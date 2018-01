A magyar sikeredzők segítenének Hosszú Katinkának

Könnyen lehet, hogy erre nem fog sor kerülni, de a megkérdezett magyar úszóedzők mind segítenének Hosszú Katinkának.

Kicsi a valószínűsége annak, hogy a háromszoros olimpiai- és hétszeres világbajnok Hosszú Katinka valamikor a közeljövőben az egyik magyar sikerkovácstól kér szakmai segítséget, de ezt a fordulatot sem lehet kizárni.

Az SzPress Hírszolgálatnak ezzel az esetleges megoldással kapcsolatos kérdésére válaszoló mesteredzők mindenesetre bátran mondták ki, hogy a segítségadás valamilyen formáját semmiképpen sem tagadnák meg a világklasszistól. Íme, a diplomatikusnak nevezhető válaszok.

Petrov Iván, a Győri Úszó Sportegyesület vezetőedzője, Jakabos Zsuzsanna mestere szerint össze kell tartania az úszótársadalmonak.

„A magyar úszótársadalmat – bármi is történt a közelmúltban - egy összetartó társaságnak nevezhetem, amelynek tagjai adott esetben a segítségadást sem szokták megtagadni egymástól. Nem ismerem Katinka mobilszámát, és szerintem ő sem az enyémet, de ha egy napon felhívna, kötelességemnek érezném, hogy a lehetőségeimhez mérten minden segítséget biztosítsak a számára. Amúgy szerintem most nem az úszása a legfontosabb, hanem a magánéleti nehézségeinek a megoldása, mert csak így lehet boldog és kiegyensúlyozott ember. Úszott ő már annyit, hogy egy kis kihagyás még jól is jöhet neki, emiatt tehát nem kell aggódni."

Plagányi Zsolt, Cseh László és Németh Nándor edzője, a győri és a törökbálinti úszóműhelyek vezetője elmondésa szerint nehéz elképzelni a fenti forgatókönyvet.

„A kérdés első hallásra komolytalannak tűnik, mert szerintem ez a fordulat aligha következhet be, bár az is igaz, hogy az élet nem csak kiszámítható eseményekből áll. Ha segítséget kérne, természetesen a rendelkezésére állnék, de még egyszer hangsúlyozom, hogy a történetnek ez a fajta folytatása nem életszerű. Az én véleményem szerint ugyanis Katinka akkora hatalmas tapasztalattal rendelkező úszó, hogy a pályafutását már egyedül is tudja irányítani, pontosabban egy olyan folyamatosan rendelkezésre álló edzőpartnerrel, aki társ az edzésadagok teljesítésében. Akár a vízben, vagy a parton, mert valakinek legalább az időket figyelnie kell. Ezen a szinten teljesen egyedül, amolyan magányos farkasként semmiképpen sem lehet boldogulni, legalább is nem sokáig...

Selmeci Attila, az Érdi Úszó Sport Kft mesteredzője, a vb-ezüstérmes Milák Kristóf mestere sem tétlenkedne.

„Hát ennél nehezebb kérdést aligha kaphatnék, bár valójában a válaszadás pofonegyszerű. Ha Katinka megkeresne, és segítséget kérne tőlem, természetesen nem utasítanám vissza, mert egy világklasszisnak – aki csak teheti – nehéz helyzetében segítő kezet kell nyújtania. Más lapra tartozik, hogy az együttműködés kereteit a klubunkban nehezen lehetne kialakítani, mert Katinkának – akinek az idényben kis túlzással minden második nap versenye van - egy olyan edzőre van szüksége, aki csak vele foglalkozik. Más szóval: aki a személyes edzője."