Triatlon világbajnokságot rendezhet Magyarország

Erős szezont és sikeres évet tudhat maga mögött a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ), idén azonban még erősebbre és még sikeresebbre készül - olvasható a szervezet Origóhoz eljuttatott közleményében. Két jelentős nemzetközi verseny megrendezését is sikerült elnyernie a szövetségnek. Ez év augusztusában Európa Kupának ad otthont Székesfehérvár, míg 2020 júniusában világbajnokságot rendez az MTSZ. Két év múlva Kecskeméten, az új kampusz területén tartják meg az Egyetemi Triatlon Világbajnokságot. Ezek az események remek alkalmat nyújtanak arra, hogy az egyre jobban teljesítő hazai triatlonsport képviselői az olimpiai pontszerzés esélyével érkezzenek Tokióba.

Öt olimpiai számban elért Európa-bajnoki dobogós helyezések, köztük két aranyérem: ez a magyar triatlonsport 2017-es mérlege, ami példátlan a fiatal szakág történetében. A sportág számára nagy megtiszteltetés, hogy a magyar sportújságírók szavazatai alapján a 2017-ben terep és középtávú triatlonban Európa-bajnoki címet szerzett Boronkay Péter – aki a riói Paralimpián egyetlen magyar versenyzőként képviselte a triatlon sportágat – egyike azon három versenyzőnek, akikből az Év fogyatékos férfi sportolója kikerül a január 11-én este, a Nemzeti Színházban megrendezendő gálán.

A még fiatalnak számító hazai triatlonsport elmúlt években nyújtott kiemelkedő teljesítményének köszönhető, hogy Magyarország tavaly augusztusban két jelentős nemzetközi triatlon eseménynek is helyt adhatott. Hazánk első alkalommal rendezte meg az U23 Triatlon Európa-bajnokságot Velencén. A másik jelentős esemény az augusztus 27-ei Budapestman olimpiai távú országos bajnokság volt, amely a Lupa-tótól indulva a Hősök terén megtervezett befutóval és kapcsolódó rendezvényeivel az MTSZ legújabb fejlesztése volt. E megmérettetés keretein belül kapott helyet a Visegrádi Négyek magyar elnökségéhez kapcsolódó Visegrádi Négyek triatlon próbafutam is, amely szintén az MTSZ innovációja és megalapozhatja az idén elinduló V4-es, négy országban szervezett triatlon körversenyt.

Az is jelentős sportdiplomáciai sikernek tekinthető, hogy Magyarország két újabb kiemelkedő nemzetközi triatlon verseny rendezésének a jogát nyerte el. 2018. augusztus 24-25-én Székesfehérvár ad otthont az Európai Triatlon Szövetség által kiírt ETU Triatlon Európa Kupának, míg Kecskemét a 2020-as egyetemi triatlon világbajnokságot bonyolíthatja le. Ezek mellett továbbra is megrendezik a hagyományosnak tekinthető tiszaújvárosi felnőtt Világkupa és junior Európa Kupa versenyeket, amelyek az idén július 7-8-án lesznek.

A magyar triatlonsport dinamikus fejlődése a szemünk előtt zajlott az elmúlt években, a kormány pedig biztos hátteret kíván nyújtani ahhoz, hogy a szövetség és a sportolók a továbbiakban is egyre több, jobb, sikeresebb munkát végezhessenek. A versenyzőink nemzetközi sikerei egyre gyarapodnak, emellett pedig sorozatosan színvonalas triatlonversenyek kerülnek megrendezésre hazánkban, melyekkel méltán öregbítjük a magyar triatlonsport jó hírét" – közölte Sárfalvi Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.

2017-ben a magyar fiatalok az U23-as és a junior Európa-bajnokságon, valamint a hazai világkupán is megmutatták, hogy erős a sportág utánpótlása. Szép emlékekeim vannak a tiszaújvárosi Világkupáról, ahol személyesen is részt vettem és kiváló szervezésről, vendéglátásról, valamint szakmai munkáról győződtem meg" – jelentette ki Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke.

Tokióban is ott lehet a mix váltónk

„Az EMMI támogatásával mindent megtettünk és erőnkhöz mérten a jövőben is megteszünk a sportolók felkészülésének támogatása és céljaik elérése érdekében. Elképesztően nagy eredmény, hogy 2017-ben már több mint 40 egyesület kaphatott állami támogatást. A Magyar Triatlon Szövetségben megkezdett munka 2018-ban is folytatódik. Szakmai igazgatónk, Lipták Tamás vezetésével a Sportági Stratégiánk mentén, már most Tokión is túl tekintve dolgozunk. Célunk a megkezdett program folytatása, hiszen ez alapozza meg a lehető legtöbb olimpiai kvalifikáció megszerzését, az olimpiai eredményesség további javítását, illetve a következő, 2024-ig tartó olimpiai ciklusok minőségi utánpótlásának biztosítását" – emelte ki dr. Bátorfi Béla, az MTSZ elnöke.

A szövetség 2018-ra minden idők legerősebb triatlonos versenynaptárját állította össze. Ezzel is az a célja, hogy hozzásegítse a magyar triatlon versenyzőket ahhoz, hogy a korosztályos világeseményeken továbbra is a dobogóért harcoljanak. Mindenekelőtt a május végén kezdődő olimpiai kvalifikációs versenyeken. Az MTSZ szeretné, ha a sportág élne azzal a lehetőséggel, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2017. augusztusi döntése alapján a tokiói olimpián új versenyszámként jelenik meg a mix váltó, amelyre csak azon országok nevezhetnek, akik 2 női és 2 férfi sportolóval jutnak ki az olimpiára.

Ennek elérésében segíthet az MTSZ és a Lupa-tó közötti megállapodás alapján kialakítandó nemzetközi edzőközpont és mix váltó versenyhelyszín illetve egy fedett multifunkcionális komplexum, a Nemzeti Triatlonközpont megépítése. Ez minőségi ugrás lenne a magyar triatlonnak, hiszen az egész régióban, sőt Közép- és Kelet-Európában, de még Oroszországban sincs ilyen létesítmény.