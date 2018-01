Fantasztikus siker: top 100-as játékost vert Piros Zsombor

Piros Zsombor meccslabdákat hárítva három játszmában, 3:6, 7:5, 6:1-re nyert kedden az első helyen kiemelt francia Julien Benneteau ellen az Új-Kaledóniában zajló, 75 ezer dollár összdíjazású férfi tenisztorna első fordulójában.

A 18 éves magyar játékos pályafutása során először győzött le top 100-as riválist, ellenfele az 56. az ATP rangsorában.

Az első szettben fogadóként mindössze négy pontot nyert Piros Zsombor a kitűnően adogató Benneteau ellen, így 3:5-nél neki kellett a játszmában maradásért szerválnia, de egy újabb brékkel, 33 perc alatt lezárta a szettet az első kiemelt francia.

A folytatás sokkal fordulatosabban alakult. A második szettben 4:5-nél meccslabdát hárított Piros, végül 3:5-ről 7:5-re fordítva hozta a játszmát. Benneteau ápolása miatt percekig állt a játék, de Pirost nem zavarta meg ez sem, a döntő játszmában hengerelt és 1 óra 55 perc alatt legyőzte ellenfelét.

A világranglistán 631. Piros a selejtezőből két győzelemmel jutott fel a főtáblára, a nyolcaddöntőben pedig az amerikai Noah Rubin (201.) lesz az ellenfele.

„Kivagyok, mint a liba"- üzente pár perccel pályafutása eddigi legnagyobb győzelme után Piros Zsombor, de fél órával később, nyújtás közben, már szívesen idézte fel a Julien Benneteau elleni siker részleteit.