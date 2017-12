Miklós Edit nem ilyen visszatérésről álmodott

Rendkívüli módon kezdődött Miklós Edit számára az idei alpesi sí világkupa sorozat első lesikló futama pénteken, a kanadai Lake Louise-ban. Olimpiai hetedik helyezett síző 10 és fél hónappal sérülése után újra lesiklásban startolhatott, kétszer is, miután a pályán előtte kieső Lindsey Vonn miatt az első rajtja után megállították. Később újra elindulhatott, végül a 44. lett. A győzelmet az osztrák Cornelia Hutter szerezte meg.

A pénteki lesiklással megkezdődtek a gyorsasági számok versenyei a kanadai Lake Louise-ban. Miklós Edit egyik legkedvesebb pályáján péntek és vasárnap között két lesikló és az egyetlen szuper óriásműlesikló futamot rendeznek. Egy évvel ezelőtt szenzációsan versenyezve harmadik helyezést ért el lesiklásban, idén a sérülésből visszatérő magyar síző célja a húszba kerülés volt.

Ami a pályát illeti a napokban többször is esett a hó, emiatt az egyik hivatalos edzést törölni is kellett. A mai versenyen is mérsékelt hóesésben kezdődött a nők futama.

Miklós Edit előtt az amerikai Lindsey Vonn versenyzett, aki nagy magabiztossággal vágott neki a pályának, de az alsó harmadban hibázott, elesett és a hálóba csúszott. Ezalatt 18-os rajtszámmal ráindították Miklós Editet, de rövid idő múlva megállították Vonn esése miatt és visszaküldték a rajtba.

„Gyorsabb volt a ráindítás a szokásosnál, mivel felgyorsították a versenyt az erősödő havazás miatt. Így még Vonn a pályán volt, amikor Edit elstartolt. Rövidesen sárga zászlót kapott, és ez azt jelentette, hogy meg kellett szakítania a futamát. Miután visszakerült a rajba, ő dönthetett arról, hogy mikor indul. Végül a 30. síző után rajtolt el újra. Ilyen esetben a versenyzőt kizökkentik a váratlan körülmények, mentálisan visszavetik, és közben az időjárás is egyre rosszabb lett. A léceit sem tudták újra előkészíteni. Ilyen esemény nem sűrűn fordul elő a világkupában" – mondta Stark Márton, szövetségi kapitány.

A futamot az osztrák Cornelia Hutter nyerte, a lichtensteini Tina Weirater és az amerikai Mikaela Shiffrin előtt, Miklós Edit a 44. helyen zárt.

Szombaton ismét lesiklásban, vasárnap szuper óriásműlesiklásban versenyez a mezőny.