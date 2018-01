Rövidpályás gyorskorcsolya Eb - Olimpiai főpróba Drezdában

Szűk egy hónappal a phjongcshangi téli olimpia rajtja előtt ötkarikás főpróbát tart a magyar rövidpályás gyorskorcsolya válogatott a péntektől vasárnapig tartó drezdai Európa-bajnokságon.

"Az olimpiai felkészülést tekintve tökéletes időpontban van a kontinensviadal, de a legjobbjaink indulásához az is kellett, hogy a Drezdában megszokott, rendkívül sérülésveszélyes merev palánk flexibilis lesz. Novemberben véget ért a világkupa, azóta nem versenyeztek a sportolók, jól jön, hogy versenykörülmények között gyakorolhatnak - mondta Telegdi Attila, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) gyorsasági szakágának igazgatója a csapat első felének szerdai indulása előtt.

A sportvezető hozzátette, a versenyzők nagyon kemény terhelés közepén indulnak majd, ezért egyéniben nincs elvárás velük szemben, de a vb-ezüstérmes női és vb-bronzérmes férfi váltót is dobogóra várják, elvégre a riválisok is az olimpiai felkészülés közepén tartanak.

Arra nyomatékosan felhívtuk mindenki figyelmét, hogy most ne vállaljanak be kockázatos manővereket. Amit más helyzetben megpróbálnak, azt most ne tegyék - mondta Telegdi, aki elárulta, a nőknél Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca és Kónya Zsófia szerepel egyéniben, azaz Keszler Andrea és Heidum Bernadett csak váltóban indul, míg a férfiaknál Knoch Viktor, Burján Csaba és az amerikai születésű Krueger Cole lesz az egyéni induló, a magyarok két legjobbja, Liu Shaolin Sándor és öccse, Liu Shaoang pedig a stafétában kap helyet.

Telegdi ezzel kapcsolatban megjegyezte, a sportolókkal egyeztetve döntöttek arról, hogy kinek van szüksége a versenyzésre. A nőknél azért a legrutinosabbak maradnak ki, mert nekik megvan az a tapasztalatuk, amellyel a versenyzés automatizmusként működik, ráadásul hosszabb regenerációs időre van szükségük a versenyek után. A férfiaknál pedig azért határoztak másképpen, mert a negyedik olimpiájára készülő Knoch Viktort ebben a szezonban sok sérülés hátráltatta, így keveset versenyzett, de mostanra tökéletes állapotba került."Nagyon várom az Eb-t, hosszú volt ez a két hónap versenyzés nélkül, jót fog tenni az olimpia előtt, még ha fáradt is leszek" - mondta Jászapáti Petra. Hasonlóképpen vélekedett Bácskai Sára Luca, aki bevallása szerint kicsit izgul, de neki különösen jót fog tenni a versenyzés, mivel a négy vk-ból csak kettőn szerepelt.

"Nem bánom, hogy csak váltóban kell futnom. Nem hiszem, hogy hiányozni fog ez a néhány futam egyéniben, így is hosszú ez a szezon" - mondta a minden távon junior világbajnok Liu Shaoang.

A magyar csapat első fele szerdán útnak is indult, akik csak váltóban kapnak szerepet, azok pedig csütörtökön utaznak a drezdai Eb-re, melyen pénteken a selejtezőket rendezik, majd szombaton és vasárnap a döntőkre kerül sor. A magyarok azért busszal utaznak, hogy a zárás után azonnal haza tudjanak jönni, s így egy napot se veszítsenek az olimpiai felkészülésből.

Tavaly a torinói Eb-n egy arany- és hat ezüstérmet nyertek a magyarok.