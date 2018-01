Ötven éve gyúr a magyar Schwarzenegger

Ötven évvel ezelőtt, sufnikban összetákolt súlyzókkal kezdte a testépítést Bitter István. Szeretett volna válogatott sportoló lenni, de magasugróként és kalapácsvetőként sem jutott el az élvonalba, úgyhogy valami más után nézett. Hiúsága segítette a választásban, de az ötvenes években titokban kellett versenyeket szerveznie, mert kapitalista csökevénynek tartották itthon - ahogy akkor hívták - a body buildinget.

Hiába győzködték a Testnevelési Főiskolán, hogy ha az atlétikától már megcsömörlött, válasszon magának egy másik rendes sportágat, a tanárjelölt megmakacsolta magát, és inkább elkezdett keményen gyúrni.

Önmutogatónak tartották

„Úgy akartam kinézni, mint egy igazi nagymenő élsportoló, akinek megcsodálják az izmait, aki deltás, és ezért az XXXL-es trikók is feszülnek a felsőtestén. Kezdetben fogalmam sem volt arról, hogy hány tárcsát kell felpakolnom a vasrúdra, hány felülést kell csinálnom a kockás hasizmokért, ahogy azt is csak találgattam, hogyan lehetne irigylésre méltó vastagságú a bicepszem. Azért a TF-en tanultakat így is hasznosítani tudtam, csak éppen a tanárok elismerését nem sikerült kiérdemelnem. A hátam mögött mindennek elmondtak, talán még önmutogatónak és flúgosnak is, de ezzel csak azt érték el, hogy a TF alagsori szűkös konditermében megszállottként folytassam a testem olykor már önsanyargató formálgatását. Kézikönyv és kezdetben edzőtársak nélkül, a sötétben tapogatódzva lettem a Body Building hazai meghonosítója, az első versenyek szervezője, az edzéstervek készítője és a versenyszabályok megalkotója. Úgy is mondhatnám, hogy egy sokáig lenézett testkultúra misszionáriusa, akinek a követőit manapság már ezrekben mérik. Idén 50 éve hogy elindultam a járatlan utamon" – nyilatkozta a 72 éves Bitter István az SzPress Hírszolgálatnak.

Különleges méretek

Testépítő pályafutásának csúcsán 50 centiméteres volt a bicepsze körfogata, mindehhez 135 centiméteres mellbőség és 80 centis derék párosult.

A testépítésre a hatvanas években még azt is rásütötték, hogy egyike a kapitalista csökevényeknek, így sokáig hiába esedeztem a sportvezetők kegyeiért, és érveltem azzal, hogy amit csinálunk, az a tömegsport – ahogy ma mondják, a szabadidős sport – egyik népszerű ágazatává válhat. A konok ellenállás megtörése hosszú évekbe tellett, addig csak a „fű alatt" szervezkedhettünk. Büszke lehetek arra, hogy innen startolva 15 magyar bajnokságot tudtam megszervezni, külföldi indulókat verbuválva nemzetközi mezőnyt felvonultatni. Sokáig útlevelet sem kaptam, pedig a határokon túl élő sporttársaim hiteles meghívó leveleket juttattak el hozzám, de a hatóságok hiányolták a szükséges valutafedezetet" – folytatta a nyugdíjas testnevelőtanár.

Mosolyogtató rajt

Bitter és követői sokáig sufnikban, garázsokban és pincékben kialakított edzőtermekben gyúrtak olyan gépekkel, amelyek egy része valójában csak ötletes tákolmány volt.

„Mint autodidakta sportoló és sportszervező 1970-ben a menyasszonyom társaságában valahogy mégis csak eljutottam az észak-lengyelországi Sopotba. A tengerparton sétáltunk, amikor odalépett hozzám egy srác, és azt mondta: „Te aztán igazán jól nézel ki! Gyere és gyorsan nevezz be a versenyünkre, de siess, mert azonnal kezdünk." A teremben aztán a kezembe nyomtak egy fürdőgatyát, ami olyan volt, mint idehaza egy ódivatú fecske, és máris a színpadon találtam magamat.

A többieket lesve igyekeztem felvenni a különféle pózokat, és nem lehettem annyira béna, mert a harmadik helyen végeztem. Hét évvel később a franciaországi világbajnokságon Arnold Schwarzenegger, a body building emblematikus alakja társaságában is megmérethettem magamat, és soha nem fogom elfejteni, hogy ismerősként üdvözölt, megdicsért, aztán még leveleztünk is egymással."

Kezdeményezése és kitartó lobbizása nélkül a hazai testépítők száma ma aligha érné el - szerény számítások szerint is - a 15 ezret. A többségnek – férfiaknak és nőknek – az a célja, hogy jól nézzen ki, ahogy egykor Bitter Istvánt is ez a cél hajtotta. A büszke tanítómesternek kevésbé tetszik az, hogy a tiltások és az ellenőrzések ellenére jónéhányan a testépítés természetellenes módját választják, azaz a tabulistán szereplő készítmények felelőtlen fogyasztásával. Mivel a saját kis edzőtermét nem tudja rentábilisan működtetni, bánatára hamarosan le kell húznia a rolót, így ha majd kedve szottyana egy kis gyúráshoz, azt már csak a rákoskeresztúri otthonában teheti.