Tudtam, hogy a 14 éves Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok lesz

Harminc évvel ezelőtt, az 1988-as szöuli olimpián hangzott el az a rádióközvetítés, amely pillanatok alatt legendás lett. A 14 éves Egerszegi Krisztina győzelme a világot meglepte, a rádiós Török Lászlót nem, mert ő már a verseny előtt tudta, hogy ez a csoda megtörténik. A neves riportert december végén választotta be az Úszószövetség a Hírességek Csarnokába. A most következő interjúból azonban az is kiderül, hogy Török igazi szerelme nem az úszás, hanem a jégkorong.