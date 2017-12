Fucsovics: "Szinte naponta megnézem a világranglistát, hogy elhiggyem"

Fucsovics Mártonnak szinte minden sikerült 2017-ben, amiről az elmúlt években csak álmodott. Az első száz között zárt az ATP-ranglistáján és eljegyezte szerelmét. Egy rövid nyaralás után péntektől már a 2018-as feladatokra, kihívásokra készül, amelyek közül kiemelkedik a jövő februári DK-találkozó a belgák ellen, idegenben. Erről is beszélt az Origónak adott exkluzív interjúban.

Fucsovics Márton egyenesen a nyaralásból, a repülőtérről érkezett a Mikulásgyárba, ahol a magyar Davis-kupa csapat tagjai csomagoltak ajándékokat csütörtök délután, majd a főszereplők meséltek az idei sikerekről és a jövő februári, belgák elleni találkozóról.

Romantikus helyszínt választott Fucsovics Márton a lánykérésre: a Maldív-szigeteken nyaralva, a tengerparton lepte meg barátnőjét egy eljegyzési gyűrűvel. A lány nagyon várta már ezt a pillanatot, de nem számított arra, hogy pont most fog megtörténni. Az első számú magyar teniszezőnek sikerült kipihennie magát a hosszú, sűrű, de sikeres idény után, ami inkább mentálisan fárasztotta el. Nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy hamarosan apa lesz és jövőre akár már a saját gyermekének készít ajándékot Mikuláskor. Egyelőre azonban a felkészülésre koncentrál, kemény három hét vár rá, december 26-án már utazik Indiába az első ATP-versenyre. A folytatásban egy canberrai Challengeren indul az Australian Open előtt és utána jön a Davis-kupa.

Egyáltalán nem nézte a franciák és a belgák meccsét a döntőben a Davis-kupában, mert ha pihen, akkor szereti teljesen teniszmentesen tölteni az idejét. A két várható ellenfelet, David Goffint (7.) és Steve Darcis-t (77.) jól ismeri, látta őket többször játszani, edzett is velük. Nagyon várja a február eleji összecsapást, mert szeret a Davis-kupáért játszani, ráadásul először szerepelhet a világcsoportban. Bízik abban, hogy összejön a mérkőzés Goffin ellen. Tudja, hogy a csapatnak jobb lenne, ha Goffin nem játszana, de szívesen megméretné magát ellene.

A magyar teniszező arról is beszél, hogy mi a nagyobb dolog az életében 2017-ben: a top 100-ba kerülés, vagy a lánykérés. Azt is elárulta, hogy szinte minden nap megnézi a ranglistát, valóban ott van-e a legjobb száz között a 85. helyen, de reméli, lesz még ennél előrébb is.