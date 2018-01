Csak Hosszú Katinka és férje látja belülről, ki a bűnbak

Válságba került Hosszú Katinka és férje Shane Tusup házassága. Az elmúlt napokban rengeteg találgatás jelent meg arról, hogy mi történhetett velük, illetve, hogy a történteknek milyen hatása lehet Katinka sportteljesítményére. A témában Hevesi Krisztina sportpszichológus valamint Varga T. Róbert, a Bors sportrovatának vezetője voltak a TV2 Mokka című műsorának a vendégei.

Varga T. Róbert először összefoglalta, hogy mit lehet tudni az álompár válságáról. Elmondta, hogy Hosszú Katinka egyedül utazott el a koppenhágai rövidpályás úszó Eb-re, amely már csak azért is érdekes volt, mert az elmúlt öt évben minden év mind a 365 napját együtt töltötték.

„Furcsa volt, hogy ebben az időszakban nincsen mellette. Elkezdődtek a találgatások, hogy mi lehet ennek az oka." Jöttek a hírek, hogy migrénes fejfájása van, de ez már akkor érdekes volt. Majd a Facebookról kiderült, hogy a karácsonyt külön töltötték."

A Bors sportrovatának a vezetője hozzátette a Mokkában, hogy nagy valószínűséggel újabb dühkitörése volt Shane Tusupnak a közös otthonukban. Ezt pedig már nem tolerálta Hosszú Katinka, és elköltözött a szüleihez Bajára, majd külföldre, és most itt tart a történet.

Hevesi Krisztina sportpszichológus szerint minden házasság réme a monotonitás. Elmondása szerint nagyon fontos a sportban a monotonitás tűrése, amelyben az Iron Lady kiemelkedett, vasfegyelmet gyakorolt.

„Ha ezt a fajta monotonitást egy másik emberrel élem meg, akinek ugyanez az életritmusa, akkor nincsen semmi újdonság. A másik az, hogy minden világverseny után van egy érzelmi vákuum. Most egyszerre kerültek bele ebbe. Az a gond azzal, hogy valaki egyszerre edző és szülő, edző és férj, hogy nem tud egyszerre követelni, közben pedig megértő lenni. Az is fontos kérdés, hogy Hosszú Katinka mennyire élhette meg magát nőnek ebben az időszakban, amikor a fél napját úszósapkában töltötte. Érezte-e vajon a női szerepet is a kapcsolatban."

Az indulatkezeléssel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon vékony jégről beszélünk. Az élsport ráadásul más, mint a mindennapi élet.

Shane Tusup felvállalta, hogy ő van a világgal szemben. Hogy (Hosszú) Katinkáért haragszik."

"Nyilván felfokozott érzelmi állapotban van. Csak ketten azok, akik látják belülről a valódi okokat. Nem szabad olyan találgatásokba kezdeni, amelyek ártanak a párkapcsolatuknak.

Varga T. Róbert szerint időt kell hagyni Hosszú Katinkának, véleménye szerint a férje is arra vár, hogy kicsit leüljön a történet. Végül hozzátette, hogy idővel rendeződhet Hosszú Katinka és Shane Tusup kapcsolata.

