Tizenkilenc döntetlen miatt zúgolódtak a sakkrajongók

Az amerikai Fabiano Caruana a 9. London Chess Classic viadal győztese. Holtversenyben végzett az orosz Jan Nepomnjacsijjal, az első hely sorsát eldöntő rájátszást 2,5-1,5-re nyerte meg. A holtversenyben harmadik trió, a norvég világbajnok Magnus Carlsen, a francia axime Vachier-Lagrave és az amerikai Wesley So egy ponttal kevesebbet gyűjtött. Carlsen a vártnál gyengébb eredménye ellenére a Grand Chess Tour öt versenyből álló sorozat pontversenyének győztese lett.





A Grand Chess Tour 2017 sorozat londoni tornája a békés kezdet, az oly sok döntetlen után a hajrában vált izgalmassá. Az első hely sorsát végül rájátszás döntötte el az amerikai Fabiano Caruana javára. A viadal 19 döntetlennel indult, a sakkvilág legjobbjainak remiszériája miatt joggal zúgolódtak a sakkrajongók. A sorozatot Caruana szakította meg, a tavaly Magnus Carlsennel világbajnoki döntőt játszó orosz Szergej Karjakint győzte le. Az ötödik játéknapon az ötszörös világbajnok indiai Viswanathan Anandot fosztotta meg veretlenségétől, Caruana egypontos előnnyel állt az élen. Carlsen az amerikai Wesley So ellen nem tudta anyagi előnyét győzelemig fokozni, oly híres technikája nem érvényesült.

A hatodik fordulóban csapott össze az amerikai Hikaru Nakamura és Magnus Carlsen. Ez már a harminchatodik egymás elleni klasszikus játszmájuk volt és a norvég világelső 22 döntetlen mellett 12-1-re vezetett. St. Louisban, az idei sorozat első tornáján Carlsen könnyen nyerhető végjátékot rontott el remire. Londoni partijukban Nakamura szépítési esélyt hagyott kihasználatlanul. Carlsen a skót megnyitás egyik mellékváltozatában gyorsan remizhetett volna, a megfázással bajlódó világbajnok azonban a küzdelmet választotta, de rosszul értékelte az esélyeket. Nakamura tisztelőnyös végjátékot játszhatott, egyre biztosabbnak érezte győzelmét, testbeszéde árulkodó volt. Carlsen nem adta meg magát, és az amerikai sakkozó hibáját kihasználva kiharcolta a döntetlent. Az orosz Jan Nepomnjacsij megszerezte első győzelmét, az angol Michael Adams a bástyavégjátékban rosszul védekezett.

Az eredménytelen játéka miatt láthatóan bosszús Carlsen a hetedik körben még többet kockáztatott, vezérének kalandjáért nagy árat is fizethetett volna, Adams többször is nyerőesélyes folytatást hagyott ki, majd a döntetlent ígérő végjátékot el is vesztette. Nepomnjacsij bonyodalmakra törő játéka másodszor vezetett sikerhez, az exvilágbajnok Anandra mért vereséget, a francia Maxie Vachier-Lgrave sötéttel nyert Karjakinnal szemben. Caruana és Nepomnjacsij holtversenyben állt az élen, félpontos hátránnyal Vachier-Lagrave és Carlsen követte a duót.

A nyolcadik körben Carlsen és Nepomnjacsij összecsapását kísérte a legnagyobb érdeklődés. A világbajnok támadóállást épített ki, de túlságosan sok gondolkodási időt használt fel, éppen a kritikus pozíciókban hozta meg gyorsabban döntéseit, hibák sorozatát követte el. Nepomnjacsij megkönnyebbülhetett, majd hitetlenkedve nézte a sakktáblát, Carlsen végzetes vezérlépését megkontrázhatta, tisztet, s ezzel játszmát nyert. Az utolsó fordulót a rajtlistán csak kilencedik orosz sakkozó kezdhette éllovasként.

Nepomnjacsij a befejező játéknapon Vachier-Lagrave elleni gyors döntetlennel bebiztosította holtversenyes elsőségét. Caruana nehéz csatában nyert Adamsszel szemben. Carlsen hátrányos állásból fordított Levon Aronjan ellen, s végül holtversenyben harmadikként zárta a viadalt. Nyolc döntetlen után Wesley So megszerezte első győzelmét, a 48. születésnapját ünneplő Anandot szomorította el.

A hajrában jött az izgalom

Az első hely sorsát eldöntő rájátszáson sokan Nepomnjacsijt gondolták esélyesebbnek a hatórás küzdelemben elfáradhatott Caruanával szemben.

A két 10-10 perces és lépésenként 5-5 másodperc bónusszal vívott parti döntetlen lett. Gyorsult a tempó, 5-5 perc és 3-3 másodperc mellett küzdöttek tovább, az idővel is vívott csatában az amerikai nagymester győzött, a harmadik játszmában még kihagyta a nyerést, de a negyedikben Nepomnjacsij királya vándorútra kényszerült, Fabiano Caruanát a londoni viadal győzteseként ünnepelhették. A világranglistán visszahódította a második helyet.

A londoni tornán a 45 partiból csak tíz végződött döntéssel. Öten megőrizték veretlenségüket, Caruana, Nepomnjacsij, Vachier-Lagrave, Wesley So és Nakamura nem talélt legyőzőre. Öten nyeretlenek maradtak, Nakamura, Aronjan, Karjakin, Anand és Adams.

A London Chess Classic 2017 végeredménye:

1.Fabiano Caruana (amerikai, 2799) 6

2. Jan Nepomnjacsij (orosz, 2729) 6

3-5. Magnus Carlsen (norvég, 2737), Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2789) és Wesley So (amerikai, 2788) 5

6. Hikaru Nakamura (amerikai, 2781) 4,5

7. Levon Aronjan (örmény, 2805) 4

8. Szergej Karjakin (orosz, 2760) 3,5

9-10. Viswanathan Anand (indiai, 2782) és Michael Adams (angol, 2715) 3 pont

