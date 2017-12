Federer és Nadal a pályán kívül is taroltak

Bár az idei tenisz szezon a londoni világbajnokságot követően november végén befejeződött, a sportág két ikonikus állócsillagát, Roger Federert és Rafael Nadalt ez sem gátolja abban, hogy újabb elismeréseket zsebeljenek be - igaz, ezúttal a pályán kívül. Svájcban és Spanyolországban díjazták az év sportolóit, nem nehéz kitalálni, kik lettek a befutók.

Federer hetedik alkalommal hódította el a megtisztelő címet hazájában, Beat Feuz sí-, valamint Nino Schurter kerékpárversenyző előtt. Mivel az idei évben két rangos tornát is nyerő játékos épp Dubaiban készül a következő évi megmérettetésekre, szülei képviselték őt a díjátadó ceremónián, igaz egy rövid videóüzenetben személyesen is megköszönte az elismerést.

Az ilyenkor szokásos tiszteletköröket követően - gratulált a nagyszerű eredményeket elérő versenytársainak, valamint megköszönte csapatának és családjának a támogatást – egy vicces történetet is megosztott a hallgatósággal.

„Amikor ma este lefektettem a gyermekeimet és látták, hogy elegánsan vagyok felöltözve, megkérdezték, hogy hová készülök. Mondtam, hogy lesz egy gála, amin elképzelhető, hogy díjat kapok és azt szeretném majd méltóképpen megköszönni. Erre csak annyit kérdeztek: De apa, nem Rafa a világelső?"

És ha már a spanyol klasszis is szóba került, bár az Ibériai-félszigeten egyelőre nem hirdettek győztest az idei év legjobb sportolója kategóriában, a jelöltek között természetesen ott van a mallorcai versenyző is, aki idén 10. alkalommal lett első a Roland Garroson, valamint a US Opent is megnyerte.

Elismerésben azonban nála sem volt hiány, az AS sportlap ugyanis az elmúlt fél évszázad legjobbjának választotta.

Hatalmas megtiszteltetés ez a cím, nagyon sok sportoló van velem egy szinten, akik ugyanúgy megérdemelték volna, de természetesen boldog vagyok és köszönöm, hogy végül én kaptam.

A két klasszis a pályán legközelebb az Australian Openen találkozhat, a 2018-as esztendő első Grand Slam versenye január 15-én rajtol majd.