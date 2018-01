A profik és az amatőrök egymást csépelik az ökölvívó-szövetségben

Nehezen kibékíthetőnek tűnő ellentét feszül a Magyar Ökölvívó Szakszövetség két tagozata, az amatőrök és a profik között. A hívatásos tagozat tagjait képviselő, Rácz Félix szerint ők már többször is előálltak kéréseikkel, úgy a régi, mint az új, Erdei Zsolt irányította vezetés tudtára hozták, hogy mit szeretnének. A tárgyalóasztal mellett a ringben is tisztáznák végre az erőviszonyokat, amire nyitott a szövetség elnöke, de csak a profik számára nehezen teljesíthető feltételek mellett.

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) két tagozatra, az amatőrre és a profira oszlik. A 13 társaságot összefogó hívatásos tagozat, amelyik közel 90 ökölvívóval rendelkezik, létszámában most még kisebb az amatőrökénél, de ez a tagozatot képviselő, egyben a Felix Promotion menedzserirodát is irányító Rácz Félix szerint nem akkora baj. Baj viszont az, hogy míg például egy szakosztály egy szavazati joggal rendelkezik, addig a több mint egy tucat társaságot összefogó hívatásos tagozat, eggyel sem. Nincs általuk delegált képviselő egyik bizottságban sem, ahogy az elnökségben és az ellenőrző testületben sem, miközben meglátása szerint a hívatásos tagozat lényegesen eredményesebb, eseményeiket jóval többen kísérik figyelemmel úgy a helyszínen, mint a tévé képernyők előtt, mint az amatőrökét.

Pedig úgy nézett ki, hogy az április 1-jén – mások mellett Kovács "Koko" István és Rácz Felix támogatásával is – az elnöki posztot Csötönyi Sándortól átvevő Erdei Zsolt érkezésével megoldódhat az évek óta fennálló anomália.

Ugyanaz a hajó új zászló alatt

„Erdei Zsolt azt ígérte, hogy rendet fog tenni. Ez eddig egy szabálytalanul működő akadémia felszámolásán kívül, semmi mást nem jelentett. Úgy, hogy a közpénzt elherdálókat a mai napig nem vonták felelősségre, nem indítottak eljárást ellenük, és a többi. Ez a legjobb esetben is csak fél-, de inkább negyed megoldás" – mondja Rácz Félix, aki szerint „Több sebből vérzik a szövetség. A fenti tényen kívül az is sok mindent elárul egy-két ott dolgozó ember jelleméről, hogy míg például Kovács László, aki Csötönyi jóvoltából maradt hét éven át, minden sikertelenség ellenére szövetségi kapitány, illetve Balzsay Károly, akit ugyancsak az előző elnök nevezett ki kapitánynak, 2017 elején még aláírást gyűjtöttek Csötönyi megbuktatására, kis idővel később korteskedtek, hogy az, az ember akire előtte kígyót békát kiabáltak, legyen megválasztva tiszteletbeli elnökké. Számomra ez emberileg, szakmailag elfogadhatatlan."

Abban az Origo által szintén megkérdezett Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke is egyet ért a profikat képviselő Rácz Félixszel, hogy nem kellene, hogy széthúzás legyen a két tagozat között.

„De mégis van, és már régre nyúlik vissza. És azt kell mondjam, hogy ezt a széthúzást szándékosan gerjesztik egyes kicsinyes emberek, aminek a hátterében a hatalomvágy és a pénz áll. Mindkét oldalon megvannak az erős ellenérzések a másik fél iránt."

Csötönyi Sándor szerepéről Erdei azt mondja, a volt elnöknek a leváltása után még rengeteg híve és támogatója volt, ők erőltették a tiszteletbeli elnöki címet, mondván két évtizedes elnöksége alatt nagyon sokat tett a sportágért.

Ugyanaz a hajó sodródik a tengeren, csak más zászló alatt. Nem csak én mondom ezt. Ugyanezt mondják azok az amatőrökkel dolgozó edzők is, akikkel szinte napi kapcsolatban állok. Semmi sem változott a szövetségnél Csötönyi Sándor távozásával."

Hogy miért nem hallunk tőlük ezekről a problémákról, arra Rácz Félix szerint egyszerű magyarázat van: féltik a munkájukat, retorzióktól tartanak, attól félnek, hogy nem kapja meg a klubjuk a támogatásokat, a versenyzőik pedig hátrányt szenvednek. A profiknak nem kell, hogy ilyen félelmeik legyenek, hiszen az ő szervezetük önállóan gazdálkodik, a szövetségtől anyagilag független.

„Olyan szerintem a világon nincs, hogy van egy 13 társaságot – klubot, gazdasági szervezetet – összefogó tagozat, amelyiknek van közel 90 ökölvívója, de a szövetségben, amelyiknek tagja és amelyiknek tagdíjat fizet évek óta, nincs szavazati joga" – mondja a tagozatot képviselő menedzser egy példával is megvilágítva a helyzetet: „Ha maga Röjtökmuzsalypusztán alapít egy egyesületet akár egyetlen bokszolóval, azonnal lesz egy szavazati joga. Itt van közel kilencven ökölvívó, mégsincs szavazati joga az őket képviselő tagozatnak. Azért ez fura nem?"

Fásy Ádám igen, Kokó nem

A MÖSZ-ben ugyanígy nincs helye a korábbi olimpiai és világbajnok, profi világbajnok Kovács Istvánnak sem (aki jelenleg az egyik legnagyobb profi világszervezet, a WBO európai elnöke) vagy ifj. Füzesy Zoltánnak (Európa-bajnoki ezüstérmes) vagy sok más volt eredményes ökölvívónak,

míg, mondjuk Fásy Ádámnak, akivel egyébként jóban vagyok, és mint embert kedvelem, helye van az ellenőrző testületben" – mondja Rácz Félix.

Ami Kovács Istvánt illeti, az ő távollétét Erdei Zsolt is nagyon fájlalja. „Kokó nem azért nem tagja a MÖSZ vezetőségének, mert mi nem akarjuk. Amikor engem megválasztottak elnöknek, és nagyon szerettem volna, ha újra vállt-vállnak vetve küzdünk együtt megint, mint annak idején, még aktív sportolóként.

Köztudott, hogy mi hosszú ideje barátok vagyunk, de elsősorban nem ezért lenne szüksége Kokóra a MÖSZ-nek. Az ő tapasztalata, ismertsége és ismeretségei, illetve kapcsolatai nagy hasznosak lennének. Most úgy áll a helyzet, hogy más irányba visznek az útjaink, ő inkább a profi világban találta meg a számításait, én meg itthon a szövetségben. De a boksz ettől még itt is, ott is boksz."

„Mondhat bárki bármit, az ökölvívás alfája és ómegája a profi boksz. A profi bokszolókat ismerik világszerte, így Magyarországon is. Erdei Zsoltról is, ebben egészen biztos vagyok, többen tudják, hogy profi világbajnok volt, mint azt, hogy amatőrként 1997-ben Budapesten vb-aranyat nyert vagy, hogy olimpiai bronzérmes volt. Ezek után meg vannak sértődve, amiért nyomást gyakorolunk. Nem kértünk anyagi támogatást, de még eszköztámogatást sem, csak a bennünket megillető tisztességes jogokra tartanánk igényt!"

Az elnök azonban némileg másként látja a helyzetet. Elmondása szerint, ő keresi a megoldást, de a másik oldal, azaz a profik, nem partnerek ebben. Amikor én mint elnök, kérek tőlük valamit és erre az a válasz, hogy nem, akkor nehéz bármit tennem. Élhetnék kemény eszközökkel, megvan rá a felhatalmazásom, de nem teszem, mert a megoldást keresem.

"Mi is keressük az egyeztetést lehetőségét, de eddig minden próbálkozásunk kudarcba fulladt" – mondja Rácz Félix.

Arról, hogy ki mit kér, illetve mit kínál, és milyen ötlettel álltak elő a profik, a következő oldalon olvashat!