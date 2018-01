Hosszú Katinka fiatal férfi úszótársával érkezett haza Amerikából

A Blikk és a Bors is arról ír, hogy kedden este hazaérkezett Miamiból Hosszú Katinka. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő házassági válsága miatt utazhatott el Floridába. Most az is kiderült, hogy nem volt egyedül, mert elkísérte oda az Iron Aquatics egyik úszója, Dudás Dániel is. Hosszú Katinka férje, Shane Tusup szinte biztosan tudhatott az utazásról. Sós Csaba szövetségi kapitány egyre jobban aggódik, mert senki nem tudja, mi Hosszú elképzelése és mikor kezdi meg az edzéseket.