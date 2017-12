Nemcsak a magyar sportot követő több százezer embert tartja izgalomban és kétségek között mindaz, ami az elmúlt három napban Hosszú Katinkával és Shane Tusuppal történt. A közösségi oldalak egyik legaktívabb házaspárja eddig egy közös közleményt adott csak ki házasságuk jelenlegi állapotáról. Bár a közvélemény jelentős része továbbra is Hosszú és Tusup magánügyeként kezeli az eseményeket, nem lehet megkerülni az üggyel kapcsolatos sportszakmai kérdéseket sem.

Bár a Bors és a Blikk csak csütörtökön korán reggel robbantotta a 2017-es év legnagyobb hazai sport- és bulvárbombáját, a történet egyáltalán nem karácsony után kezdődött. A közösségi oldalak éles szemű követői és a Tusup-házaspár rajongói jóval korábban sejthették, hogy baj lehet.

Életük minden pillanata megjelent a közösségi médiában

Hogy akkor miért csak karácsony után kapott mindez nagy nyilvánosságot? Ennek talán az is az oka, hogy ez a történet egy házaspár magánéletének legfrissebb epizódjaiból áll, ezeket pedig akár szigorú magánügyként is kezelhetnénk. Hogy mégsem így tesszük, annak az az oka, hogy Hosszú Katinka és Shane Tusup gyakorlatilag az egész életét a közösségi médiumok különböző platformjain töltötte. Nem volt olyan nap, hogy akár a Facebookon, akár a Twitteren, akár az Instagramon ne jelent volna meg róluk valami bejegyzés. Olyan világhír-gyanús közlések is akadtak, amikor a házaspár kávét iszik reggel, vagy csak beül az autójába, hogy elmenjen valahova. Vagy az, amikor Hosszú levágta a férje haját. Ehhez képest a mostani csend, illetve a nesze semmi fogd meg jól jellegű közös közleményük jóval sokatmondóbb annál, mint amit jelenleg valójában tudhatunk erről az ügyről.

Az pedig, hogy a válság kilépett a magánélet keretei közül, pontosan annak volt köszönhető, hogy Hosszú és Tusup életének szinte minden perce a nyilvánosság előtt zajlott.Az más kérdés, hogy a házaspárról napi szinten ömlő hírek közül mi érte el az emberek ingerküszöbét. Az például kevésbé volt feltűnő, amikor az Iron Aquatics egyik edzője, az amerikai Darren Ward megunta Tusup stílusát és elhagyta a klubot.

Utólag persze sok mindent másképpen lát az ember, de ugorjunk vissza az időben, próbáljuk azt megkeresni, hol hasadt meg a kristálytükör.

Botrány Baján, az „érintetlen” városban

Hosszú Katinka és Shane Tusup legutóbb 2017. november 16-án posztolt közös képet a sportolónő Facebook-oldalára. Ezt.

Tíz nappal a kép elkészülése után Baján, Hosszú Katinka szülővárosában rendezték meg a 15. Halászlé Kupa gyerekúszóversenyt, amelyet Hosszú Katinka nevelőedzője, Pass Ferenc szervezett. A viadalon a Shane Tusup által gründolt Iron Aquatics sportklub versenyzői is elindultak. A verseny vége után egy nappal, Pass Ferenc Facebook-bejegyzéséből az derült ki, hogy Hosszú Katinka férje, Shane Tusup elvesztette a fejét és káromkodva üvöltözött a bajai edzővel.

Egy nappal a történtek után Shane Tusup homályos magyarázattal állt elő.

A lényeg azonban az volt, hogy Shane Tusup nem kért bocsánatot Pass Ferenctől. Sokak szerint Hosszú Katinkánál ez az ügy tette be végleg a kaput. Baja ugyanis – eddig – „szűz” területnek számított, azaz kínosan vigyáztak arra, hogy a Bács-Kiskun megyei városban élőket – legyenek azok edzők, vagy Hosszú Katinka szülei – soha ne bántsa meg az amúgy a fejét nagyon könnyen elveszítő Tusup. Aki korábban ordított már magyar úszóedzőkkel, okozott botrányt a magyar bajnokságon, csatázott az egykori úszóelnökkel és volt olimpiai bajnokkal, Kovács Ágnessel is.

Fontos fejleménye a bajai botránynak, hogy az eset után Hosszú Katinka néma maradt, azaz egyetlen nyilatkozatában, közösségi oldalas megnyilvánulásában sem védte meg férjét.

Már nem mutatkoznak együtt a nyilvánosság előtt

Egy héttel a bajai botrány után Budapesten rendezték meg a kosárlabdázók éves gáláját, a Kelet-Nyugat összecsapást. Ezen vendégként jelent meg Hosszú Katinka, ám Shane Tusup nem volt vele. Korábban a pár szinte elválaszthatatlan volt egymástól. Az eseményen Hosszú Katinka és édesapja benne volt a zsákolóverseny ötfős zsűrijében.

Migrén miatt maradt el Tusup koppenhágai utazása?

A házaspárral kapcsolatban a következő hír az volt, hogy Hosszú Katinka férje és edzője nélkül utazik el a koppenhágai rövidpályás úszó Európa-bajnokságra. A hivatalos indoklás szerint Tusup súlyos migrénje miatt nem ment el a dán fővárosba, ahol felesége hat aranyérmet nyert. Feltűnő volt az is, hogy az Európa-bajnokság ideje alatt (december 13-17) Tusup a Facebook-oldalán egyetlen egyszer sem gratulált felesége teljesítményéhez. Sőt, ha megnézzük Tusup közösségi oldalát, jelenleg azt látjuk, hogy december 8. és 20. között egyszer sem posztolt. Ellenben december 4-én tette közzé azt a bejegyzést, amelyben arról írt, hogy Hosszú Katinka örökre megváltoztatta az életét. Ebben a bejegyzésben azt is leírta, hogy el sem tudja képzelni, milyen lenne az élete, ha nem találkoztak volna. A dolog érdekessége, hogy erről az Origo Sport is írt, csak ekkor még senki nem gondolta azt, hogy milyen okok miatt születhetett meg Tusup posztja.

A koppenhágai rövidpályás úszó Eb után Hosszú Katinka azonnal Svájcba utazott egy újabb versenyre. A karácsonyi ünnepeket pedig külön töltötték. Erről már a Blikk és a Bors is beszámolt az ünnepek után.

Karácsony után robban a bomba

Utólag persze minden történés logikusnak tűnt, csak nem volt olyan ember, aki Hosszú és Tusup Facebook-bejegyzéseit követve korábban felvette volna a fonalat.

Válságban Hosszú Katinka és Shane Tusup házassága? Lapinformációk szerint válságba jutott Hosszú Katinka és Shane Tusup házassága. A Bors Online úgy tudja, a magánéletben már nem alkot egy párt az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok úszónő, valamint férje, aki egyben a sportoló edzője is. Több lap is megjegyezte, hogy a karácsonyt is külön töltötték, ami különösen szokatlan tőlük úgy, hogy korábban elválaszthatatlanok voltak.

Mindez 2017. december 28-án, csütörtökön történt. Az események innentől kezdve gyorsultak fel. Ezen a napon sem Hosszú, sem Tusup nem reagált, az amerikai edző csupán egy olyan bejegyzést tett közzé a Facebookon, amelyből kiderült, hogy gyerekeknek tartott edzést.

Várható volt, hogy a történet itt nem áll meg. December 29-én a bulvárlapok már arról cikkeztek, hogy Shane Tusup dührohamot kapott és saját otthonukban tört-zúzott.

Shane Tusup otthonukban őrjöngött, Hosszú Katinka elköltözött? Továbbra is sok találgatás és kérdés övezi, hogy mi történhetett a Hosszú Katinka, Shane Tusup házaspár életében. A Bors péntek reggel arról írt, hogy a háromszoros olimpiai bajnoknő férje saját otthonukban olyan dührohamot kapott, hogy őrjöngeni kezdett, és tört-zúzott. Az eddigi találgatásokkal ellentétben mégsem egy harmadik fél miatt futhatott zátonyra Hosszú Katinka és férje, Shane Tusup kapcsolata - írta a lap.

Úgy tűnik, ez már sok volt Hosszúnak, aki egy péntek délutáni közleményben ismerte el, hogy a házasságuk válságba jutott. A közleményben ez állt:

Kedves Szurkolók, Érdeklődők!

Az elmúlt napokban több cikk jelent meg a sajtóban házasságunkról, melyeket eddig nem kommentáltunk. A mai napon azonban egyes írások átléptek egy határt, ezért a további valótlan állítások megjelenése előtt szeretnénk tisztázni a helyzetet. Igaz, hogy kapcsolatunk nehéz időszakon, megpróbáltatásokon megy keresztül. Igaz, hogy eközben az Iron Aquatics edzései minden csoportban megrendezésre kerülnek. Mivel ebben a pillanatban ennél többet nem tudunk mondani, a bulvársajtót ellepik majd a velünk kapcsolatos durva és minden alapot nélkülöző feltételezések. Ígérjük, ha mondanivalónk lesz, arról értesíteni fogjuk az értünk aggódókat. Addig kérünk minden, velünk kapcsolatban megjelenő találgatást erős fenntartásokkal kezelni.

Köszönettel,

Hosszú Katinka, Shane Tusup

A sportszakmáról is beszélni kell

Ez volt tehát Hosszúék első hivatalos reakciója az ügyben. A bejegyzés természetesen rengeteg kommentet kapott. A szurkolók és követők nagyon nagy többsége úgy vélekedett, hogy ezt a konfliktust a házaspárnak kell megoldania, ahhoz a (bulvár)sajtónak semmi köze nincsen. Ám ez az ügy már régen túlmutat egy sima magánéletbeli konfliktuson. A Nemzeti Sport pénteki számában jegyzetben foglalkozott az üggyel, Thury Gábor írása pedig már komoly sportszakmai kérdéseket is felvetett. Az elmúlt napok hírcunamija közepette ugyanis ezzel – vagyis Hosszú Katinka jövőbeni teljesítményével, az Iron Aqutaics klub sorsával, vagy éppen a Csillebércen megvalósuló úszóakadémiával – nem foglalkozott szinte senki. Miként az is elsikkadt kissé, hogy Hosszú Katinka második helyen végzett a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) szavazásán az év női sportolóinak versenyében. Ott csak a teniszező Serena Williams tudta megelőzni.

Szombat reggeli hír volt, hogy Hosszú Katinka egyedül utazott el, legalábbis őt látták egy Budapest-Zürich repülőjáraton. A bajnoknő minden bizonnyal nyugodt körülmények között szeretne elmélkedni házassága jövőjén.

2018. január 11. fontos nap lehet

A Magyar Sportújságírók Szövetsége 2018. január 11-én, csütörtökön este a Nemzeti Színházban rendezi meg az Év sportolója díjátadó ünnepséget. Mondanunk sem kell, hogy a jelöltek között ott van Hosszú Katinka és Shane Tusup is. Sőt, a 2017-es eredmények alapján arra is komoly az esély, hogy az év női sportolója Hosszú Katinka lesz, az év edzője pedig Shane Tusup. Utóbbihoz csak annyit: ha csak és kizárólag a sportszakmai kérdések kerülnének az előtérbe, nem lenne kétséges az amerikai edző győzelme. Csakhogy egy ilyen voksolás sosem nélkülözi az egyéni szimpátát sem, márpedig Tusup megnyilvánulásai számos sportújságíróban keltettek már visszatetszést. Azt nehezen lehet elképzelni, hogy Tusup nem kerül be az első háromba, márpedig ebben az esetben jelenése lesz a Nemzeti Színházban. Csakúgy, mint a feleségének, Hosszú Katinkának. Persze a megjelenés nem kötelező. Még nekik sem.