Putyin szerint politikai okokból fújták fel a doppingbotrányt

A doppingbotrányt Oroszország esetében politikai szándékkal fújták fel az orosz elnökválasztás küszöbén - állította Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtöki moszkvai sajtóértekezletén.

Putyin ugyanakkor elismerte, hogy a történtekért Oroszország is felelős, mivel kimutatták a doppingellenes szabályok megsértésének reális eseteit. Hozzátette, hogy más országokban is lepleztek le ilyeneket, de azok körül nem keltettek hasonlóan átpolitizált felhajtást.

Felhívta a figyelmet arra, hogy "vannak más rendszerszerű dolgok is", és kifogásolta, hogy gyógyászati okokból több sportolónak megengedték tiltott szerek használatát.

Az orosz vezető hangot adott véleményének, miszerint Grigorij Rodcsenkov, a szocsi olimpián történt visszaéléseket leleplező, s az Egyesült Államokba szökött volt orosz laborvezető az amerikai szakszolgálatok befolyása alatt áll.

Ígéretet tett rá, hogy Oroszország a jövőben konstruktív együttműködést folytat majd a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséggel (WADA) és a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal (NOB), de nem fog megfeledkezni arról, hogy saját sportolóit megvédje, egyebek között a polgári peres bíróságokon.

Putyin egyébként azt is közölte, biztos benne, hogy Oroszország, mint a nemzetközi sportesemények megrendezésében tapasztalt ország, mindennel időre elkészül a 2018-as labdarúgó-világbajnokságra.