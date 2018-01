Federerrel vagy Nadallal játszana Piros Zsombor Melbourne-ben

Szeretik a drámát a magyar fiatalok. Piros Zsombor öt meccslabdát hárítva jutott túl az Australian Open selejtezőjének első fordulójában, még szerdán, csütörtökön Stollár Fanny, a nőknél, 6:3, 5:2-re vezetett a svájci Viktorija Golubic ellen, kétszer szerválhatott a győzelemért, de kikapott. Mindkét magyar videó-interjút adott az Origónak. Közben Roger Federer és Marija Sarapova közreműködésével elkészítették a hétfőn kezdődő főtábla sorsolását. Fucsovics Márton, az alsó ágon, a moldáv Radu Albot, Babos Tímea, szintén az alsó ágon, a 10. kiemelt Coco Vandeweghe ellen kezd, a 64 közé kerülésért.

Melbourne-be is megérkezett a kánikula, csütörtök délután 35 fokos hőségben folytatódott az Australian Open selejtezője. Stollár Fanny a legnagyobb melegben kezdett a világranglistán 116. Viktorija Golubic ellen, de sokáig úgy tűnt, nem zavarja a forróság. Felszabadultan, kiválóan teniszezett, ütőerőben, sebességben, agresszivitásban egyértelműen jobb volt, mint 25 éves riválisa. Ráadásul neki az adogatása és a tenyerese is komoly fegyvernek minősült, rengeteg pontot érő ütéssel bizonytalanította el a svájcit, aki sokáig képtelen volt olvasni a játékát, pedig egyébként pont az anticipáció az egyik erőssége.

Álomszerűen alakult a mérkőzés, egészen 6:3, 5:2-ig.Stollárnak nem volt megtorpanása, magabiztosan hozta a szerváit. Aztán váratlanul visszavett a tempóból, az ellenfél hibáira várt, de Golubic gyakorlatilag nem rontott ekkor már. Olykor csak belepiszkálva, kanalazva, nyesve, tette vissza a labdát Stollár adogatása után, ráadásul többnyire pont az alapvonalon lepattanva.

Ezekben a helyzetekben egyre inkább elbizonytalanodott Stollár Fanny és visszaengedte a meccsbe a vérszemet kapott Golubicot. Elkezdték az ő játékát játszani és hiába volt a rövidítésben 2:5-ről, 5:5, meccslabda helyett játszmalabda lett, mert a magyar kettőshibát adogatott.

A drámai helyzetben két dolog is feltűnő volt. Egyrészt Stollár Fanny egyre jobban fájlalta a lábát (ápolták is a 3. szettben 0:3-nál), másrészt láthatóan egyedül küzdött, nem volt kire kinéznie, senki nem segítette őt a lelátóról, a néhány magyar szurkolót leszámítva. A mérkőzés után készült interjúban elmondta, hogy két napja szakított az edzőjével és mindkét talpában rettentő fájdalmat érzett a 2. szett hajrájától. Nem akarta feladni a találkozót, küzdött becsülettel, de nem volt már esélye egy újabb fordulatra, 2 óra 4 perc alatt 3:6, 7:6, 6:1-re kapott ki, pedig összesen 43 pontot érő ütése volt és szervált 7 ászt. Óriási lehetőség maradt ki.

A mérkőzés elején még a lelátóról szurkolt Stollárnak Piros Zsombor, de aztán elment edzésre. Előtte azért még elmondta, hogy jól aludt, úgy érzi, sikerült kipihennie magát. Otthonosan mozog Melbourne-ben, egyébként is ez a kedvenc Grand Slame, de azt még nem szokta meg, hogy egy étterembe jár Roger Federerrel és Rafa Nadallal. Arról álmodik, hogy megmérkőzhet velük, akár már az idei AO-en. Ehhez persze előbb még két meccset kellene nyernie a selejtezőben. Először pénteken Björn Fratangelo ellen. A 4. kiemelt, 24 éves amerikai 107. a világranglistán és a tavalyi, budapesti ATP-versenyen ő búcsúztatta Balázs Attilát a selejtezőben, majd a francia Gilles Simont is legyőzte.

A csütörtök este, a Margaret Court arénában tartott sorsolás két főszereplője Roger Federer és Marija Sarapova volt. Mindketten hosszú interjút adtak a publikum előtt. A 128-as táblákat elektronikusan állították össze és a legjobban talán Rafa Nadal járt. Világelsőként ő indul a férfiaknál a tábla tetejéről és a dominikai Victor Estrella Burgos ellen kezd. A 4. fordulóban mérkőzhet John Isnerrel, a negyeddöntőben Marin Cilic állhat a háló másik oldalán. A döntőbe jutásért megismétlődhet a tavalyi csata, Grigor Dimitrovval. Azért a bolgár útja nehezebbnek ígérkezik, mert az ő ágán van Andrej Rubljov, Nick Kyrgios és a negyeddöntőben Jack Sock. Ezzel együtt az alsó ág mezőnye még sűrűbbnek néz ki. Roger Federer az elődöntőben mérkőzhet Novak Djokovic ellen,de a címvédő svájcira és az Australian Openen hatszor győztes szerbre is bőven várnak nehéz csaták addig. Djokovicnak már a 32 közé kerülésért Gael Monfils állhatja útját, aztán a negyeddöntőért jöhet Alexander Zverev, majd Dominic Thiem, vagy Stan Wawrinka. A svájci az egyik sötét ló a mezőnyben, még az sem biztos, hogy elindul, de, ha játékba lendül, akkor bárkire veszélyes.

Teljesülhet Fucsovics Márton egyik nagy álma! Ha eljutna a legjobb 16-ig, akkor ott minden bizonnyal Roger Federer várna rá. Nem könnyű az odáig vezető út, de nem is reménytelen. A moldáv Radu Albot után az amerikai, 13. kiemelt Sam Querrey jöhet, majd Milos Raonic. A kanadai most közel sem annyira jó, mint két éve, ő is sérülés, kihagyás után próbálja visszanyerni a formáját és Querrey sem verhetetlen. Természetesen egyik esetben sem Fucsovics lenne az esélyes, de képes lehet ekkora bravúrra. Roger Federer a negyeddöntőben a David Goffin, Tomas Berdych, Juan Martin del Potro hármasból kaphat kihívót. A nőknél egyelőre nem érdemes nagyon előre nézni, de a rajt előtt még tartunk egy esélylatolgatást.