Idei legjobbjával Rióban is nyerhetett volna a magyar kalapácsvető

Az 1997-ben született Halász Bence idei legjobb eredményével (78.85 m) tavaly nyáron kalapácsvető olimpiai bajnok lehetett volna Rióban, de a szombathelyi dobóiskola új csillaga sokkal inkább büszkélkedik azzal, hogy a junior Európa-bajnokság, illetve a világbajnokság megnyerése után 2017-ben az U23-as Európa-bajnokságon is ő vehette át az aranyérmet.

Az atlétika bennfentesei benne látják a jövő Pars Krisztiánját, és nem is alaptalanul, hiszen Halász Bence már az idei világranglistán is a negyedik helyre kapaszkodott fel.

Halász Bence a 2018-as és a 2019-es évadot még a saját korosztályában versenyezhetné végig, így akár kétszer is megvédhetné a 23 éven aluliak mezőnyében kivívott Európa-bajnoki címét, amit azért nem tehet meg, mert jövőre csak felnőtt Eb lesz, méghozzá az atlétika színe-javát felvonultató mezőnnyel. A 2017-es, londoni világbajnokságon az első nyolc közé egy kivételével csak az öreg kontinens képviselői verekedték be magukat: két-két lengyel és orosz (utóbbiak semleges zászló alatt), valamint egy-egy francia, brit és moldovai.

A Kiskunhalason született dobóatlétának öt esztendővel ezelőtt nyomós oka volt arra, hogy az alföldi városból az onnan 300 kilométerre eső Szombathelyre költözzön és ott a Pars Krisztián útját is egyengető Németh testvérek – László és Zsolt - segítségét kérje.

„Maradtam volna Kiskunhalason, ha az ottani egyesületem nem kerül a pénzhiány csapdájába. Édesapám gerelyhajítóként Németh Lászlóval együtt volt válogatott atléta, ezért lett az első választás azonnal Szombathely, ahol a lehető legjobb kezekbe kerültem, ráadásul az egyetemi tanulmányaim lehetőségét is biztosították. A Dobó SE versenyzőjeként lettem 2014-ben az ifjúsági olimpián ezüstérmes, ami egy igazán szép sorozat kezdetét jelentette. Büszkén, de távolról sem elbizakodottan mondhatom ki, hogy fut a szekér velem, de az igazán meredek emelkedővel csak jövőre fogom szembe találni magamat. Más lesz a tét és nagyobb a nyomás rajtam a felnőttek berlini Európa-bajnokságán, annál is nagyobb a 2019-es dohai Vb-n, nem is beszélve a 2020-as tokiói olimpiáról" – nyilatkozta az első országos bajnoki címét – Pars Krisztiánt is megelőzve - idén kiérdemlő Halász Bence az SzPress Hírszolgálatnak.

Nem lett nagy a mellénye attól, hogy az évet a világ negyedik legjobb eredményével zárhatja, inkább említi tisztelettel 35 éves klubtársa, Pars Krisztián, a londoni olimpiai aranyérmes, valamint a vele azonos korú tadzsik Dilshod Nazarov, a riói első helyezett nevét.

Maradok inkább két lábbal a talajon. Ahhoz hogy egy maradandó értékű sikerről csak álmodozni is merészelhessek, először is állandósítanom kell a 78 méteres dobóformámat. Abból aztán szinte magától robbanhat ki az első 80 méteres eredményem. Nyolcvan százalék az esélye annak, hogy a kiszemelt határvonalat, amit öt- illetve hatkilós kalapáccsal már méterekkel túl tudtam dobni, idén a felnőttekével is meg tudom tenni – hangsúlyozta a rekreáció szervezés és egészségfejlesztés szakos egyetemi hallgató, aki idén először előzte meg a hazai és a nemzetközi rangsorban is példaképét, Pars Krisztiánt.

Halász Bence 189 cm magas, 115 kiló a versenysúlya, csupa izom, ahogy mondja, testalkata épp oly atlétikus, ahogy azt a tankönyvekben ábrázolják. Idén télen jócskán emeli az erősítő edzések terhelését, aztán ugyanilyen súlyt kíván helyezni a dobótechnika csiszolására is. Ha a két törekvés eredménye megfelelő elegyet alkot, kapaszkodhatnak a világ legjobbjai, mert a szombathelyi kihívó már éremre is fog pályázni.