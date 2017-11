Roberta Vinci májusban visszavonul

Roberta Vinci csütörtökön bejelentette, hogy májusban, a római WTA-torna után felhagy a tenisszel.

A 34 éves játékos elmondása szerint már az idei szezon közepén meghozta döntését, mivel számos sérüléssel bajlódott, ami miatt a 117. helyre esett vissza a világranglistán.

Vincinek januárban a 2018-as esztendő első Grand Slam-tornáján, az Australian Openen selejtezőt kell majd játszania a főtáblára kerülésért, de mint megjegyezte, számára a fő cél, hogy a római viadalra formába lendüljön, s ott szépen búcsúzzon el szurkolóitól.

Az olasz teniszező legemlékezetesebb diadalát a 2015-ös US Openen aratta, ugyanis az elődöntőben hatalmas meglepetésre legyőzte az amerikai Serena Williamst, akit ezzel megakadályozott abban, hogy egy naptári éven belül mind a négy GS-tornát megnyerje. A fináléban aztán alulmaradt honfitársával, Flavia Pennettával szemben, de így is legjobb eredményét érte el.

Vinci párosban is kiváló karriert tudhat maga mögött, ugyanis Sara Erranival valamennyi GS-tornát megnyerte, illetve vezette a világranglistát is.