Jövőre mindenből nagyobbat akar a Felix Promotion

Előbb viszont a 2017-es évet készülnek méltóképpen lezárni a december 15-i székesfehérvári gálával. Az első számú hazai profi istálló vezetőjét arra kértük, értékelje a mögöttünk hagyott, sikerekben gazdag évet. Sok, várhatóan remek összecsapás mellett az este egyik kiemelt mérkőzése lesz a hazai közönség előtt magyar bajnoki címért kötelek közé lépő Törteli Balázs Szabó Zoltán elleni csatája.

A székesfehérvári Lakeside Hotel már jól ismert, több sikeres Felix-gálának helyet adó konferencia központjában búcsúztatja a 2017-es évet a Felix Promotion. A gála programja az első számú hazai profi istálló új generációnak nevezett fiataljaira van kihegyezve: szorítóba lép ifjabb Berki Ferenc, a profi karrierjét három meccsen elért három győzelemmel kezdő Bacskai Balázs, valamint a hazai közönség előtt a kisváltósúly magyar bajnoki övéért Szabó Zoltán ellen kesztyűt húzó Törteli Balázs is. A WBO ifjúsági Európa-bajnoka, Egedi „Ewing" Renátó viszont egy makacs sérülés miatt nem tudja vállalni a szereplést.

Amiben viszont biztosak lehetünk, hogy a 25 éves, 14-1-es mérleggel álló, székesfehérvári születésű Törteli Balázs ki fogja szolgálni a hazai közönséget, már csak azért is, mert Szabó Zoltán (18-9) ellen a kisváltósúly magyar bajnoki öve lesz a tét. „Mint mindig, most is nagyon keményen és elszántan készülök erre a meccsemre is. Hazai közönség előtt bunyózom, ráadásul először az enyém egy gála főmérkőzése. Ez már most nagyon jó érzéssel tölt el. Karrierem szempontjából vízválasztó lesz ez az összecsapás, és nem akarok, nem fogok hibázni. Nincs más opció, mint a siker. Erősebb leszek ebben a súlycsoportban. Szabó ügyes, szívós, minden hájjal megkent ökölvívó, nagyon komolyan veszem. Kemény meccs lesz, az biztos!" – idézi Törtelit a Felix Promotion honlapja.

A másik oldal hasonló udvarias, de magabiztos válasza sem váratott magára. „Minden nap keményen edzek, már egy ideje csak ez a küzdelem lebeg a szemem előtt. Nem hiszem, hogy a formámmal vagy az elszántságommal bármilyen probléma lenne. Nem lesz egyszerű dolgom, nem várok könnyű mérkőzést, hisz Törteli Balázs erős, ügyes bunyós. De beképzeltség nélkül mondom, legyőztem már komolyabb ellenfeleket profi pályafutásom során mint Törteli. Hasonló bokszot csinálunk mindketten, látványos, közönségszórakoztató mérkőzést várok. Győzzön a jobb!" – mondta Szabó Zoltán.

Mindenki sikeresen átesett a csütörtöki mérlegelésen:

És, ha már győzelmeknél és sikereknél tartunk, arra kértük Rácz Félixet, a menedzseriroda vezetőjét, hogy értékelje a 2017-es évet, ami számos remek eredményt hozott a Felix Promotion számára. Ő azonban nem az öveket kezdte el felsorakoztatni, hanem valami mással nyitott.

A legbüszkébb arra vagyok, hogy sok-sok munka után most állt össze egy olyan csapat, amelyik igazán sokra hivatott. Azok a srácok, gondolok itt olyanokra, mint Szellő Imre, Kovács Zoltán, Egedi Renátó, Törteli Balázs, ifjabb Berki Ferenc most jutottak el arra a szintre, hogy már komoly célokért léphetnek ringbe, és nem csak hazai szinten."

Rácz Félix külön kiemelte, hogy a gálák minden esetben hozták az általa és a szurkolók által elvárt színvonalat, az utolsó nyolc-kilenc show-t egyetlen kivételtől eltekintve telt ház előtt rendezték, és az M4 Sporton sugárzott élő közvetítések nézettsége is kiemelkedő volt.

Olyan persze nincs, hogy minden tökéletes legyen, egy pici hiányérzete így a promóternek is van. „Azt nagyon sajnálom, hogy a nagypehelysúlyú Kovács Zoltán, aki már az ötödik helyen áll a WBO világranglistáján, nem tudta másodszor is megvédeni az Európa-bajnoki címét. Sajnos sérülések, illetve egy tanzániai ellenfelének a vízumproblémái is közbeszóltak, hogy idén nem tudott annyi meccset bokszolni, amennyit szerettünk volna."

A Felix Promotion egyik idei nagy sikere volt, hogy „megszerezte" az elmúlt évek egyik legjobb hazai amatőr bunyósát, Bacskai Balázst. A 29 éves középsúlyú bokszolót erőltetett menetben, de azért kellő körültekintéssel építi fel a szervezet, és nyilvánvaló, hogy képességei és eltökéltsége alapján nagy sikerekre hivatott. „Benjire jövőre is hasonló tempó, azaz négy-öt mérkőzés vár majd. Kicsit későn kapcsolódott be a profi világba, mérkőzésszámban utol kell érnie az élmezőnyt, és a ranglistán elfoglalt helyét tekintve is fentebb kell kapaszkodnia."

Ahogy idén, úgy 2018-ban is várható vérfrissítés a Felix Promotion soraiban, de Rácz Félix szerint nem az a fontos, hogy behúzzanak egy újabb nagy nevet. „Ahogy mondtam, ez most egy nagyon jó csapat, így a következő évben az lesz a legfontosabb, hogy ezeket a fiúkat címmérkőzésekig tudjuk eljuttatni.”

A ringen kívül is megvannak azonban a célok, és ez nem feltétlenül a növekedést jelenti, bár bizonyos keretek között erre is szükség van.

„Nagyképűség nélkül mondhatom, hogy a Felix Promotion jelenleg a kelet- és közép-európai régió legerősebb szervezete. Én úgy látom, hogy éppen ideális most a méretünk: nem vagyunk sem túl kicsik, sem túl nagyok, de ahhoz már éppen eleget letettünk az asztalra, hogy odafigyeljenek ránk. Egyféle mediátor szerepet látunk el: a gáláinkra most már rendszeresen bekéredzkednek olyan feltörekvő bunyósok, akik szeretnének előre lépni, illetve felhívni magukra a figyelmet, ahogy a pénteki gálán a veretlen német testvérpár, Tony és James Kraft is teszi majd."

A promóter kiemelte, a sikerekben elvitathatatlan szerepe van a gálákról tudósító médiumoknak, és persze azoknak a bokszrajongóknak, akik most már menetrendszerűen csinálnak telt házat minden egyes rendezvényen. „Most már van egy hét-nyolcszáz fős mag, amelyik szinte mindenhová elkísér bennünket, és persze ott vannak a rendező városból és környékéről érkező szurkolók is. Miután mi is érzékeljük, hogy rendre nagyon gyorsan fogynak el a jegyek, és jócskán lenne még érdeklődő, komolyan gondolkodunk rajta, hogy 2018-ban már nagyobb, két és fél, háromezres befogadóképességű helyszínekre vigyünk gálákat.”

Érdeklődésben Székesfehérváron sem lesz hiány, ahol várhatóan 12 mérkőzést láthatnak majd a szurkolók.

És újabb állandó szurkolókat is szerezhet a profi boksznak a Felix Promotion: a szervezők célja ugyanis, hogy a hazai ökölvívás minél népszerűbb legyen a fiatalok körében is, így – a rajongói bázis szélesítésének szellemében – minden 14 év alatti fiatalnak lehetősége lesz, amolyan karácsonyi ajándékként a helyszínen megtekinteni a gálát egy egyszerű regisztráció után. Regisztrálni a www.felixpromotion.hu/karacsony webcímen lehet. A bokszgálán további extra ajándékokat sorsolnak ki az ifjú szurkolóknak.

Az M4 Sport által ezúttal is élőben közvetített rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információkért, beleértve a belépőjegyek vásárlásával kapcsolatos részleteket, keresse fel a vállalkozás hivatalos honlapját, a www.felixpromotion.com oldalt, míg az exkluzív képi és videós tartalmakért érdemes csatlakozni a Felix Promotion Facebook-oldalához is.