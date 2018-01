Hosszú Katinka Miamiban próbál felejteni, Shane Tusup már békülne

Egészen Miamiig menekült Hosszú Katinka - írta szerda reggeli kiadásában a Bors. A lap úgy tudja, hogy a háromszoros olimpiai bajnok úszónő férje, Shane Tusup már békülne, de ez egyáltalán nem lesz egy könnyű menet a számára. Kérdés az is, hogy Hosszú és Tusup elmegy-e január 11-én este a Nemzeti Színházba, az Év sportolója díjátadásra.

A lap azt írta, hogy Shane Tusup egyáltalán nem akarja elfogadni, hogy a házassága zátonyra futott. Az amerikai éppen ezért a közösségi oldalakon keresztül mindenféle üzenettel bombázza feleségét, aki a hírek szerint az Egyesült Államokba ment. A Bors úgy tudja, hogy Hosszú Katinka Floridába, Miamiba repült, hogy elmeneküljön a problémák elől. Azt sem lehet tudni, hogy mikor jön haza, vagy mikor áll edzésbe.

Beszédes hallgatás

Sokatmondó tény az is, hogy az olimpiai bajnoknő férje egyetlen sorára, üzenetére sem reagál. Ez azért is furcsa, mert korábban mind Katinka, mind pedig Tusup szinte a közösségi oldalon élte mindennapjait. Mindenesetre a dolog úgy fest, mintha Shane Tusup most döbbenne rá arra, milyen kincset veszíthet el azzal, ha Hosszú Katinka elválik tőle.

Az olimpiai bajnoknő rajongói továbbra is töretlenül hisznek abban, hogy minden jóra fordul. Shane Tusup keddi Facebook-üzenetét mindenestre már így értelmezik.

„Ez egy jó hét arra, hogy jó hetünk legyen" – írta közösségi oldalán az amerikai edző, aki az új évet eddig külön töltötte kedvesétől. Ezt az üzenetet pedig egyesek úgy értelmezik, hogy lassan célba érnek a kedves szavak.

Mi lesz január 11-én?

Az Origo írta meg elsőként, hogy január 11. este fontos lehet ebben a történetben. A Magyar Sportújságírók Szövetsége a Nemzeti Színházban ekkor nyújta át az év legjobb sportolóinak, edzőinek a díjakat. Az év legjobb női sportolója nagyon könnyen Hosszú Katinka lehet, miként Shane Tusup is esélyes az év edzője díjra, de az első háromban nyilván akkor is benne lesz, ha nem ő nyer. Hosszú Katinka sajtóügynöksége egyelőre nem válaszolt arra, hogy az olimpiai bajnoknő ott lesz-e a gálán. Szöllősi György, az eseményt rendező MSÚSZ elnöke azt mondta, hogy a házaspár hónapokkal ezelőtt megkapta a meghívást az eseményre, amelyet el is fogadott.

Hallgatnak a családtagok

A Blikk arról ír, hogy sem Hosszú Katinka, sem Shane Tusup szülei nem nyilvánultak meg a házaspárral történtekkel kapcsolatban. Hosszú Katinka Baján élő szülei semmit sem mondanak. Tusup édesanyja pedig a közösségi oldalon osztja meg fia üzeneteit, amelyet sokan úgy értelmeznek, hogy a tengerentúlon már abban bíznak, hogy a válság kezelhető.