014. január 29-i bejegyzést, ami két héttel a szocsi téli olimpia rajta előtt, illetve egy nappal azt követően kelt, hogy Ausztriában lebukott két magasan jegyzett orosz sílövő. Nincs egyetértés a tervet illetően, egyelőre tiszta rémálom az egész. Mutko ki van bukva a sílövők miatt, a dolgok kicsúsztak a kezéből, káosz van.

Mutko és az orosz sport számára ennél rosszabbkor nem is derülhetett volna ki az új fejlemény: a jelenleg az orosz futballszövetséget irányító sportvezetőnek holnap kell kiállnia a világ nyilvánossága elé, hogy levezényelje a 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokság csoportbeosztásának sorsolását. Miközben az orosz sport nagy erőkkel igyekszik védeni saját hadállásait a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) jövő heti döntése előtt - ott dől el, hogy indulhatnak-e orosz sportolók a februári phjongcshangi téli olimpián.

"Nincs időm ilyeneket olvasni - reagált Mutko, amikor a naplóról kérdezték. - De rendkívül elkeserítő, hogy ennyi figyelmet kell szentelnünk ilyen dolgoknak Oroszországgal kapcsolatban. A szocsi olimpia előtt is ez történt, most pedig, tessék, közvetlenül a vb-sorsolás előtt kerül elő az ügy."