Hosszú Katinka megleckézteti férjét?

Szerdán is edző-férje, Shane Tusup nélkül érkezett meg a Duna Arénába edzeni Hosszú Katinka – írja a Bors.

A lap úgy tudja, hogy a háromszoros olimpiai bajnok úszónőt egyik bizalmasa, legjobb barátnője és személyi asszisztense fuvarozta az edzőkomplexumhoz. Egy olvasó szerint Hosszú nála húzta meg magát, amióta szétköltöztek Shane-nel.

"Nem volt náluk se táska, se semmi. Olyan volt, mintha csak lementek volna sétálni"– mondta a Bors informátora.

"A legbelsőbb titkait is megosztja Edittel Katinka. Talán nem végleg költözött el férjétől az Iron Lady, átmeneti megoldásnak pedig szerintem kézenfekvő, hogy a barátnőjénél vészeli át a nehéz időszakot. Pszichológiát tanult Katka, és ezt alkalmazza is a férjénél. Irányba kell terelni Shane-t, mert elszaladt vele a ló. Meg akarja mutatni neki, hogy az ország vele van. Nem Tusupnak szurkolnak a rajongók, a sajtó és a szakma is Katinka oldalán áll" – állítja a forrás.

Csütötökön este 19.30-kor a Nemzeti Színházban kerül sor az Év sportolója díjátadó gálaestre. A női sportolók között Hosszú Katinka, az edzők között Shane Tusup is az első három helyezett között van, azaz elvileg mindketten hivatalosak a Nemzeti Színházba. A nagy kérdés, hogy elmennek-e? Az Origo úgy értesült, hogy Hosszú Katinka ott lesz a gálán. A legjobb női sportolónak járó díjakat egyébként Szeles Mónika, az egykori világelső teniszező adja át. A gála szervezői napok óta nagy izgalommal figyelik a fejleményeket. Ugyanakkor az már most elmondható, hogy a Hosszú-Tusup konfliktus az egész gálát tematizálja, aminek a szervezők biztosan nem örülnek.