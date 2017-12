Világsiker atlétikában, egy ország szurkolt a férfi kosarasoknak

Rég nem látott sikereket hozott a magyar sportnak 2017. Az atlétikai világbajnokságon Baji Balázs révén sprintszámban ünnepelhettünk világbajnoki érmet, mindkét kosárlabda-válogatottunk kontinenstornán ért el szép sikert, a győri kézis lányok Bajnokok Ligáját nyertek, férfi kardban a magyarok uralják a világot, és kajak-kenusaink eredményei továbbra is büszkeséggel tölthetnek el bennünket.

A magyar sport központi eleme volt 2017-ben a balatonfüredi és budapesti vizes világbajnokság, Michelisz Norbert menetelése, és teniszezőink is régen látott magasságokba emelkedtek. A fentiek sok emlékezetes teljesítményt elhomályosíthatnak, de a magyar sport egyéb sikerekre is büszke lehet a lassan mögöttünk hagyott, 2017-es évvel kapcsolatban.

Világsiker atlétikában

Talán az egész év egyik legnagyobb durranása volt Baji Balázs londoni bronzérme az atlétikai világbajnokságon. Azt nem kell ecsetelni, mekkora népszerűségnek örvend az atlétika, hányan űzik a különböző futószámokat, és az sem mellékes, hogy 1987 óta nem volt magyar sprinter még döntőben sem szabadtéri világbajnokságon. A 28 éves, civilben állatorvosBaji az első magyar, aki futószámban dobogós helyen végzett szabadtéri atlétikai világbajnokságon. Bajinak remek éve volt a 2017-es, hiszen a világbajnokság előtt háromszor javított egyéni legjobbján, amely természetesen országos csúcs is egyben.

A londoni világbajnokságon nemcsak Baji Balázs, hanem olimpiai bronzérmesünk, Márton Anita is mosolyt csalt az arcunkra. Márton szokásának megfelelően az utolsó sorozatban dobott igazán nagyot, hiszen a negyedik helyről repült előre a másodikra a békéscsabai súlylökő, és nyert ezüstérmet. Márton Anita Belgrádban megnyerte a fedettpályás Európa-bajnokságot, nem mellesleg diszkoszvetésben is ő lett idén a magyar bajnok, sőt több Gyémánt Liga-versenyen is dobogós helyezést tudott elérni.

Két csapat, két emlékezetes Európa-bajnoki szereplés

A Stefan Svitek vezette női kosárlabda-válogatott 2015 után újfent kijutott az Európa-bajnokságra. A csehországi torna előtt egy győzelem és a csoportból való továbbjutás volt betervezve, ennek pedig eleget is tettek a lányok. A spanyolok elleni vereség után sikerült legyőzni a házigazda cseheket, ezzel a továbbjutásunk is biztossá vált, így beleférhetett az ukránok elleni vereség. A nyolcaddöntőben igazi ki-ki meccset játszottunk az előzetesen esélyesebbnek tartott olaszokkal, és csak egy ponttal kaptunk ki úgy, hogy többször is vezettünk hét ponttal, de a harmadik negyedben is például 14 pontot vertünk az olaszokra. Az utolsó pillanatokban a győzelemért támadhattunk, de eladott labda lett a vége. Később Svitek távozott és Székely Norbert lett az új edző, akivel remekül kezdte meg az újabb selejtezőket a csapat.

A magyar férfi kosárlabda-válogatott másfél hét alatt rengeteg sportrajongónak okozott boldogságot. A csapat 18 év után szerepelhetett újra Európa-bajnokságon, és 48 év után nyert ismét Eb-meccset. Rögtön kettőt, így bejutott a legjobb 16 közé, ahol aztán állva halt meg az olimpiai ezüstérmes szerbek ellen. A csehek és a románok elleni, idegenbeli siker sokáig emlékezetes marad. A Hanga Ádám és Vojvoda Dávid által vezetett alakulat az igazi, nagybetűs csapat volt. Sztojan Ivkovics fiai akár az Év csapata címre is teljes joggal pályázhatnak.

Remek klubsikerek, felemás érzés a válogatottakkal kapcsolatban

A sportévet keretbe foglalta két kézilabda-válogatottunk világbajnoki szereplése. A férfiak januárban Franciaországban indították az évet: a csoportban csak a két kötelezőt sikerült hozni Szaúd-Arábia és Chile ellen, míg Xavi Sabaté csapata Németország és Horvátország utána a fehéroroszoktól is kikapott. A nyolcaddöntőre viszont mosolygósan emlékezhetünk, hiszen az olimpiai bajnok Dánia kiejtésére nem sokan gondoltak volna, de a sérüléséből erre a meccsre visszatérő Nagy László és Mikler Roland vezérletével remekül összeállt a védelem, előle pedig Lékai, Balogh Zsolt, Dzemaili és Császár is a legjobbkor lőtte a magyar gólokat. A negyeddöntőben hiába dobott 11 gólt Császár, Norvégia már tízzel is vezetett, végül 31-28-ra kaptunk ki és a hetedik helyen végeztünk.

A hölgyek decemberben, Németországban küzdöttek a vb-n, ahol a csoportból sikerült továbbjutni a szintén kötelezőnek mondható sikerek után Argentína, Csehország és Lengyelország ellen, de az egyenes kieséses szakaszban a francia válogatott rögtön megálljt parancsolt Kim Rasmussen csapatának.

Ami a klubcsapatokat illeti, a hölgyeknél a Győri Audi ETO KC történetében harmadszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját. A Budapesti final four döntőjében Görbicz Anitáék hosszabbítás után 31–30-ra nyertek a Vardar Szkopje ellen. A döntő MVP-je a győri Nycke Groot lett, de a hétgólos Görbicz is rászolgált volna az elismerésre. Ambros Martín csapata hatalmas ünneplést rendezett a Papp László Sportarénában, emlékezetesre sikerült, ahogy Görbicz Anita kisfia is a csapattal ünnepelt.

A férfiak mezőnyében szintén a final fourban szerepelt a Telekom Veszprém, immáron zsinórban negyedik alkalommal.A szombati elődöntőben Kölnben a PSG egy góllal bizonyult jobbnak a veszprémi csapatnál, de Xavi Sabaté búcsúmeccsén, a bronzmérkőzésen végre sikerült második nap is mecset nyernie a Veszprémnek. Korábban ez nem jött össze, ami két döntőjébe és egy bronzmeccsébe került a klubnak. A Barcelona elleni siker azt jelentette, hogy egy hatéves rossz sorozat szakadt meg a 34-30-as győzelemnek köszönhetően. Ljubomir Vranjes érkezésével talán egyszer Veszrémbe kerül a szent Grál, a BL-trófea.

Csak a szokásos a kajakosoktól

A magyar kajak-kenu csapat a szokásoknak megfelelően kitett magáért 2017-ben is. A plovdivi Európa-bajnokságon tíz arany-, három ezüst- és három bronzéremmel toronymagasan végeztek az éremtáblázat első helyén a mieink. A hölgyeknél aranyérmet nyert kajak 200 méteren Lucz Dóra, 500-on Takács Tamara, 1000 és 5000 méteren Bodonyi Dóra, a kajak kettesekben 1000 méteren Hagymási Réka és Farkasdi Ramóna, 500-on a négyes Lucz, Takács, Medveczky Erika, Vad Ninetta összeállításban. A kenu kettesek 500 méteres távján Balla Virág és Takács Kincső nyert aranyat. Férfi kajak kettesben 200 méteren a Balaska Márk, Birkás Balázs kettős, 500-on a Nádas Bence, Tótka Sándor duó nyert aranyérmet. A kajak négyes 500 méteren pedig a Nádas, Molnár, Tótka, Mozogi összeállításban lett Európa-bajnok.

A racicei világbajnokságon is bizonyított a magyar küldöttség: öt arany-, három ezüst- és két bronzérem volt a mieink mérlege. Világbajnok lett Bodonyi Dóra kajak 5000 méteren, kettesben 200 méteren Hagymási Réka és Szabó Ágnes, 1000 méteren pedig a Medveczky Erika, Farkasdi Ramóna kettes. Aranyérmet hozott haza a női kajak négyes, 500 méteren a Takács Tamara, Medveczky Erika, Fazekas-Zur Krisztina, Vad Ninetta összeállításban és a férfi kajak kettes 200-on, Birkás és Balaska révén.

Egy mondatot az is megér, hogy a kajakos Takács Tamara összesen kilenc aranyat nyert az országos bajnokságon.

Nagypályás kispályások a jégen

Történelmi tettet hajtott végre a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-csapat azzal, hogy megszerezte a maximális tíz kvótát a 2018-as phjongcshangi olimpiára. Ilyenre korábban nem volt példa. A magyar korisok egész évben remekeltek. A Liu fivérek a 2017-es világkupa-sorozatban lettek igazi világklasszisok, összesen hét érmet nyertek, és mind a négy állomáson volt dobogós helyezésük. Liu Shaolin Sándor ötször, öccse, Liu Shaoang kétszer állt dobogóra, előbbi két aranyat és három ezüstöt, míg utóbbi két bronzot gyűjtött. Liu Shaolin ráadásul vk-győztes lett 1000 méteren.

Liu Shaolin Sándor márciusban Európa-bajnok lett Torinóban 1000 méteren, öccse Shaoang ezren és ezerötszázon is ezüstérmet szerzett, Shaolin a 3000 méter szuperdöntőjében nyert ezüstöt és összetettben is másodikként végzett. A nőknél Keszler Andrea szerzett ezüstöt ezer méteren, és a női váltó is második lett a Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Keszler, Kónya Zsófia összetételben.

A rotterdami világbajnokságon Shaoang 1000 méteren ezüstöt-, míg Knoch Viktor, Burján Csaba és a Liu fivérek váltóban bronzérmet nyertek. A Heidum Bernadett, Keszler, Bácskai, Jászapáti női váltó a dobogó második fokára állhatott fel. Nem túlzás azt állítani, hogy bizakodva várhatjuk a februári téli olimpiai játékokat.

Férfi kardban és a klubvízilabdában is mi vagyunk a királyok

Olimpián 2012 óta senki nem tudja legyőzni a kardozó Szilágyi Áront, idén pedig a világbajnoki cím is Magyarországra került, ugyanis Lipcsében Szilágyi klubtársa, Szatmári András lett a legjobb. A kardcsapat ezüstéremig jutott. A tbiliszi Európa-bajnokságon Szilágyi második, a csapat harmadik lett. A 16 éves Pusztai Liza bronzérmet nyert női kardban, párbajtőrben az olimpiai bajnok Szász-Kovács Emese is bronzot hozhatott haza.

Ami a vízilabdázókat illeti, a Bajnokok Ligája és az Európa-kupa is magyar csapathoz került. Előbbit a Szolnok nyerte a Budapest hatosdöntőben úgy, hogy az elődöntőben az Eger csapatát ejtette ki, amely végül a negyedik helyen végzett. Az Európa-kupát a Ferencváros nyerte meg, ennek következtében az Európai Szuperkupát is a fenti két magyar csapat játszhatta, végül a Szolnok nyerte meg azt is, ötméteresekkel. A hölgyeknél az UVSE a másodikszámú európai kupát, a LEN trófeáját vihette haza. A válogatottak fő eseménye természetesen a budapesti vizes világbajnokság volt. A férfiak ezüstérmet nyertek, a női csapat az ötödik helyen végzett.

Rég nem látott vb-arany evezésben, birkózó-sikerek

A Simon Béla, Juhász Adrián duó – Kolláth Vandával kiegészülve – aranyérmet szerzett a kormányos kettesek között evezésben a floridai Sarasota-Bradentonban rendezett világbajnokságon. Ez volt a magyar evezőssport negyedik világbajnoki elsősége, de az első 2005 óta, amikor a Varga Tamás, Hirling Zsolt duó könnyűsúlyú kétpárban lett első.

Az újvidéki Európa-bajnokságról remek sikerekkel tértek haza birkózóink. Két arany-, két ezüst- és négy bronzérmet szereztek. Korpási Bálint és Lőrincz Viktor Európa-bajnok lett, Németh Zsanett és Lám Bálint ezüstéremmel lett gazdagabb, míg Barka Emese, Veréb István, Lőrincz Tamás és Kiss Balázs is bronzot nyert. A párizsi világbajnokságon Lőrincz Tamás, Kiss Balázs és Korpási Bálint is bronzérmet szerzett.

A kairói öttusa világbajnokságon Kasza Róbert és Földházi Zsófia révén két ezüstérmet nyertek a magyarok. A minszki Európa-bajnokságon Kasza szintén ezüstérmes lett, míg a nőknél Kovács Sarolta állhatott a dobogó második fokára. A Kasza, Demeter Bence, Marosi Ádám összetételű csapat Európa-bajnok lett, Födházi, Kovács és Alekszejev Tamara pedig ezüstéremig jutott csapatban. A vegyes váltóban a Kasza Róbert-Kovács Sarolta páros bronzérmes lett.

Cselgáncsozóink az Európa-bajnokságon három bronzérmet nyertek Csernoviczki Éva, Joó Abigél és a férfi csapatunk révén. A hazai rendezésű világbajnokságon sajnos érem nélkül maradtunk.

Hab a tortán a rövidpályás úszók decemberi remeklése

Fantasztikus teljesítménnyel az éremtáblázat második helyén végzett a magyar úszócsapat a koppenhágai rövidpályás Európa-bajnokságon. Hosszú Katinka egymaga hat aranyérmet nyert, csupa egyéni számban. Rajta kívül Európa-bajnok lett még Bernek Péter és Kapás Boglárka is.

Kapás és Bernek nyert egy-egy ezüstöt is, ahogy Verrasztó Evelyn is, Kenderesi Tamás és Gyurta Gergely pedig bronzérmes lett.

Folytatás következik 2018-ban.