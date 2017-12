Cseh László 2018-ban takarékoskodni fog erejével

A 2017-es budapesti vizes világbajnokság, valamint a koppenhágai rövidpályás úszó Európa-bajnokság után Cseh László hamarosan stratégiai egyeztetést tart edzőjével, Plagányi Zsolttal, valamint dr. Sós Csaba szövetségi kapitánnyal. Az SzPressz Hírszolgálat Origóhoz eljuttatott közleménye szerint 2018-ban igyekeznek takarékoskodni Cseh László erejével.

Bármennyire is sikeredett szokatlanul gyengére a kismedencés specialista Cseh László szereplése a nemrég lezajlott koppenhágai rövidpályás EB-n, ez se ronthat sokat azon a kitűnő bizonyítványon, amit a 32 éves versenyző a nyári budapesti világbajnokságon érdemelt ki. Egészen pontosan a 200 méteres pillangó döntőjében, ahol 39 századmásodpernyi különbséggel lett ezüstérmes az egyszemélyben rivális és jóbarát dél-afrikai Chad le Clos mögött. Az a bizonyos 39 század távolságban körülbelül 20 centimétert jelent.

Az óesztendő utolsó erőpróbája után Cseh László a tőle szokásos bölcsességgel úgy nyilatkozott, hogy már megint tanult valamit. Plagányi Zsolt, a mestere azt emelte ki, hogy Laci a lassan gyógyuló hátsérülése ellenére is képes volt az EB-n országos csúcsot javítani az 50 pillangón, ennek ellenére sem látta túl jónak a formáját. Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány ugyanakkor óva intett minden kritikust attól, hogy piszkálni kezdje a magyar férfi úszósport zászlóshajósát, akire – bárhogyan is alakul a jövője - csak felnézni lehet. Mindenesetre az egriek sikerkovácsa és a válogatott versenyzők „főnöke" is stratégiai egyeztetésre készül Cseh Lászlóval, ahol aligha lesz más a téma, mint a 2018-as versenyévad feladatainak meghatározása. Messzebbre nem tekintenek, mert Cseh László egy ideje mindig csak a következő év kihívásaival kész foglalkozni.



Az idő múlásával lehet úgyan dacolni, de ahogy telnek az évek, egyre nehezebb felspannolni az izmokat, testileg és lelkileg felkészülni az újabb erőpróbákra. Ha jók az alapok, a kisebb sérülésekkel és a nem túl súlyos betegségekkel is meg lehet birkózni, de ezzel a kockázattal azért csínján kell bánni. Laci már az itthoni rövidpályás bajnokságon sem volt fitt, így csak abban bízhattunk, hogy Koppenhágáig képes lesz felszívni magát, és ehhez ott lesz még aranytartalékként a rutinja. Abból tudott meríteni az 50 pillangón, de a hosszabb távokon már jelentkezett az intenzív edzések hiánya. És az a magbiztosság, amit csak a tökéletes felkészülés tud biztosítani. Az év tanulságát röviden úgy tudom összefoglalni, hogy jövőre takarékoskodnunk kell Laci fizikai és lelki energiáival. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban várhatóan csak a Glasgow-i nagymedencés EB kerülhet a fókuszba. Úgy tűnik, hogy egyelőre a mell- és a hátúszással nem igazán kíván foglalkozni, marad tehát a pillangó, abból próbáljuk a legtöbbet kihozni" –hangsúlyozta Plagányi Zsolt.

A SwimSwam.com, az úszósport egyik legolvasottabb portálja szerint a dániai Eb legnagyobb szenzációval Cseh László szolgált, aki a versenysorozat történetében most másodszor maradt érem nélkül. Braden Keith, a weboldal főszerkesztője azt állítja, hogy az idő vasfoga a magyar úszófenomén pályafutásán is nyomot hagyott, ahogy arra előbb vagy utóbb minden élsportolónak is fel kell készülnie.A Cseh László előtt kalapot emelő szakíró ugyanakkor párhuzamot is von a magyar ikon és a vele nagyjából egyidős amerikai Michael Phelps és Ryan Lochte között. Szerinte minden kétséget kizáróan ők hárman voltak az elmúlt másfél évtized legnagyobb férfi versenyzői. Külön is kiemeli, hogy Cseh László négy olimpián hat érmet gyűjtött össze, a világbajnokságokon 13 alkalommal léphetett fel a dobogó valamelyik fokára, a nagymedencés Európa-bajnokságokon pedig kettő híján félszáz (!) érmet úszott össze, amelyek közül 33 egyben a cím megszerzését is jelentette. Braden Keith is úgy gondolja, hogy Cseh László számára bőven elég lehet évente egy nagy kihívás, mert ezt a stratégiát követve talán még a tokiói olimpián is szerencsét próbálhat.