Az olimpiai aranyérmeknek nagy áruk van. Ha a cél érdekében Shane Tusup sorozatosan rúg bele a magyar úszóedzőkbe, ha képes a nyilvánosság előtt egy olimpiai bajnokot megalázni, ha úgy gondolja, hogy magának csak egy Isten létezik, és az ő, akkor a magyar úszó és sporttársadalom kénytelen befogni a száját. Mert azt senki sem meri megkockáztatni, hogy holmi oktondi fecsegéssel akadályozza a Hosszú-Tusup házaspár felkészülését. Fejezetek az elmúlt öt év botrányaiból, amelyeket egy idehaza kezdetben teljesen ismeretlen amerikai ember okozott.

Mielőtt belelapoznánk ebbe a nem túl szívderítő történetekkel teli könyvbe, szögezzük le, hogy Shane Tusup eredményes úszóedző. Hosszú Katinkával mindenképpen az. Más kérdés - és ez az elmúlt időszakban egyre többször merült fel -, hogy Tusupnak eddig nem volt más komoly képességű úszója. Az is egyértelmű, hogy a magyar szurkolók Hosszú Katinkáért rajonganak, sokszor botrányt okozó férjét egyszerűen csak elfogadták. Ahogy a sportújságírók is elfogadták azt, hogy férje tanácsára nehéz kommunikálni a csodálatos sportolónővel.

Kicsoda valójában Shane Tusup? Hosszú Katinka 2008-ban a Dél-kaliforniai egyetemen ismerkedett meg Shane Tusuppal. A magyar úszónő ekkor pszichológia szakra járt. Tusupnak versenyzőként gyakorlatilag semmilyen komoly eredménye nem volt. Amikor 2012-ben a londoni olimpia Hosszú Katinka számára teljes kudarccal zárult, Tusup váltotta a magyar sportoló addigi edzőjét, Dave Salót. Tusup a 2012-es londoni olimpián a Magyar Úszószövetség segítségével kapott akkreditációt és lehetett jelen az olimpiai úszóversenyeken.

A 2016-os riói nyári olimpián Hosszú Katinkának és Kozák Danutának volt köszönhető elsősorban a magyar csapat kiváló szereplése. A két sportolónő a nyolcból hat aranyérmet nyert (a kajakos Kozák az egyénin kívül a kettes és a négyes hajóban is ült), márpedig, ha ők nincsenek, akkor sokkal több szeplő kerül a magyar sport 2016-os olimpiai szereplésére. Shane Tusup esetében egyetlen dolog volt, ami miatt senki nem merte neki azt mondani, hogy fogja vissza magát: ez pedig Hosszú Katinka eredményessége. Magyarország hihetetlenül eredménycentrikus sportnemzet, ahol már egy olimpiai ezüstérmet is kudarcnak könyvel el a közvélemény.

Az aranyérmekre vágyakozó sokaság tehát csak kívülről nézte, hogyan veszi át a hatalmat Shane Tusup, és hogyan nő mindenki fejére. Jaj volt annak, aki szólni merészelt. Így azután a magyar úszóedzők fülüket-farkukat behúzva tartották magukat távol az idegeivel olykor nehezen bíró amerikaitól.

Netanyában Tőrös Károllyal veszett össze

Úgy érzem, hogy Shane-nek Shane az Isten." Ezt a meglepő mondatot 2016 januárjában mondta Tőrös Károly, akivel Tusup a 2015-ös netanyai rövidpályás Európa-bajnokságon szólalkozott össze. Az első jelentések úgy szóltak, hogy egy magyar edző le akart ütni egy másikat, aki szintén a magyar csapattal volt. A történet később bontakozott ki. Ezen az Európa-bajnokságon Hosszú Katinka hat aranyérmet nyert, de a 400 méteres gyorsúszásban "csak" második lett. Innentől adjuk át a szót Tőrös Károlynak. "A kevesek egyike vagyok, aki angolul társalog Shane-nel, mivel magyarul nem tud egy szót sem. Az eset abban a sátorban történt, ahol az úszókat lemasszírozzák, és ahol ők az edzőkkel várnak a következő számra.

Barátságosan megemlítettem, hogy úgy láttam, Katka ért be elsőnek, és megdöbbentem, amikor kiderült, hogy végül második lett, és felvetettem, hogy a benyúláson múlhatott az elsősége. Ez nem számonkérés volt, hanem egy barátságos megjegyzés, amivel azt jeleztem, hogy nem értem, hogy mi történt."

Törös azt mondta, Tusup annyira felhúzta magát a megjegyzésén, hogy magából kikelve, kidagadt erekkel belekiabált az arcába, amit ő még soha nem tapasztalt senkitől.

Annyira meglepődtem, hogy nem is tudtam reagálni, ő meg közben elszaladt. Lehet akkor is kommunikálni a másikkal, ha valaki ideges, de azt a bizonyos f betűs szót nem fogjuk használni ilyenkor sem, semmilyen nyelven. Azt meg nem is akarom hozzátenni, hogy én vagyok az idősebb, és nekem is van hírnevem edzőként, elég sokan ismernek. Nem akarom túlragozni a dolgokat, de az a baj, hogy Shane másokkal is kiabált, ahogy hallottam.

Másnap Shane odajött bocsánatot kérni, és azt mondta, ne haragudjak, de Katkának most megjött a havibaja, és azért ideges. Én meg kérdeztem tőle, hogy »Katkának vagy neked jött meg«? Az eset után Kiss László szövetségi kapitánynak jeleztem, hogy mi történt, de nem akartam retorziót vagy problémát csinálni, pláne, hogy Shane bocsánatot kért. Aztán amikor láttam, hogy mi zajlott le Katkáék és Kiss László között, akkor úgy éreztem, jelezni kellene Shane felé, hogy próbáljon bizonyos fokú tiszteletet adni a magyar edzőknek, mert azt kell mondjam, lenézi őket" – jegyezte meg Törös, aki szerint Tusup többször is bírálta előtte a magyar edzőtársadalmat.

Az akkor elnökségi tagnak számító Törös nem mondott neveket, hogy Hosszú férje kiket kritizált, de szerinte jó, ha Tusup egyáltalán köszön a magyar edzőknek. "Ő senkit nem tart semmire."

"Lila alma. Ha csinálsz egy lila almát, lehet az bármilyen finom, a változások befogadására képtelen emberek szerint nem jó, mert lila. Ennyi a baj vele, nem több, de mert lila, nem kell. Ha vízilabda- vagy futballcsapatot edzenék, senkit nem érdekelne az ordibálásom". (Shane Tusup az Indexnek.)

Nem fogom megcsókolni a gyűrűdet

Nem múlt el balhé nélkül a 2016-os windsori rövidpályás világbajnokság sem. Ez volt az a verseny, amelynek a kezdete előtt Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség elnöke bejelentette lemondását, majd felült a repülőre, és Kanadába ment. Ott az akkori szövetségi kapitány. Hargitay Andrással veszett össze Tusup. Hargitay András erről így beszélt a 24-nek: "Gyárfás Tamás lemondása után fontosnak tartottam, hogy az első adódó alkalommal összehívjam a versenyzőket és az edzőket. Kértem, hogy lehetőség szerint mindenki foglalkozzon a világbajnoksággal, mert most ez a legfontosabb. A versenyzőket eztán elengedtem, az edzőkkel viszont ott maradtunk, hogy egyeztessük a verseny részleteit" – mondta Hargitay.

Az esettel kapcsolatban azt mondta, hogy megpróbálta Katinka és Shane Tusup figyelmét felhívni arra: mindent meg lehet beszélni. „A Farkasokkal táncoló filmmel példálóztam, ahol John Dunbart (Kevin Costner) először ellenségnek tekintik a sziú indiánok, aztán számos beszélgetés után annyira meg- és elismerik, hogy testvérükké fogadják, sőt – később – a halált is vállalják érte.

Shane erre úgy reagált, hogy ő nem fog nekem letérdelni, és megcsókolni a gyűrűmet, mert én az ő szemében senki vagyok, nem becsül semmire, nem ismer el engem. Nem volt kiabálás, nem volt indulat benne. Csak simán közölte. Később aztán felálltak, és elmentek." Hargitay ezzel kapcsolatban közölte: őt bárhol a világon lesenkizhetik, mert sok helyen nem ismerik. „De Magyarországon? Az úszósportban? Ráadásul egy külföldi? Szerintem nem" – hangsúlyozta.

Az olimpiai bajnok Kovács Ágnessel is kiabált

Ugyanezen a világbajnokságon Tusup az olimpiai bajnok mellúszó Kovács Ágnessel is összeszólalkozott. Kovács Facebook-oldalán az esettel kapcsolatban azt írta, hogy "a windsori rövidpályás úszó-vb pénteki napján, miután a döntők véget értek több szponzor is odajött hozzám, hogy hátra szeretnének menni a medencetérhez, ahová egyébként volt érvényes akkreditációjuk. Mivel én is arra indultam, és egyébként minden világversenyen oda szoktam menni a versenyzőkhöz - így volt ez Rióban is - most is így tettem.

Beléptünk az uszodatérbe, a medencében több külföldi úszó társaságában Katinka levezetett, Shane a parton ült. A szponzorok megálltak az uszoda szélén, mert nem akartak senkit zavarni, 1-2 perc után ők egyébként ki is mentek. Én odamentem a medencéhez, mert gyorsan gratulálni szerettem volna Katinkának, meg elköszönni tőle, mert másnap már jöttem haza, és később már erre nem lett volna alkalom.

Kiabálás tényleg történt ezek után, de nem az én részemről, a hangnemet a mai napig nem értem hogy miért. Többet nem szeretnék mondani a részletekkel kapcsolatban" - állt a közleményben.

Megöllek - kiabálta kanadai edzőtársának

2017 áprilisában Debrecenben rendezték meg a magyar úszóbajnokságot. Ezen a versenyen Shane Tusup ismét ledobta az ékszíjat. A medence partján esett egymásnak Shane Tusup és klubjuk, az Iron Aquatics kanadai edzője, Darren Ward. Tusup állítólag azt üvöltötte Wardnak:

Ha még egyszer ilyet csinálsz, megöllek!"

Mindez a bemelegítő medencénél történt, de olyan zajt csaptak, hogy az egy légtérben levő versenymedencénél is hallotta mindenki. Egy verseny sem indult el miattuk addig, míg le nem csendesedtek. Később kiderült, hogy Tusup azért esett neki az edzőnek, mert őt tette felelőssé azért, hogy a csapatuk férfi váltója nem indult el a versenyen. A konfliktus után nem sokkal Ward elhagyta az Iron Aquatics klubot.

Szombati cikkünkben részletesen írtunk az idei év másik botrányáról, amelyet Tusup Hosszú Katinka szülővárosában, Baján okozott. A Halászlé Kupa gyerekúszóversenyen az amerikai Hosszú neveleőedzőjének, Pass Ferencnek rontott neki. A berkeken belül lévők szerint Hosszúnál ez volt az utolsó csepp a pohárban, és a bajai balhé után mutatott ajtót a férjének.

A szurkolók könnyen eltűrték Tusup nagyjeleneteit

Miközben a sportágon belül az amerikai egyre több ellenséget szerzett, a közönség, a szurkolók - nincs erre jobb szó - szépen megkajálták a medenceparti nagyjeleneteket. Az, hogy a riói olimpián egy amerikai edző Magyarország feliratú polóban kidagadó erekkel üvölt a parton, miközben a felesége világrekordot úszik, tényleg olyan kép volt, amely beleégett a nagyközönség retinájába. Tusup pontosan tudta, hogy kell élni ezekkel a külső eszközökkel, miközben azzal is tisztában volt, hogy amíg Hosszú Katinka hozza az eredményeket, addig nincs mitől tartania.

Az Egyesült Államokban nevelkedő és az ottani sportkörnyezetben szocializálódó Tusup nehezen tudta befogadni és értelmezni a magyarországi sportélet viszonyait. Feleségét és annak eredményeit felhasználva a konfliktushelyzetekben mindig őt küldte a frontvonalba.



Összetépett 12 milliós szerződés

A sorozatos adok-kapok egyik nagyjelenete az volt, amikor Hosszú Katinka a sajtó nyilvánossága előtt tépte szét a Magyar Úszó Szövetség által neki felajánlott 12 millió forintos támogatói szerződést.

Hosszú Katinka már csak a Facebookon kommunikál

Shane Tusup a külső kommunikációra is nagyon nagy figyelmet fordított. A házaspár külső kommunikációja a 2013-as barcelonai világbajnokság után kezdett el átalakulni. Talán nem tévedünk akkor, ha azt feltételezzük, hogy mindez nem a sportolónő nyomására történt. A magyar újságírók egyszer csak azzal szembesültek, hogy gyakorlatilag képtelenek normális interjút készíteni a bajnoknővel. Az Origo a 2017-es budapesti vizes világbajnokság előtt többször is próbálkozott Hosszú Katinka sajtóügynökségénél, hogy interjút készítsen az akkor már háromszoros olimpiai bajnok úszónővel. Rendszeresen az volt a válasz, hogy küldjük el írásban a kérdéseket, amelyekre majd Hosszú Katinka szintén írásban válaszol. Ebbe nem mentünk bele, hiszen mindez eleve kizárta volna, hogy valódi kérdéseket tegyünk fel, a közbekérdezésről nem is beszélve.

Pásztory Dóra nyílt levelet írt

Tusup rájött, hogy mivel feleségének Facebook-oldalát több százezren követik, elég, ha azon a felületen kommunikálnak. A minden szálat a markában tartó Tusup ezzel együtt profin kezelte ezt is, bár a folyamatos nyílt levelek és közlemények nem mindenkinek nyerték el a tetszésüket. A Londonban élő kétszeres paralimpiai úszóbajnok, Pásztory Dóra volt az egyetlen, aki szembeszállt ezzel, amikor 2017. júniusának végén - azaz három héttel a budapesti vizes világbajnokság kezdete előtt - nyílt levelet írt Hosszúnak.

A történet előzménye, hogy a Nemzetközi Úszó Szövetség ekkor jelentette be, hogy megváltoztatja a pénzdíjas Világkupákon az indulási szabályokat. Tusup évekkel ezelőtt felismerte, hogy ezeken a versenyeken rengeteg pénzt lehet keresni. A 2012-es londoni olimpia kudarca után Tusup abban látta az előrelépés lehetőségét, hogy valamennyi VK-viadalon elindulnak, ezekre a versenyekre úgy tekintenek, mint az edzésekre. Így mindenki jól járt. Katinka letarolta az egész női mezőnyt, sok pénzt is keresett, amivel semmi baj nem volt - csak éltek a lehetőségekkel.

Amikor a nemzetközi szövetség úgy döntött, hogy 2017 őszétől korlátozza az egy versenyen való indulás lehetőségét, Tusupék rögtön személyes támadást sejtettek a háttérben. A nyílt leveles Facebook-közleményes kommunikáció láttán Pásztory Dóra többek között a következőket írta:

...elegem van a nyílt levelekből, abból, hogy soha nem láthatok vele élő interjút, lassan már tévés interjút sem, csak nyomtatott sajtóban megjelent cikket, ahol le lehet ellenőrizni a kérdéseket, és többszörösen át lehet írni a válaszokat. Elegem van a pletykákból, amelyek valóságtartalmáról egyszerűen nem lehet fogalmunk, mert nincs, aki feltehetné a kényes kérdéseket szemtől szembe. Elegem van, hogy összefogásra szólít fel, amikor neki szüksége van rá, de hallgat, amikor más érdekében kellene felszólalnia. Elegem van abból az elvakult imádatból, ami őt övezi, és amiért nem lehet beszélni az esetleges hibáiról, nem lehet kritizálni még akkor sem, ha azt nem bántó szándékkal teszi az ember, hanem azért, mert valami birizgálja az igazságérzetét. Nyíltságot szeretnék már, nem levelet. Amúgy meg: hajrá, Katinka!"

A levél egyébként nagy visszhangot váltott ki, a szurkolók többsége a Facebookon bírálta Pásztoryt, zavarkeltéssel vádolva a paralimpiai bajnoknőt.

Hamarosan eldől, kivel folytatja Hosszú Katinka

Innentől kezdve ennek az ügynek a legfontosabb sportszakmai kérdése az, hogy mi lesz Hosszú Katinkával? Az olimpiai bajnoknő a 2017-es koppenhágai rövidpályás úszó Európa-bajnokságon Tusup távollétében is hat aranyérmet nyert. 2018-ban a pénzdíjas Világkupa-versenyek mellett Glasgowban nagymedencés Európa-bajnokságot, majd az év végén Kínában rövidpályás világbajnokságot rendeznek. Hogy ezekre a versenyekre ki készíti fel majd Hosszú Katinkát, az hamarosan eldől. Nincs kizárva az sem, hogy Hosszú felkészítését továbbra is Shane Tusup irányítja majd, de ennek az ellenkezője is előfordulhat. Egy azonban biztos: Shane Tusup felbukkanása előtt Hosszú Katinka már világbajnok volt. 2009-ben Rómában a 400 méteres vegyesúszásban győzött.