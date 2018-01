Ott lesz-e Hosszú Katinka és Tusup az esti Év sportolója gálán?

Csütörtökön este 19.30-kor a Nemzeti Színházban rendezik meg az M4 Sport - Év sportolója gálát. Az esemény kapcsán napok óta az az egyik legnagyobb kérdés, hogy elfogadja-e a szervezők meghívását Hosszú Katinka és Shane Tusup? Elvileg mindkettejüknek ott kellene lenni, hiszen Hosszú a női sportolók, Tusup pedig az edzők között került be az első háromba. A Hosszú-Tusup konfliktus szinte a kirobbanása óta tematizálja a gálát.

Miközben az estre olyan díszvendégek érkeztek, mint az egykori világelső teniszező Szeles Mónika, vagy a román színekben négy olimpiai bajnoki címet nyerő tornász, Szabó Katalin, addig napok óta az a kérdés, hogy megjelenik-e a Nemzeti Színházban Hosszú Katinka és Shane Tusup?

2016-ban, amikor első alkalommal rendezték meg a gálát a Nemzeti Színházban, Hosszú Katinka nem ment el, helyette édesanyja vette át a díjat.

Hosszú és Tusup ekkor igen feszült viszonyban volt a Magyar Úszószövetséggel. Miközben 2016 január elején a Nemzeti Színházban a magyar sport 2015-ös sikereit ünnepelték, Hosszúék az Egyesült Államokban voltak.

Egy évvel később, 2017-ben Hosszú Katinka elment a gálára, hogy átvegye a legjobb női sportolónak járó díjat. Ezt már háromszoros olimpiai bajnokként tette meg.

Férje, Shane Tusup pedig az év edzője lett, így ő is díjazott lett a Nemzeti Színházban. Érdekesség, hogy 2013 óta az év női sportolója címet Hosszú Katinka birtokolja, más sportoló nem nyerte meg ezt a voksolást. Hosszú előtt legutóbb 2012-ben egy másik úszó, Risztov Éva győzött ebben a kategóriában.

Bár a csütörtök esti gála bővelkedik látványos elemekben és rengeteg díjat adnak majd át, a legfőbb kérdés mégis az, hogy ott lesz-e az eseményen Hosszú Katinka és Shane Tusup.

Információink szerint a háromszoros olimpiai bajnoknő igen, férje nem.

Bár a szervezők az eseménnyel kapcsolatos kommunikációjukban igyekeztek mindent megtenni azért, hogy a gála ne (csak) arról szóljon, hogy ott lesz-e Hosszú (és férje), vagy sem, ezt a kérdést nehezen tudják megkerülni, negligálni meg semmiképpen.

Már a gála megkezdése előtt választ kapunk erre a kérdésre, mert az esemény résztvevői - a filmfesztiválokhoz hasonló külsőségekhez hasonlóan - vörös szőnyegen vonulnak be a Nemzeti Színházba. Nem kell ahhoz különösebb jóstehetség, hogy a gálára érkezett összes fotóriporter és kamera csőre töltve áll majd a vörös szőnyeg mellett. Amennyiben Hosszú Katinka és/vagy Shane Tusup nem jelenik meg a gálán, az máris tematizálja az egész estét - már az események megkezdése előtt. Ha pedig - akárcsak egyikük - megjelenik, akkor pedig az első gyorsjelentések arról szólnak majd, hogy együtt érkeztek-e, vagy külön, viselik-e a gyűrűiket, vagy sem. Miközben - normális esetben - ennek az estnek az összes díjazottról, a magyar sport 2017-es hőseiről kellene szólnia.

A 2017-es év legjobb női sportolójának a díjat Szeles Mónika adja át. Talán éppen ez a tény az, amely Hosszú Katinkát arra sarkallhatja, hogy legyen ott a díjátadón, hiszen az mégis furcsa lenne, hogy idehívnak egy ekkora világsztárt, aki nem tudja átadni a díjazottnak az elismerést. Tusup esete némileg más. Miközben az év női sportolója címet szinte biztosan Hosszú Katinka nyeri meg, addig az edzők versenyében a Győr női kézilabdacsapatával BL-győzelmmet elérő Ambros Martín megelőzheti Tusupot. Már csak azért is, mert egy ilyen szavazás nem kizárólag az elmúlt év sportteljesítményeiről szól, hanem egyfajta szimpátiaszavazás is. Márpedig a voksolás egy része egybeesett a Hosszú-Tusup konfliktus kirobbanásával és eszkalálódásával. Bár nem látunk a sportújságírók fejébe, könnyen elképzelhető, hogy a több mint 400 szavazó egy része erre is gondolt, amikor leadta szavazatát.

Az M4 Sport - Év sportolója gálaest történéseit az Origo csütörtökön este 19 órától élőben közvetíti, így legkésőbb akkor az összes kérdésre választ kapunk.