Bacskai Balázs minden meccséből tudott tanulni a profik között

Fél év alatt négy meccset megvívva ugrott bele a profi világba Bacskai Balázs. A nagyszerű amatőr múltat maga mögött hagyó bokszoló egy percig sem bánta meg a váltást, mint mondja, nagyon jó közegbe került és jobb bokszoló lett, mint volt. December 15-én a Felix Promotion évzáró székesfehérvári gáláján egy újabb győzelemmel zárhatja le első hivatásos idényét.

A 2017-es hazai profi boksz idény egyik nagy durranása az volt, hogy az amatőrök között junior világbajnoki és felnőtt Európa-bajnoki aranyérmet szerző nyolcszoros magyar bajnok, Bacskai Balázs profinak állt. A tehetsége és nagyon jó alapokkal induló, még mindig csak 29 éves bunyóst a Felix Promotion igazolta le és a legnagyobb hazai istálló segítségével juthat el adott esetben rangos nemzetközi címmérkőzésekig, miközben a felkészülését a hazai bokszedzők vitán felül legjobbja, Szántó Imre, azaz Öcsi bácsi irányítja.

„Erőltetett menetben, hat hónap alatt, ha a hétvégi gálát is belevesszük, négy meccsel vágtam bele a profi életbe – mondta Benji az Origónak napokkal a Lakeside Hotel konferencia központjában rendezett gála előtt. Ha mérleget kell vonnom, azt mondhatom, hogy teljes mértékben pozitív az eredmény, úgy tekinthetek vissza, hogy mindennel meg lehetek elégedve. Magyar bajnoki címet szereztem, jó bunyósokkal bokszolhattam, színvonalas gálákon. Különösen jó érzés telt ház, sok szurkoló előtt ringbe lépni. Fontos az is, hogy nagyon jó társaságba kerültem, jó arcok vesznek körül, Szellő Imre, Kovács Zoltán, Törteli Balázs, Berki Junior, Darmos József mind, mind remek srácok."

Akik követik a hazai profi bokszot, azok emlékezhetnek rá, hogy Bacskai áprilisi bemutatkozásán rögtön a középsúly magyar bajnoki övéért mérkőzhetett, és végre pontot tehetett a Harcsa Norbert és közte feszülő rivalizálás végére.

„Norbi ellen egy ízig-vérig presztízs meccsel ugrottam fejest a profik közé. Talán nyugodtan mondhatom, hogy egy nagyon izgalmas és színvonalas meccset hoztunk össze a ringben."

Bacskait arra kértük, hogy minden meccsről mondjon egy-egy mondatot, hogy melyik miért volt számára emlékezetes, mit tanult belőlük, mi az, amit elraktározott magában a folytatásra.

„Az első meccsen az volt a kérdés, hogy bírom-e majd a tíz menet jelentette kihívást, képes leszek-e úgy beosztani az erőmet, hogy a meccs végére is maradjon tartalékom. A második mérkőzésen a grúz Lasha Gurguliani ellen megtanultam, hogy végig koncentrálni kell, akkor is, ha az ellenfél nem tűnik kimondottan erősnek vagy képzettnek. Ott ugyanis a második menetben benyeltem egy-két komoly ütést, szerencsére nem lett baj belőlük. Utoljára pedig a tanzániai srác (Joseph Sinkala) arra tanított meg, hogy minden riválist tisztelni kell, aki a kötelek közé lép. Sinkala hihetetlenül szívós volt, elképesztően nagyot küzdött. Más már régen felborult volna azoktól a pofonoktól, amiket kapott, de őt szinte lehetetlen volt megtörni."

Egyértelmű, hogy minden meccs, illetve az azokból levont minden tanulság jobb bokszolóvá tették Benjit, aki a Lakeside Hotelben az olasz Alex Marongiu zárja az évet, természetesen azzal a céllal, hogy 4-0-s mérleggel tudja le első profi idényét.

„Nagydarab, szinte már szokatlanul izmos srác, látszik, hogy nagyon erős – mondta az olaszról Bacskai. A mérlege jelzi, hogy meg tudja lepni az ellenfeleit. Kettőnek el is vette a veretlenségét. Veszélyes bal keze van, jól üti a bal csapottat és a horgot, de ettől függetlenül nem is lehet kérdés, hogy túl kell rajta lépnem."

Ezt várja a közönség is a fővárosi bunyóstól, akinek egyre népesebb a szurkolótábora, látványos, technikás, az erőt sem nélkülöző bunyójával egyre több rajongót szerez magának.

„Nagyon fontos, hogy kiszolgáljam a közönséget, hiszen a rajongók azért vesznek belépőjegyet, és utaznak el a gálákra – mondta Benji a Felix Promotion honlapján olvasható nyilatkozatában. – Ezt az érdeklődést nem lehet ökölvívóként félvállról venni, nem elégedhetek meg egy olyan produkcióval, amelynél akkor, abban a pillanatban nyújthattam volna jobbat is. Természetesen mindig a győzelem a legfontosabb, de a „most ennyi is elég volt" szemlélet a profik között nem vezet sehová, hiszen ezt a szurkolók is kiszúrják. De hogy mást ne mondjak, eljöhet az a pillanat, amikor a karrierem egy későbbi szakaszában, egy nehéz pillanatban, a bokszrajongók támogatása adhatja majd meg azt a pluszt, amivel a magam javára fordíthatom a küzdelmet!"

