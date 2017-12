Szilágyi Áron: Érzek egy erős vonzerőt az olimpiai dobogó felől

London és Rio de Janeiro olimpiai bajnok kardívóvja, Szilágyi Áron először mondta ki, hogy Tokióban is ott lesz a páston, ahol határozott célja, hogy az egyéni sikerek mellett a csapattal is a csúcsra, vagy annak közelébe érjen. A Vasas klasszisának a japán fővárosig vezető útjáról, az a Muhi András Pires forgat egész estés dokumentumfilmet, aki a magyar labdarúgó-válogatott Európa-bajnokságra vezető útját is végigkövette.

"A velem dolgozó menedzsment tagjai szóltak, hogy Rio óta igazából még egyszer sem mondtam ki, hogy indulok Tokióban. Igazuk van, úgyhogy ezt most pótolom is: biztos, hogy ott leszek a 2020-ban a tokiói olimpián" - kezdte keddi sajtótájékoztatóját Szilágyi Áron, a 2012-es londoni, és a 2016-os riói olimpia kard egyéni bajnoka.

Motivációt kétszeres olimpiai bajnok létére sem sokáig kellett keresnie, hiszen a válasz a létező legkézenfekvőbb: a harmadik arany. "Kétszer már ott állhattam az olimpiai dobogó legfelső fokán, és érzek egy nagyon erős vonzerőt abból az irányból, ami azt súgja, hogy jó lenne harmadszor is ott állni és énekelni a magyar himnuszt."

Szilágyinak, aki egy egyéni sportágban is igazi csapatember (hat világbajnoki és négy Eb-érmet, köztük egy-egy aranyat nyert csapatban) ráadásul többszörös cél tűzött ki maga elé. Jelesül azt, hogy itt az ideje egy újabb magyar kard csapat sikernek. Nekünk Tokió jelentheti, hogy újra régi fényében tündököljön a magyar vívás: Pekingben a hetedik helyen végeztünk, Londonba nem jutottunk ki, Rióban pedig nem volt a programban a férfi kard: azaz elment tizenkét év úgy, hogy nem tudtunk bizonyítani, és ebben az én szerepem is megvan" - mondta megsüvegelendő, bár némileg túlzott önkritikával Szilgáyi.

Idén viszont fut a csapat szekere hétből hat fontos versenyen érmet szereztek, és ezek között volt a lipcsei világbajnokság, ahol csak a döntőben kaptak ki egy bomba formában vívó dél-koreai gárdától. A tokiói csapat összetétel persze még a távoli jövő homályában sejlik csak föl, de biztosnak látszik, hogy a kétszeres olimpiai bajnok mellett egy egyéni világbajnok is ott lesz négyesben, mégpedig a szintén vasasos Szatmári András.

"Faantasztikusan erős, technikás, felkészült vívóvá érett – dicsérte klubtársát Szilágyi Áron, akivel nagyon jó barátok is. – Tizenhat éve ismerem, együtt edzünk a Vasasnál. Vele kapcsolatban egyáltalán nincs bennem irigység vagy féltékenység. A rivalizálás viszont természetesen megvan: Andris szeretett volna utolérni engem, legyen szó a világranglistáról vagy az eredményeimről. Előbbi már most sikerült neki (Szatmári 2., míg Szilágyi 5. a világranglistán - a szerk.) és az egyéni világbajnoki cím is önmagáért beszél. A következő két évet biztosan az fogja meghatározni, hogy egymással rivalizálva készülünk Tokióra, ami nem megbontja, hanem erősíti a mi csapatunkat, a felkészülésünket."

Nem tipikus filmsztár

Mégis filmre kívánkozik a személyisége, mondta Szilágyiról Muhi András Pires, a 2016-ban hatalmas sikerrel vetített (a televízióban és az interneten több mint egymillióan látták), a magyar labdarúgó-válogatottnak a franciaországi Európa-bajnokságra vezető útját bemutató Magyar csapat: még 50 perc című film rendezője, aki először forgat egyéni sportolóról. Az Egy mindenkiért című filmet a tokiói olimpia után láthatjuk majd, de az előzetes már most megtekinthető.

"Mindig is nagyon érdekelt Áron, mint személyiség – mondta Muhi András Pires. – Mint egykori sportoló sokszor tapasztaltam, hogy nálunk a sportoló gyerek státuszban van. Áron viszont nem ilyen, ő egy igazi felnőtt. Számomra ez ekkor vált világossá, amikor edzőt váltott és a saját kezébe vette a sorsát – ez egy revelatív pillanat volt. Ilyen egy független, felnőtt álláspont – mondta a rendező, aki a felkészülését az egyik napról a másikra átalakító és a világ legjobbjává váló teniszező Novak Djokovic-csal, valamint az edzések után még rendre órákat gyakorló Cristiano Ronaldóval vont párhuzamot.

"Csakis a sportoló személyiségén múlik, hogy milyen eredményeket ér el. Áront tartom az egyik legnagyobb sportolónak a magyar sport történetében. Olyan jelenség, akiről érdemes filmet csinálni, akit érdemes példaként állítani a magyar társadalom elé.

A rendező egy éve követi Szilágyi Áron életét az edzőteremtől az esküvőjén át a versenyekig, és igyekszik őt minél komplexebben bemutatni. Az eddig csak futballfilmeket (így az utánpótlásról szóló Magyarfutball: a 91. perc címűt is - szerk.) készítő Muhi ismeretlen közegbe került, még úgyis, hogy édesapja kardvívó volt, azonban, mint mondja "két nap alatt mélyebbre jutottam itt, mint a fociválogatottnál a teljes forgatás során. Ott nem tudtam annyira csapattaggá válni, mint a vívóválogatottban."

Előbb át kellett esnie az ilyenkor szinte kötelező teszten: először a csapatnak kellett elfogadnia, amíg Áron egy kicsit hátrébb lépett. "Amikor látta, hogy képes vagyok integrálódni, akkor engedett magához is közelebb. Ő egy introveltált ember, nem egy tipikus filmes hős. Úgy lesz majd érdekes a film, ha az egész folyamatot látjuk, a teljes négyéves ciklust. Úgy tud kibontakozni teljesen Áron karaktere.

Persze, ahogy Muhi mondja, a dokumentumfilmeket sokszor az élet írja: azaz, ha a csapat és/vagy Áron valami óriási eredményt ér el a 2019-es budapesti vívó világbajnokságon, akkor hasonlóan a Még 50 perchez ez a film is egy nagy verseny előestéjén érhet véget.

"Az a jó, ha minél több helyen ott van, akár nyerek, akár veszítek – mondta a főszereplő a forgatásról. – Volt amikor nem volt könnyű: a vb-nyolcaddöntős vereség után, nem tagadom, arra gondoltam, hogy „baromira jó lenne, ha most nem lenne itt a kamera". De ezek a pillanatok is őszintébbé teszik a filmet, adnak neki egy plusz karaktert."

A páston túl

A Károli Gáspár Református Egyetemen pszichológiát tanuló Szilágyi Áron tisztában van a maga példakép szerepével, ezért is vesz részt különböző jótékonysági, illetve társadalmi felelősségvállalási kezdeményezésekben. Az egyik ilyen a Generali biztosítóval közös indított Egészségpárbaj című sorozat, ahol bárki megmérkőzhet a bajnokkal különfé játékos vetélkedőkben, az egészségesebb életmód felé terelve a társadalmat.

A vívót ugyancsak támogató Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt. ügyvezetője, Schmidt József pedig Szilágyi Áron támogatásával az olimpiai bajnoknak az aranyéremmel záruló riói olimpián használt egyik kardját ajánlotta fel a Jónak lenni jó alapítvány karitatív akciójához.