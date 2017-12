Magyar Ring: Berkiék nem bohóckodni akarnak, hanem nyerni

December 15-én Székesfehérváron zárja a 2017-es bokszévet a Felix Promotion, ahol zömmel az istálló fiatal reménységei lépnek ringbe, de azért jut hely a rutinosabb bunyósoknak is. Előbbiek közé tartozik ifjabb Berki Ferenc, utóbbiak közé pedig Darmos József. Ha korban van is közöttük kis különbség, egy valamiben biztosan nincs: mindketten a megalkuvás nélküli, látványos bunyó hívei.

Április 22. után tér vissza a Felix Promotion a székesfehérvári Lakeside Hotel konferencia központjába, ahol a tavaszi gálához hasonló remek hangulatra és nagyszerű meccsekre van kilátás. Előbbi reményünknek a tapasztalat, utóbbinak pedig a kesztyűt hozó bunyósok névsora ad biztos alapot.

Négy menetet bírt Barbár a pöröly öklű Szellő ellen Bátran kijelenthetjük, hogy tökéletesen sikerült a székesfehérvári Magyar Ring profi ökölvívógála: színvonalas meccsek, parádés hangulat és két olyan főmeccs, ami után a legínyencebb drukkerek is elégedetten csettinthettek. Kifogásuk legfeljebb azoknak lehetett, akik nem bírják a vér látványát. A székesfehérvári Lakeside Hotel Konferencia Csarnokában a tavalyihoz hasonló telt ház és hangulat fogadta a Magyar Ring gála szereplőit.

Az eddigi kilenc meccsén veretlen nagyváltósúlyú ifjabb Berki Ferenc a tizedik gyertyát is feltenné a tortára. A még csak 22 éves fővárosi bunyós szépen fejlődik, egyre tisztább és egyre érettebb bokszot mutat be, a szeptemberi Kispál Zoltán elleni várpalotai meccse az est egyik legprímább összecsapása volt. Ezúttal egy hozzá hasonlóan 22 éves grúz bokszoló, Jemal Shalamberidze (7-1-0) vár rá, aki amatőrként négyszer nyerte el országa bajnoki címét, valamint egy junior Európa-bajnoki ezüstérmet is szerzett. Nem lesz könnyű ellenfél, amire már Berki Ferenc, a bokszoló édesapja és edzője hívta fel a figyelmet. Előbb azonban arra kértük, hogy mutassa be nekünk a fiát, egyben tanítványát.

Az ifjabbik Berki tíz éve kezdett el bokszolni édesapja irányításával, és mire betöltötte a húszat, már száz amatőr mérkőzés volt a háta mögött. Háromszoros magyar bajnokként állt be a profik közé, ami korai váltásnak tűnik, de megvolt az oka.

„Azt szerettem volna, ha 23 éves koráig marad az amatőrök között – mondta az edző-édesapa az Origónak –, de a korai váltást kikényszerítették bizonyos dolgok. Sokszor éreztem azt, hogy nem a fiam teljesítményét pontozták a ringben, hanem azt, hogy én vagyok a sarokban. Nem titok, sokan voltak, vannak, akikkel nem felhőtlen a viszonyom, de, hogy ez rányomja a bélyegét a fiam eredményeire, azt nem tudtam tovább nézni. Nem készültünk olimpiára és hasonlókra, én ugyanis nem hiszek az amatőr bunyó tisztaságában. Az a rendszer, ahogy a sportág előző vezetése dolgozott, kontraszelekciót eredményezett csak" – mondta Berki Ferenc, reményének adva hangot, hogy Erdei Zsolt elnöksége pozitív változásokat indít majd el ezen a téren is.

Így aztán Berki Junior 2015-ben profinak állt a Felix Promotion színeiben, és azóta szépen gyűjtögeti a győzelmeket. A sikereket persze nem a szél fújja össze: napi három edzés, élsportolóhoz méltó életmód, odafigyelve a pihenésre, a regenerációra és a megfelelő táplálkozásra is, amihez saját maga főzi a fogásokat.

Feri tökéletes anyag egy edzőnek. Eltökélt, céltudatos, aki kezdettől tisztában volt vele, és elfogadta, hogy a remélt sportsikerekért fel kell áldoznia a fiatalságát. Cserébe már most majdhogynem komplett bunyós, aki tud vívni és verekedni is, illetve a kettőt ötvözni is, ha kell. A korát meghazudtolóan érett bunyós 22 évesen. Nagyon jól edzhető, fizikailag és mentálisan is, kiváló adottságai vannak.

Rendben lesz minden december 15-én a grúz Jemal Shalamberidze ellen is, ahová jól felkészülve érkezik a magyar bunyós. Persze csak óvatosan a nagy szavakkal, hiszen itt bokszról van szó, ahol egy pillanatnyi kihagyás elég a ringben, hogy boruljon a bokszoló és vele együtt a papírforma.

„Három héttel a gálák előtt kezdődik a forma kihegyezése, az én felelősségem, hogy Feri a legjobb állapotban lépjen a szorítóba. Ezzel eddig nem volt probléma, reméljük, most sem lesz" - mondja az edző, aki tisztában van az ellenfél adottságaival, aki korántsem lebecsülhető!

A nagy célok valóra váltásához Shalamberidzét is le kell győzni. Célok ugyanis vannak, nem is akármilyenek.

„Azt szeretném, ha Feri 30 éves korában visszavonulna, és addigra olyan eredményei lennének, amivel beírhatja a nevét a nagy könyvbe. Rácz Félixnek megvannak ehhez a kapcsolatai, ő el tudja juttatni a fiamat az igazán nagy meccsekig. Mi nem bohóckodni akarunk a profi bokszban, nem megélhetési bokszolók akarunk lenni, hanem komoly címeket akarunk nyerni.

Ebbe az irányba lehet megtenni az újabb lépést Fehérváron, ahol a rutinosabb generáció is szóhoz jut majd. A 32 éves, kiskunmajsai díszpolgár, Darmos József ezúttal nem teszi kockára a cirkálósúly magyar bajnoki övét, de a cím, és az eddig elért eredmények így is kötelezik: győzelemmel kell búcsúztatnia az évet a marokkói születésű, de olasz színekben bunyózó Yassine Habachi ellen.

Darmos nem panaszkodhat unalomra: a fehérvári összecsapás lesz az idei hatodik meccse, és egyértelműen szeretné hibátlan mérleggel zárni az évet.

„Mozgalmas volt az idei év, de én éppen az ilyen menetrendet szeretem – mondta Darmos az Origónak. Nem szeretek két-három hónapnál többet kihagyni, az tart formában, ha kéthavonta ringbe léphetek. Ez jól látszott a szeptemberi gálán is: három hónappal előtte bunyóztam utoljára, és eléggé be voltam rozsdásodva, míg novemberben már sokkal olajozottabban és magabiztosabban bokszoltam."

A cirkálósúlyú bunyós is már a formája élesítésénél tart, mint mondja jól áll a súllyal is, nem lesz gond a csütörtöki (december 14.) mérlegeléssel. A felkészülésnek ebben a szakaszában már a technika csiszolásán, a megfelelő gyorsaság és dinamizmus elérésén van a hangsúly. Ebben nem más segíti a magyar bajnokot, mint korábbi nagy ellenfele, az idén, éppen kettejük címmeccsének elvesztése után visszavonult Bozai Gyula.

„Gyulával mi soha nem voltunk rosszban, és mióta visszavonult talán még szorosabb lett köztünk egyfajta sportbarátság. A kesztyűzésben nagyon sokat segített, de nem csak vele, hanem azokkal a tanítványaival is tudtam készülni a pénteki hat menetre, akik az én súlyom közelében mozognak."

Ami az ellenfelet illeti, Habachinak (5-10-1) nem kimondottan imponáló a mérlege, de azért hiba lenne félvállról venni. „Nem rossz bunyós, lábon kimondottan jól mozog. De úgy gondolom, hogy nyomás alatt tudom majd tartani a megszokott rakkolós bunyómmal, a hat menet végére pedig szépen felőrölöm."

A szervezők ezúttal egy különleges meglepetéssel is készülnek. A Felix Promotion célja a hazai ökölvívás népszerűsítése a fiatalok körében is, így – a rajongói bázis szélesítésének szellemében – minden 14 év alatti fiatalnak lehetősége lesz, hogy egyféle karácsonyi ajándékként, a helyszínen tekintse meg az eseményt – ehhez csak egy előzetes regisztrációra van szükségük. Regisztrálni a www.felixpromotion.com/karacsony webcímen lehet. Az eseményre regisztráló ifjú szurkolók között további extraajándékokat sorsolnak ki a szervezők.

A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információkért, beleértve a belépőjegyek vásárlásával kapcsolatos részleteket, keresse a vállalkozás hivatalos honlapját, a www.felixpromotion.com oldalt, míg az exkluzív képi és videós tartalmakért érdemes csatlakozni a Felix Promotion facebook oldalához is.