Kenderesi Tamásnak vitaminkúrára van szüksége

Szerencsére nincs nagy baj az olimpiai- és Európa-bajnoki bronzérmes Kenderesi Tamással, de a pécsi úszónak mielőbb stabilizálnia kell a meggyengült immunrendszerét, hogy a felkészülése újra zavartalan lehessen. Viszonylag rövid idő alatt négyszer is lebetegedett, és nem kizárt, hogy ez még mindig a két és fél évvel ezelőtt elkapott mirigyláznak a következménye.

Futott a szekér Kenderesi Tamással 2015-ben, amikor Cseh Lászlót harmadszor is megelőzve országos bajnok lett 200 pillangón, és az elképesztően jó eredményével a tizenkettedikről a világranglista második helyére száguldott előre. Nem sokkal később fáradékonyságra és rossz közérzetre kezdett panaszkodni.Az orvosok arra a következtetésre jutottak, hogy az ifjúsági olimpiai bajnok szervezetét mononukleózis, azaz mirigyláz támadta meg.Ezzel menthetetlenül odalett a világbajnoki szereplése, a 200 pillangót távollétében Cseh László nyerte.

„Két hete kezdtem el keményebben edzeni, és nagyon örülök annak, hogy pénteken a napfényes Thaiföldre utazhatok el, ahol három hétig elsősorban a kilométerek gyűjtéséről, tehát az állóképesség növeléséről szólnak majd az edzések. Minden kerek lenne, ha az elmúlt hónapokban négyszer nem betegedtem volna le. Orvosi tanácsra intenzív vitaminkúrába kezdtem, úgy hogy a közeli patikának folyamatosan gondoskodnia kell a C, a C plusz Cink, valamint a D vitamin filmtabletta készletük utánpótlásáról. Emellett egy olyan tápláékkiegészítőt is szedek, amely az időnként visszatérő vállízületi fájdalmaimat hivatott megelőzni. Nincs nagy baj, de Tari Imrével, az edzőmmel a végére akarunk járni a dolgoknak, és mind a ketten azt szeretnénk, ha a puketi edzőtábor után már az első nemzetközi tesztversenyen biztató eredményeim születnének" – nyilatkozta Kenderesi Tamás elutazása előtt az SzPress Hírszolgálatnak.

Két éve a londoni Európa-bajnokságon kicsit még zöldfülüként – az erejét nem tökéletesen beosztva – bronzérmes lett a 200 pillangón, de ebből is tanult, merta riói olimpián kétszer is megleckéztette az amerikai Phelps-szet, a döntőben pedig parányi különbséggel lett a harmadik.