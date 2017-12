Márványtáblát kaptak a mesteredzők a Kajak-Kenu Szövetség székházában

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség Latorca utcai székházában december 4-től márványtábla őrzi a sportág legkiválóbb edzőinek nevét. A mesteredzők köszöntésén azok a pedagógusok vehettek át emléklapot, akiknek kajak-kenu sportág az elmúlt évtizedek legnagyobb sikereit köszönheti.

2001 óta hagyomány, hogy márványtáblára vési fel a kajak-kenu sportág azoknak az Örökös Bajnokoknak a nevét, akik versenyzőként legalább öt világbajnoki elsőséget, vagy egy olimpiai aranyérmet szereztek. Az utóbbi évtizedekben a kiváló versenyzőknél némileg kevesebb szó esett azonban azokról a szakemberekről, akik edzőként hozzájárultak az elmúlt 75 év eredményeihez és pályafutásuk során végigkísérték a legeredményesebb válogatott sportolókat. Ezért újabb márványtábla került fel az MKKSZ székházának falára, amelyre a sportág eddigi 48 mesteredzőjének neve került fel.

Régi adóságunkat törlesztjük most, csak köszönettel tartozunk azoknak a kollégáknak, akik az elmúlt hetvenöt évben az ország egyik legeredményesebb olimpiai sportágává tették a kajak-kenut. Az itt megjelent kiváló pedagógusok nemcsak eredményes versenyzőket neveltek fel, hanem számtalan olyan fiatalt is, akik az élet más területein bizonyítanak a mindennapokban, ennek ellenére legtöbbjük nem szakadt el teljesen a vízparttól sem. Ráadásul nemcsak sportolók kerültek ki az idősebb edzők kezeik közül, hanem a saját utánpótlásukról gondoskodva olyan kollégákat indítottak el a pályán, akik később maguk is mesteredzők lettek. Nagyon bízom abban, hogy az itt megjelent edzők még hosszú évekig, évtizedekig örökítik majd át a sportág szellemiségét. Megtiszteltetés, hogy a kajak-kenus család nevében köszönetet mondhatok nekik a sok évtizedes nevelőmunkáért" – mondta köszöntőjében Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke.

A mesteredzők nevét megörökítő márványtáblát két legendás pedagógus, Füzesséry Gyula és Dávid Géza leplezte le. A tábla felavatása után az ünnepségen megjelent szakemberek oklevelet vettek át Schmidt Gábortól, valamint Doma Gergőtől, az MKKSZ szakmai igazgatójától.

Ugyanannyira örültem a legkisebb gyerekek sikereinek a pályám során, mint azoknak a világbajnoki, vagy olimpiai érmeknek, amelyeket a tanítványaim szereztek. Óriási megtiszteltetés volt, amikor 1989-ben mesteredzővé választottak és nagyon jó érzés az is, hogy az én nevem is fent lehet a most felavatott márványtáblán" – mondta el az ünnepségen többek között Vaskuti István és Kövér Márton egykori edzője, Koléder Vilmos.

"A mesteredzők között mindig kakukktojásnak éreztem magam, mert talán az egyetlen vagyok a névsorban, aki soha nem foglakozott felnőtt válogatott versenyzőkkel. Számomra a legnagyobb öröm, hogy olyan sportolókkal foglalkozhattam, akik ma már teljes életet élnek, függetlenül attól, hogy sikeres kajakosok lettek felnőttként, vagy valamilyen civil pályán érnek el sikereket" – tette hozzá Agócs Mihály, aki Kozák Danuta, Szabó Gabriella, Benedek Dalma és Paksy Tímea nevelőedzője volt.