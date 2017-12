Remek színvonalú gálával zárult a hazai profi bokszidény

Székesfehérváron egy nagyszerű hangulatú és remek színvonalú gálával zárta a hazai profi bokszidényt a Felix Promotion, ahol az istálló új generációja lépett a kötelek közé. Ifjabb Berki Ferenc a szokásos dinamikus bunyójával, Bacskai Balázs érett technikás boksszal győzött. Törteli Balázs a gála főmérkőzésén a kisváltósúly magyar bajnoki övéért egy remek meccsen kapott ki a sokkal tapasztaltabb Szabó Zoltántól.

A Lakeside Hotel konferencia központjának ajtajára ezúttal is ki lehetett tenni a megtelt táblát, ami érthető, hiszen a Felix Promotion már nem az első gáláját tartja a fehérvári helyszínen, és, ahányszor felállították a ringet, mindig emlékezetes estével ajándékozták meg a nézőket (akik között ezúttal szép számmal voltak olyan 14 év alatti fiatalok, akik a rendező jóvoltából ingyen szurkolhatták végig az eseményt).

A felvezető program lefutása után jöttek az este igazán fontos összecsapásai, melyek előtt Rácz Félix, a Felix Promotion első embere nem palástolta az izgalmát: "Minden olyan srácra, azaz Bacskaira, Berkire vagy Törtelire is, aki nagy terveket dédelget, ma valóban komoly ellenfél vár. Ritkán szoktam, de most én is izgulok."

Ifjabb Berki Fernc a szokásos látványos és agresszív bunyójával harcolta ki a győzelmet az amatőrként négyszeres bajnok, kimondottan jó benyomást keltő grúz Jemal Shalamberidze ellen.

A hajrát a cirkálósúly magyar bajnoka, Darmos József (8-1) nyitotta a marokkói születésű, olasz színekben versenyző Yassine Habachi (5-10-1) ellen. A két bunyós már az első menetben is megcsipkedte egymást, a második három perc közepén pedig előbb a marokkói, majd Darmos szorította ellenfelét a sarokba, és sorozta ott meg alaposan. Habachi azonban nem csak ránézésre tűnt kemény legénynek, valóban jól állta a pofonokat, sőt erős és gyors bombákat eresztett meg a kiskunmajsai Gladiátor irányába.

A negyedik menetben Habachi szemöldöke felrepedt, a rövid ápolás után pedig Darmos egy kőkemény egyenessel megrendítette a marokkóit, de aztán nem tudott elég pontos találatot bevinni, hogy véget vessen a küzdelemnek, a következő menetben viszont már mindkét bunyóson nagyon látszott, hogy a rengeteg fölöslegesen indított és beszedett ütés kiszívta a kondijukat.

A hatodik menet zömmel már csak a fogásokról szólt, és leginkább arról, nehogy valaki belenézzen egy végzetes ütésbe. Végül igazságos döntetlen született, amin ezúttal senki nem lepődött meg.

"Jogos a döntetlen, mert nem tudtam úgy teljesíteni, ahogy szoktam. Az ellenfelem viszont nagyon szépen helytállt. Én mindig magamban keresem a hibát, ezúttal is így fogok tenni, és legközelebb nem fogom ugyanezt a hibát elkövetni. Tudom, hogy sok fölöslege pofont kaptam, de mindig úgy vagyok vele, ahhoz, hogy adni tudjak, néha kapni is kell – mondta Darmos a ring mellett az M4 Sport csatornának.

Az első profi meccsén középsúlyú magyar bajnoki címet szerző Bacskai Balázsra (3-0) sem várt könnyebb feladat. A nagyon jó felépítésű olasz Alex Marongiu (6-7) várt rá, akiről Benji elmondta, hogy vigyázni kell vele, mert nagyon kemény bal keze van. Az első menetben azért látszott, hogy Bacskai képzettebb bokszoló, és az is, hogy az előtte látott Darmossal ellentétben ő nem ment bele a fölösleges pofozkodásba.

Benji jól védekezett, és minden menetben megvoltak a tiszta találatai, a harmadikban egy balossal fel is nyitotta az olasz szemöldökét. Az első négy menet egyértelműen Bacskaié volt, az ötödik elején viszont visszajött a meccsbe az olasz, és a kemény ütésváltás a közönség hangját is meghozta. A pihentető hatodik menet után a hetedikben újra sültek a kezek, ezúttal az olasznak is voltak találatai, és a záró, nyolcadik menet is parázs bunyót - és, ami nagyon fontos, végig sportszerű küzdelmet - hozott.

Az viszont nem lehetett kérdés, hogy Bacskai Balázs egyhangú pontozással nyerte meg negyedik profi meccsét.

"Végig úgy éreztem, hogy kézben tartom a meccset, de az elején gyorsan felmértem, hogy az ellenfelem egy hangyányival nagyobb nálam. Erős volt, egyszer el is talált rendesen, ott éreztem benne a kraftot. Örülök, hogy kondival végig bírtam a nyolc menetet, ha még egy kicsivel fittebb vagyok, akkor talán le is tudtam volna zárni idő előtt a meccset. Ezen még lehet dolgozni."

A végére maradt a desszert: a hazai közönség előtt bunyózó váltósúlyú magyar bajnok, Törteli Balázs (14-1) a kisváltósúlyú magyar bajnoki övért lépett szorítóba a rendkívül rutinos, több nagy külföldi csatát is megvívó Szabó Zoltán (18-9) ellen. A 10 menetre kiírt meccs első felvonása az ismerkedés jegyében telt: nagy pofonok nem voltak, de mindkét bokszoló több kemény kombinációval tesztelte a másik tűrőképességét.

A folytatásban inkább Szabó akarata érvényesült, aki remekül mozgott el Törteli ütései elől, és pontosan ütött közbe. Próbálta ütőtávon belülre csalni Törteli Balázst, aki viszont pontosan tudta, hogy mennyire veszélyes az ellenfele, akit sok mozgással igyekezett semlegesíteni.

A második öt menetre fordulva is arra gondolhattunk, hogy pontozó legyen a talpán, aki a végén kiállítja az egyenleget, annyira kiegyenlített volt a küzdelem. Szabó hihetetlen reflexekkel hajolt el még az utolsó menetekben is Törteli ütései elől, aki ugyancsak jól osztotta be az erejét, és az utolsó két menetet inkább ő vitte el, legalábbis többet ment előre, még, ha igazán pontos ütést nem is nagyon tudott bevinni.

A pontozók nem is tudtak egyhangúan dönteni: egy döntetlen mellett

"Remek volt a felkészülésem, és köszönöm Törteli Balázsnak, hogy megadta nekem ennek a meccsnek a lehetőségét. Balázs remek bunyós, éreztük egymást a ringben. Bíztam benne, hogy nem fog nagy iramot diktálni. Ha ő nyitott egy visszavágóra én örömmel vállalom. Az öv pedig felkerül a két világbajnoki övem közé" - mondta a kisváltósúly új magyar bajnoka, Szabó Zoltán.

Törteli Balázs így nem lett a hazai profi bokszban elsőként két súlycsoport regnáló bajnoka, de vitán felül remek ellenfele volt a nála rutinosabb ellenfelének. Az biztos, hogy sokan vevők lennének egy visszavágóra.